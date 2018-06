Las redes sociales como arma del terrorismo mediático

De cal y de arena

En las buenas escuelas dedicadas a la instrucción y formación del periodismo se pone énfasis en los elementos que fundamentan la existencia de este oficio: informar, interpretar, orientar y culturizar. Todo ello, con apego al principio de veracidad. El deber del periodista es el mismo que el del historiador: buscar la verdad sobre todas las cosas y construir la información con respeto a la verdad.

Los libros de texto insisten en que la prensa debe ser imparcial, debe ser exacta, debe ser honrada, debe ser responsable… y debe ser decente. “El ideal de la imparcialidad –escribe F. Fraser Bond, uno de los clásicos de la docencia del periodismo en Estados Unidos- lo alcanza el periodismo que evita el error, la predisposición, el prejuicio, el sesgo hacia la falsedad… y el deber de la decencia que no sólo atañe a la decencia del lenguaje y de las imágenes que el periodismo emplea sino a la forma como procede para obtener sus noticias.”

No tengo razones para pensar que en nuestras escuelas de periodismo se haga caso omiso de esta normativa. Pero sí veo que en los medios de comunicación colectiva se asientan hábitos que abren espacios a la depauperación de la calidad y de la ética en el tratamiento de la noticia. Y ello porque en las instancias internas del medio se toman con displicencia los deberes de supervisión del comportamiento del periodista ante estos valores fundamentales: la calidad y la ética.

Las jefaturas toman distancia y descuidan los deberes de vigilancia. Cuidado si no es por efecto de un desentendimiento derivado de una formación deficiente de esas jefaturas o de una conducta personal reñida con aquellos valores.

De uno de nuestros tribunales penales tomamos esta valoración del daño resultante de una mala praxis del periodismo: “la pluma en la mala praxis del periodismo es mucho más criminal que el bisturí en la mala praxis de la medicina por cuanto la primera mata en vida”.

¿Qué tal esa mala praxis montada en la cresta de la ola de las redes sociales y de su potencial capacidad arrasadora? ¿O en el engreimiento del periodista que confunde la pluma útil para describir los hechos con el arma a su disposición para destruir honores? ¿Y qué de las redes sociales envilecidas por el terrorismo mediático que las usa como arma de destrucción de honras y de deformación de la verdad?

El riesgo a que quedan expuestos los valores inspiradores del buen periodismo y que conforman sus reglas deontológicas –la imparcialidad, la exactitud, la honradez, la responsabilidad, la decencia y la veracidad- es un hecho indiscutible en estos tiempos en que las redes sociales han llegado para quedarse. Su utilización con sentido destructivo desafía a los órganos jurisdiccionales llamados a cautelar los derechos humanos.

Vienen estas reflexiones tras la pretensión de un periodista (probablemente miembro del parvulario de informadores que no saben medir los peligros del bisturí mal usado) de obtener el amparo de los tribunales para su ambición de forzar a un candidato presidencial –Juan Diego Castro- a abrir sus cuentas personales en las redes sociales para penetrarlas a su gracia y antojo, hasta para servir a cualquier desviación o desvarío. Acertadamente, el Tribunal Supremo de Elecciones en el fallo # 3252-E1-2018 puso a buen recaudo los principios en juego: “…pero en el Estado Democrático no es admisible que un órgano estatal (así sea el Tribunal Supremo de Elecciones) imponga criterios sobre el uso de esas herramientas informáticas en detrimento de la libertad personal y la autonomía de la voluntad inherente a toda persona”…. En la misma línea: “El Estado no puede imponerles (a los candidatos) la forma en que gestionen sus perfiles de una manera determinada (aceptar, bloquear, desbloquear o eliminar seguidores, publicaciones, comentarios, entre otros) pues ello supone una restricción irrazonable de la autonomía de la voluntad de la persona y una extralimitación de las competencias de organización, fiscalización y vigilancia de los procesos electorales”.

Así, el TSE dio un portazo en las narices a la pretensión absurda y descarriada de alguien que no termina de entender cuáles son las fronteras limitantes del trabajo periodístico. Ya lo había establecido la Sala Constitucional en voto # 1750-97: “Bloquear la cuenta personal de quien accesa a la de un aspirante no coarta la libertad de expresión ni restringe su iniciativa para decir lo que quiera respecto de ese candidato. Hay otras vías para expresarlo que no implican invasión del ámbito de privacidad”.

Claras y precisas la jurisprudencia, aun así quizás no sea suficiente para contener la temeridad de una manipulación, cuidado si no elaborada por encargo a un periodista/mercenario.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista