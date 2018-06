Estudiantes de la UCR viajarán a Suiza a participar en proyectos de investigación nuclear

San José, 20 jun (Elpais.cr).- La Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, sus siglas en francés) recibirá a los estudiantes Esteban Dodero Rojas de la Escuela de Física, Irvin Umaña Chacón, de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática y Andrés Marín Portuguez, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, de la Universidad de Costa Rica (UCR), en su programa de verano para estudiantes (Summer Student Programme).

La estadía de los universitarios será por dos meses en las instalaciones del CERN, en Suiza, donde se insertarán en la labor diaria del quehacer científico de la organización y participarán en proyectos de investigación. Además del trabajo con equipos experimentales, los estudiantes recibirán conferencias impartidas por científicos de todo el mundo.

“Más allá del destacado valor científico de primera clase de su estadía, los estudiantes seleccionados encontrarán que trabajar en un entorno multidisciplinario y multicultural es una experiencia personal enriquecedora. Es una oportunidad única en la vida para hacer contactos valiosos y duraderos con otros estudiantes y científicos de toda Europa”, explica el CERN en la descripción de su programa de verano.

En busca de oportunidades para realizar investigación, los tres estudiantes se postularon al programa del CERN y, después de superar los requisitos y algunas etapas de entrevistas, fueron seleccionados.

¿Quiénes son?

Andrés Marín Portuguez, oriundo de Pérez Zeledón, tiene 24 años y es estudiante de Ingeniería Eléctrica, su segunda

carrera, puesto que ya finalizó sus estudios de bachillerato de Ingeniería Mecánica, también en la UCR.

El proyecto al que fue asignado Marín trata de la validación de un magnetómetro, para el que realizará, según explicó, un “análisis con elementos finitos, que es un sistema donde se modelan sólidos como una malla 3D para analizar esfuerzos mecánicos, comportamientos de ciertos materiales ante campos electromagnéticos muy altos, entre otros, para construir un prototipo”.

De esta forma, podrá no solo entender la teoría, sino también aplicar conocimientos de ambas carreras en el programa, en la sección de superconductores y cámaras criogénicas.

Otro de los seleccionados por el mayor laboratorio de investigación en física de partículas del mundo es el estudiante de Ciencias de la Comunicación e Informática Irvin Umaña, de nacionalidad hondureña y refugiado en Costa Rica, que trabajará en el proyecto de investigación Quantitative Analysis of data Caching for the HL-LHC DataLake.

Por su parte, Esteban Dodero Rojas es estudiante de cuarto año de Física y participará durante su estadía en el proyecto NA61, que estudia las propiedades de la producción de hadrones en colisiones de partículas de haz, con una variedad de objetivos nucleares fijos. A pesar de que su carrera es la Física, Dodero viajará a Suiza para colaborar desde la parte computacional, otra de sus grandes pasiones y que aprendió de manera autodidacta.

Los estudiantes realizarán la pasantía con el apoyo económico del NIC Costa Rica, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y del mismo CERN.