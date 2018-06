San José, 22 jun (Elpaís.cr).- En las últimas 24 horas, la Contraloría de Servicios del Ministerio de Hacienda reportó un incremento en denuncias por parte de ciudadanos mediante el uso de la aplicación web “Denuncie Ya”, contra posibles casos de incumplimiento al deber formal de las obligaciones de contribuyentes.

La detonación de denuncias, que llegan a 353, se dan luego de que el Gobierno anunciara este miércoles un agresivo plan para combatir la evasión fiscal y el contrabando, con el que se esperan lograr una determinación de impuestos dejados de pagar de al menos ¢50.000 millones solo en lo que resta del año.

Según datos proporcionados por la oficina contralora de Hacienda, las denuncias que han ingresado a “Denuncie Ya” entre el miércoles y el jueves, “han estado fuera de lo normal”, toda vez que mensualmente suelen recibirse un promedio de 200.

De las 353 denuncias reportadas: 90 son por no emisión o entrega de factura; 126 por no exigir pago en efectivo por el comercio; 33 por otros temas tributarios; 58 por no pago de impuestos; 18 porque el comercio no está inscrito ante tributación; 13 por contrabando; 10 por doble contabilidad; 3 por temas aduaneros; 1 por sustitución de mercancías y 1 por alteración o uso de documento aduanero falso.

Precisamente, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, durante su exposición esta mañana ante la Comisión Especial encargada de dictaminar el Expediente No. 20.580, se refirió a las filtraciones de recursos por evasión y a las medidas propuestas para enfrentarlas.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, instó a la ciudadanía a seguir denunciando a quienes no dan factura, rechazan el pago con tarjeta, evaden la cancelación de impuestos, introducen mercancía de contrabando al país.

“Controlar la evasión es un asunto de todos”, dijo.