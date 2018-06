Parlamento macedonio ratificó el acuerdo con Grecia sobre futuro nombre

Skopje, 20 jun (EFE).- El Parlamento macedonio ratificó hoy por amplia mayoría el acuerdo alcanzado el pasado domingo con Grecia que prevé que la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) pase a llamarse en un futuro República de Macedonia del Norte.

El acuerdo, introducido en el Parlamento en forma de proyecto de ley, obtuvo el respaldo de los 69 diputados presentes, en una cámara que cuenta con 120 escaños.

Los diputados de la alianza conservadora VMRO-DPMNE boicotearon la votación en protesta contra un acuerdo que consideran una traición a Macedonia, por edulcorar un nombre que en la Constitución del país figura como República de Macedonia, sin aditivos geográficos.

Durante su intervención, el primer ministro, el socialdemócrata Zoran Zaev, habló de un acuerdo “histórico” y se mostró convencido de que servirá para abrir la puerta hacia una futura integración del país en la Unión Europea (UE) y su ingreso en la OTAN.

“Tras el voto en el Parlamento nuestros ciudadanos tendrán la posibilidad de decir a través de un referéndum qué tipo de futuro quieren. El Parlamento es el primer paso”, añadió.

Tras su aprobación, la ley será remitida al presidente del país, Gjorge Ivanov, quien tiene un plazo de siete días para firmarla y tramitar su publicación en el Boletín Oficial.

Ivanov, proveniente del VMRO-DPMNE, ha adelantado que bajo ningún concepto está dispuesto a firmar una ley que considera inconstitucional y perjudicial para los intereses nacionales macedonios.

Si un proyecto de ley aprobado en el Parlamento no es firmado por el presidente, no puede publicarse en el Boletín Oficial y no puede entrar en vigor.

Si Ivanov mantuviera su negativa a firmarlo, el acuerdo deberá regresar al Parlamento donde se votaría por segunda vez y requeriría la mayoría absoluta de 61 votos.

La Constitución establece que después de la segunda votación en el Parlamento, el presidente “está obligado” a firmar una ley, pero si se resiste a hacerlo, no se enfrenta a consecuencias legales.

A principios de año Ivanov ya rehusó firmar una ley que convertía el albanés en segunda lengua oficial, a pesar de que el Parlamento votó dos veces a favor de esta norma.

El acuerdo firmado por los ministros de Exteriores de ARYM y Grecia, Nikola Dimitrov y Nikos Kotziás, contempla que, nada mas ratificado por el Parlamento de Skopje, Grecia notificará a la UE que apoya la apertura de negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte, y comunicará a la OTAN que respalda su integración en la alianza.

Este apoyo, sin embargo, está condicionado a que el complicado proceso de ratificación, que en ARYM incluye un referéndum y una modificación de la Constitución (con el necesario respaldo de dos tercios de la cámara) concluya con éxito.

El nuevo nombre tan solo podrá entrar en vigor una vez concluido todo este proceso.

El líder del VMRO-DPMNE, Hristijan Mickoski, ha prometido que no dará los votos necesarios para que progrese el cambio de la Constitución.

El partido que hasta hace un año gobernaba el país dio una primera muestra de su rechazo al abandonar la sesión parlamentaria acusando a las fuerzas mayoritarias de irregularidades legales y traición. EFE