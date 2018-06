SayNoToRacism: el Mundial de Rusia, ejemplo de multiculturalismo y diversidad

Sputnik- Durante el Mundial 2018 de Rusia no se ha registrado ningún caso de xenofobia, informa la organización internacional Sport for All. La Copa demuestra que en la sociedad rusa no hay manifestaciones de racismo, de los que hablaban varios medios ‘mainstream’ occidentales en vísperas de la fiesta del fútbol, comentó el organismo al medio ruso Izvestia.