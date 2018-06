Bryan Ruiz: “Tenemos 90 minutos para sacar un buen resultado y seguir vivos”

San Petersburgo (Rusia), 21 jun (EFE).- El capitán de la selección de Costa Rica, Bryan Ruiz, aseguró a menos de 24 horas para su partido contra Brasil, el segundo del Mundial de Rusia 2018, que tienen “90 minutos para sacar un buen resultado y seguir vivos” ya que si pierden quedarían fuera de los octavos de final.

“Mientras matemáticamente sea posible, vamos a soñar con clasificar, mañana es definitorio, y para eso tenemos 90 minutos para sacar el resultado y seguir vivos”, aseguró el capitán de la selección tica en la conferencia de prensa oficial antes del duelo en el Saint Petersburg Stadium.

Ruiz reconoció que sus opciones de pasar a los octavos de final descendieron tras la derrota ante Serbia en el primer partido (0-1) pero defendió que aún siguen contando con posibilidades.

“Las opciones se acortaron después de la pérdida contra Serbia, eso es claro, pero no son nulas totalmente. Mañana es un partido clave para eso, necesitamos ganar el partido para seguir con muchas posibilidades y como mínimo empatarlo para seguir con algunas”, señaló.

Para el capitán de Costa Rica es “muy motivante” jugar contra la pentacampeona del mundo en este torneo, “máxime con lo que nos jugamos ambas”, agregó Ruiz, que auguró un partido “intenso” en el que plantearán sus “fortalezas” para combatir “la calidad de los jugadores de Brasil”.

“Lo más importante para nosotros va a ser mantener la portería a cero y trabajar para ganar el partido”, añadió.

Bryan Ruiz quiso rebajar su propia declaración de esta semana de que, en condiciones normales, a Brasil solo le ganaría una vez de 20.

“Digamos una de diez, para no ser tan exagerados. Creo que hemos evolucionado bastante, el fútbol ha evolucionado también, en este Mundial se han dado sorpresas, en el fútbol cualquier cosa puede pasar”, señaló Ruiz.

El capitán tico recordó que pese a las dos derrotas que tuvieron en sus dos duelos mundialistas anteriores con la Canarinha (Italia 1990 y Corea 2002) en ambas tuvieron buena actuación.

En cuanto a qué debería cambiar respecto a la derrota ante Serbia (0-1), Ruiz dijo que su táctica fue “muy similar” a la que usaron los balcánicos, sin arriesgar en el primer tiempo y buscando el gol en el segundo.

“Tuvimos opciones antes de su gol, claras que no pudimos concretar, tuvimos que haber anotado y no se hizo. Serbia tuvo un tiro libre perfectamente bien ejecutado y tras eso se metieron atrás. Ahí nosotros intentamos ir adelante, se hicieron cambios ofensivos, yo pasé al medio para alimentar para los delanteros que metió Óscar, y no se consiguió”, explicó.

Para Ruiz, la ‘Sele’ tiene “esperanza y fe” para hacer un buen partido, que no se tiene que definir en los primeros 15 minutos sino en los 90 para “conseguir el resultado positivo” que es “lo que quiere la gente”.

El mediocampista también fue preguntado por su futuro, ya que acaba contrato en el Sporting de Portugal, y por un posible interés del Santos brasileño.

“Lo más importante para mí es la selección nacional ahora, no pienso en el club. Es cierto que termino contrato pero no es mi prioridad pensar en ello, para mí lo más importante es el partido de mañana contra Brasil”, finalizó. EFE