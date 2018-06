‘Bolillo’ Gómez: “Inglaterra puede ganar 3-0 o más, pero podemos clasificarnos”

Nizhny Novgorod (Rusia), 23 jun (EFE).- Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, seleccionador nacional de Panamá, afirmó este sábado en rueda de prensa que existe la posibilidad de perder por un resultado mayor igual que ante Bélgica (3-0) pero también dejó claro que su equipo aún puede clasificarse para octavos de final.

El técnico colombiano analizó el choque ante Inglaterra, a la que alabó por su disposición táctica, su orden y su calidad individual. Aún así, indicó que Panamá tiene opciones de conseguir un buen resultado con el que mantener el sueño de seguir en el Mundial.

“Hay que ganar mañana. Hablé con los muchachos y sé que el país ha sido amable porque se perdió 3-0. Han sido cariñosos porque se vio un orden y un trabajo, pero se perdió 3-0. El resultado contra Inglaterra fácilmente puede ser así o más. Pero la opción de clasificarse está. Todos los técnicos quieren quedar campeones y ganar”, dijo.

“Tenemos la opción de buscar un triunfo y seguir peleando hasta el final. Este equipo nunca ha pensado en conformarse y estar tranquilo. En 90 minutos, el fútbol te cambia la vida. Mis muchachos están tensos, nerviosos, preocupados, viendo vídeos y con mucho trabajo. Estos rivales son muy duros. Inglaterra es muy práctico y muy bonito”, añadió.

“Bolillo” declaró que el partido será muy “difícil” por la calidad del rival. Después de ver vídeos de Inglaterra, afirmó que es un equipo “muy trabajado, muy táctico” que recupera muchos balones y “acelera fácil”.

“Si tenemos algo de distracción lo vamos a pasar mal. Mucha concentración, mucho orden, porque si no… ellos no tienen tantas individualidades como Bélgica pero tienen un trabajo increíble.

“Es un buen equipo, con velocidad, buena técnica y muy buen trabajado. La experiencia y la edad no tiene que ver mucho. Hay buenos y malos jugadores e Inglaterra tiene buenos jugadores. Es un torneo más para los europeos que para los latinos. Vamos a ser muy ordenados y ellos también”, agregó.

Cuestionado por qué opina que el Mundial de Rusia es más apto para los equipos europeos, explicó que las razones históricas (Alemania fue el único que ganó en Sudamérica y Brasil en Europa) dan indicios de por qué en la actual Copa del Mundo equipos como Brasil, Argentina o Colombia están teniendo problemas.

“En Brasil 2014 los europeos se vinieron rápido. Italia, Inglaterra… menos Alemania que ganó. Por lo general suele ser así. Aquí hay equipos sudamericanos que no dan el nivel que en otras plazas”, manifestó.

“Ayer vi un partido de Serbia y Suiza. Un partido dinámico, ordenado, concentración… los equipos de Europa están fuertes. Argentina tiene buenos jugadores y el mejor del mundo y le cuesta. Costa Rica llegó a cuartos en Brasil, y ahora eliminados. Se ve que es así, la historia lo dicta, sólo Brasil ganó en Europa y no habíamos nacido”, agregó.

Para Bolillo, la clave para que Panamá tenga opciones de ganar a Inglaterra reside en procurar que sus jugadores “funcionen bien” con las ideas claras, estilo y un trabajo que siempre ha “sostenido”.

“Realmente las individualidades están en Inglaterra y en nuestro plantel es importante el conjunto. Si nuestro conjunto tiene orden y lo que pensamos, le va a dificultar un poco. Les admiramos, son grandes jugadores, no hay que darles ventaja. El balón es uno, vamos a disputarlo, que no manejen mucho”, señaló.

“Inglaterra es un equipo de los que más me gustan. Me gusta bastante. Pero desde antes de estar en el Mundial. Les vi muchas condiciones en muchos partidos que observé. Pero me gustan desde joven”, concluyó. EFE