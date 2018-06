FIFA critica material de periodista británico sobre supuesta violación antidopaje en Rusia

Moscú, 24 jun (Sputnik).- La FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) criticó el material del periodista británico Nick Harris sobre supuesto “dopaje en el fútbol ruso” al afirmar que este de refleja la postura de la federación.

El sábado el periódico británico Mail on Sunday publicó material de Harris donde el periodista afirma que la FIFA sabía sobre supuesta “violación de las reglas antidopaje en Rusia”.

“Como siempre, el periodista británico Nick Harris presenta a la auditoría una serie de hechos muy selectivos, en su material ofrece la tribuna a las personas que no tienen nada que ver con las investigaciones y no informa sobre el momento clave: las investigaciones de la FIFA fueron realizadas junto con la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), y la WADA se puso de acuerdo con estas conclusiones”, informaron a Sputnik en el servicio de prensa de la FIFA.

Como el periodista no incluyó en su material la postura de la FIFA, la federación en sus declaraciones a esta agencia citó al texto de la declaración enviada a Harris antes de que fuera publicado su artículo.

“La FIFA realizó investigaciones a gran escala sobre el tema y como resultado fue determinado que por el momento no fueron encontradas pruebas suficientes que confirmarían violaciones de las reglas antidopaje por algún futbolista; las investigaciones respecto a los futbolistas incluidos en la lista preliminar para el Mundial 2018 fueron terminadas, todos los casos están cerrados”, dice la declaración.

Añade que “señor (Richar) Pound (ex presidente de la WADA) y señor (Richard) McLaren (jefe de la comisión independiente de la Agencia Mundial Antidopaje), cuyas opiniones se presentan en el material de Harris, no cuentan con el volumen de información necesario, porque el primero nunca fue involucrado en investigaciones de posible violación de reglas antidopaje, mientras que el segundo no tuvo nada que ver con ellas tras el verano de 2017”, dice el texto.

“Cada uno tiene derecho de expresar su opinión, hacer declaraciones, expresar deseos, pero (…) de acuerdo a la ley ningún castigo o sanciones pueden ser introducidas sin pruebas necesarias”, destaca el texto.

El Mundial de fútbol 2018 se celebra en Rusia del 14 de junio al 15 de julio. (Sputnik)