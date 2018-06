Procuraduría de la ética señala falta de coordinación entre Directorios Legislativos

San José, 20 Jun (ElPaís.cr).- La Procuraduría de la Ética Pública (PEP), emitió un comunicado de prensa señalando que los problemas que se dieron en el Congreso con el informe del cementazo que eximió al expresidente Luis Guillermo Solís de toda culpa, se debieron a la falta de comunicación entre el Directorio Legislativo anterior y el actual.

La entidad dejó en firme una vez más, que el documento tuvo que haber llegado completo a la Asamblea Legislativa, pero que el expresidente del Directorio, Gonzalo Ramírez, nunca advirtió que existía un faltante de dos páginas, por lo que la situación se prestó para confusiones.

“La falta de coordinación que pudo haber existido entre la conformación legislativa entrante y saliente, es un asunto que escapa a las competencias de la Procuraduría de la Ética Pública”, indica el comunicado de la PEP.

En el comunicado, la Procuraduría defendió su labor y destacó que notificaron correctamente el 27 de abril cual era el plazo contemplado por ley para interponer recursos de apelación.

Este pronunciamiento surgió ante las constantes manifestaciones que han trascendido en medios nacionales sobre este caso, así como también sobre algunas aseveraciones de parte de diputados y diputadas.

La entidad rechazó algunas acusaciones en su contra, haciendo constar que los análisis de todas las denuncias se hacen bajo estrictos criterios técnicos.

“En el caso concreto, se emitió una resolución de desestimación, esto en virtud de no contar con elementos probatorios suficientes, que permitieran identificar una acción concreta violatoria de deberes éticos por parte del denunciado (…) la desestimación de la denuncia no implica la absolución del investigado. El pronunciamiento de interés podría ser revisado, si se presentan pruebas nuevas, que permitan variar el cuadro fáctico inicial y con las cuales no se contaba al momento de resolver el asunto”, añadió la Procuraduría.

La entidad notificó a través del comunicado que la actual Presidenta de la Asamblea Legislativa, solicitó nuevamente la remisión del informe, ya que no había tenido acceso al original y no contaba con una copia completa.

La PEP remitió una copia de la documentación solicitada el 22 de mayo del 2018, casi 20 días después de vencido el plazo para presentar un recurso al informe.