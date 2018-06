De cultura, cambios, inmigrantes y otras cosas

A menudo escuchamos la palabra “cultura”, la usamos casi en la totalidad de nuestros días, ya sea en ofensas, discusiones, conversaciones de café (o bar, en su caso), o solo para hablar por hablar. ¿se ha preguntado qué significa la palabra “cultura”? Pues, empezamos por ahí; el Oxford Living Dictionaries le da dos definiciones: 1. “Conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo”. 2. “Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc…”, bien, ya que sabemos lo que significa la palabra (aparentemente), podemos proceder.

La cultura ha sido históricamente una de las formas más comunes de justificar acciones de todo tipo (machismo, xenofobia, homofobia, entre otras), son casos en que se concibe a esta casi como algo aislado, sin tomar en cuenta que la cultura es toda una composición de procesos sociales, económicos e históricos. La cultura actual es una herencia de la que tuvimos en el pasado y los procesos que esta sufrió. Una sociedad no es menos machista, racista, hipócrita o atroz por el hecho de que estos aspectos sean parte de su cultura. La cultura puede ser una maravilla, que nos lleve a la paz social, o un arma que nos lleve al declive.

Desde una perspectiva en que la cultura es algo aislado y además estático se usa a esta como una justificación para la xenofobia de una manera directa y clara. Resulta absurdo que, en naciones formadas tras la interacción de diversos pueblos, etnias y evidentemente culturas, se considere que las personas que vienen de otros países deben “ajustarse” a nuestra “forma de ser”, creencias, dogmas y prácticas de este tipo. No valoramos que la cultura está en constante transformación, que se enriquece, y nuestra interacción con otros individuos con otras realidades son parte fundamental de su desarrollo.

En el contexto actual es claro que tendremos (y ya tenemos) expresiones de xenofobia y nacionalismo sumamente fuertes. Los conflictos en todo América Latina (en Honduras y Nicaragua como casos muy cercanos), y el mundo (Siria y Palestina como casos muy conocidos) producen olas masivas de inmigraciones, considerados como una “amenaza” a nuestra cultura y tradición; discurso de odio cada vez más presente en sociedades como la alemana donde la ultraderecha es tercera fuerza en el parlamento, y la francesa donde Marine Le Pen alcanzó el segundo lugar en las últimas elecciones presidenciales. Realidades que se vislumbran no muy lejanas a la nuestra.

Lo más interesante es el poner especial ofensiva e interés en casos de cambio o transformación cultural como los producidos por las inmigraciones e interacción con otras sociedades, mientras se ignora los cambios (casi rozando las revoluciones solapadas) culturales vividos en las últimas décadas. Las últimas transformaciones más claras de nuestra sociedad llegaron a nosotros por medio de los programas de ajuste estructural, los tratados de libre comercio y los procesos capitalistas que fueron promovidos. Solo un ejemplo sencillo es el de la cultura del mall como máximo centro de atracción en las zonas centrales del país, mientras las zonas periféricas a duras penas intentan copiar dicho modelo.

Tras estas transformaciones no vivimos un cambio progresivo de nuestra cultura, ni una interacción con las sociedades capitalistas. Aspectos no funcionales de nuestra cultura al sistema capitalista fueron cortados de raíz, para implantar copias fracasadas de lo visto y puesto en práctica en sociedades como la estadounidense. Esto sucede de la mano con la transformación económica, y poco a poco se dan los cambios en las demás estructuras.

En este momento hago una pausa. Puede que usted sin haberlo notado haya caído ya en un vicio de la cultura de una parte de la población: pues al leer “Oxford Living Dictionaries” haya asumido que se trataba sin duda de definiciones correctas sin que lo fueran necesariamente. Pues; este no es el caso porque se trata de un artículo serio, son definiciones correctas, pero las cada vez más comunes “fake news” se propagan por una mala costumbre de no leer, ni buscar información fidedigna. Esto arraigado a parte de nuestra cultura.

No hemos abordado otra concepción de la cultura, como adultocentrista, elitista, discriminatoria y centralista. No se toman en cuenta los grupos sociales existentes en nuestra sociedad, con su propia cultura y tradición. Se considera que la cultura se lleva a los pueblos, y no que estos pueden crear y desarrollar su propio arte, tradición, léxico, costumbres, etc. Los “promotores” de esta idea (y los que la ponen en práctica) no hacen más que poner un obstáculo al desarrollo de la cultura, y además dejarla en los palacios de una minoría poderosa, lejos de los barrios y los pueblos.

El arte, el lenguaje (en todas sus formas), el léxico, las tradiciones, costumbres, valores, en fin: todo lo que conforma la cultura es de todos y todas, con y para todos y todas. Esta se encuentra en constante transformación, enriquecimiento, en interacción y, sobre todo; es abierta, cualquier persona la acoge, la hace suya. Se encuentra en las calles, las paradas, estaciones, bares, sodas, residenciales, precarios, iglesias, plazas, parques, y más, no solo en los teatros, universidades o bibliotecas. Para terminar: una cultura machista, xenofóbica, violenta, discriminatoria, desigual, camina a la decadencia y declive, no lo digo yo, lo dice la historia.

(*) Jorge Soto Paniagua, estudiante de Derecho en la UCR-SO. Activista cultural y social, miembro de organizaciones juveniles, y representante ante el CCPJ de Esparza, Puntarenas.