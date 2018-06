Giancarlo González dice que el VAR actuó con “justicia” en ‘piscinazo’ de Neymar

San Petersburgo (Rusia), 22 jun (EFE).- El defensor de la selección de Costa Rica Giancarlo González aseguró a EFE tras la derrota contra Brasil, en la que el árbitro holandés Björn Kuipers pitó un penal de él sobre Neymar y luego lo anuló al revisar la repetición, que “la justicia del VAR” fue bien para Costa Rica.

“Hasta ahora no he visto el vídeo, pero siento que Neymar hace un enganche, yo freno, trato de ir por la pelota, no sé si lo toco o no lo toco porque uno está en el partido, en el nivel de concentración que es muy alto. Y pita penal”, explicó González, defensor del Bolonia italiano.

“Obviamente, cuando pita siento que viene el mundo encima porque es una jugada involuntaria, pero luego está la justicia del VAR que esta vez fue bien para nosotros”, continuó en declaraciones a EFE tras el partido, en el que Costa Rica quedó eliminada del Mundial de Rusia 2018, ya que necesitaba ganar o empatar para seguir viva.

Para el defensor tico es “duro y triste quedar fuera de un Mundial”, pero dijo irse “orgulloso” por el “gran trabajo” realizado ante “un gran rival” como Brasil.

“Nos paramos ante un gran rival en la cancha, con mucha personalidad, nos defendimos y luchamos hasta el final. Duele pero me voy con la cabeza en alto, mis compañeros también porque nos vamos como guerreros”, manifestó.

Es la tercera derrota de Costa Rica contra Brasil en sus tres duelos mundialistas (Italia 1990, Corea y Japón 2002 y Rusia 2018).

“Perdimos tres veces contra Brasil, pero no es gratis, ellos han sido campeones del mundo cinco veces, tienen los jugadores que tienen, la cantidad de habitantes que tienen. Siento que no es ver a Costa Rica pequeño, sino por cosas del destino nos ha tocado enfrentar tres veces a los mejores del mundo”, reflexionó.

Para el defensor tico, que también estuvo en la selección que alcanzó el hito histórico de los cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014, las expectativas generadas por ese resultado no les han pesado en Rusia 2018.

“Fueron Mundiales diferentes, en Brasil hubo pequeños detalles que nos ayudaron, el clima, las horas en las que se jugó, pero no son excusa, son dos Mundiales para Costa Rica, nadie nos regaló nada, nos ganamos la oportunidad de competir en un Mundial, hemos hecho buenas presentaciones en los dos y es crecimiento para uno como jugador, como persona y para el país”, finalizó. EFE