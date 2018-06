La notable falta de memoria del costarricense

Columna Poliédrica

¡Que importante es la historia! Definitivamente un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir sus errores y, pareciera, la mayoría del pueblo de Costa Rica tiene una memoria flaca; en otras palabras, hay personas que no les interesa y consideran irrelevante los libros de historia, creen que solo importa vivir el presente.

Casualmente de esta realidad se aprovechan algunas personas que no tienen la más mínima vergüenza de volver a someter su nombre a puestos públicos. Uno no puede entender como hay personas que se les olvida los hechos protagonizados por políticos que todos conocemos y que han significado una vergüenza para nuestro país.

No vamos a enumerar aquí a esos políticos porque todos los conocemos. Son los que en los últimos treinta años han hecho que tengamos el infame título de ser el país más desigual de América Latina, sin embargo, pareciera que eso no importa en absoluto.

Cuando uno estudia y analiza las políticas que se han desarrollado en estos años, no puede menos que indignarse. Desde el punto de vista fiscal se ha favorecido a un grupo pequeño de personas que no pagan impuestos y que no están dispuestos a hacerlo; a contrapelo, a los trabajadores se les ha establecido un impuesto que no puede ser evadido.

Ha habido una política de favorecimiento al sector exportador y estos lejos de reinvertir sus dividendos para hacer crecer la economía criolla, se han dedicado a colocar gran parte de sus ganancias en el mercado financiero internacional. Si la economía tiene como propósito fundamental la satisfacción de las necesidades humanas con los recursos limitados con los que cuenta el país, debemos decir que este modelo de promoción de las exportaciones ha sido un rotundo fracaso..

Y es que no es necesario ser economista para comprender esta realidad. El crecimiento económico tiene sentido si con él se puede beneficiar al mayor número de personas de una sociedad, el crecimiento por el crecimiento se convierte en una tautología retórica que únicamente sirve para aquellos dogmáticos que no ven más allá de los datos macroeconómicos; se trata de una ortodoxia que nos ha venido haciendo mucho daño y que, por desgracia, tiene la posibilidad de encantar aquellos que son los más perjudicados con semejante discurso.

Uno puede tratar de entender por qué la memoria de los ciudadanos más jóvenes es tan precaria, sin embargo, cuesta comprender las razones que llevan a una persona de más edad a olvidar la incompetencia e impericia en el manejo de la cosa pública. Hay algunos grupos muy interesados en que la mayor parte de los ciudadanos de este país no recuerde los actos que muchos de estos personajes han realizado en el sector público y privado.

Incluso, se ha entronizado y desarrollado una conducta del choteo para aquellos que intentan recordar los actos que caracterizaron la gestión de los que ahora quieren volver a los puestos públicos; en no pocos casos se suele decir: ¡Borracho más necio! ¡Otra vez con esa cantaleta! ¡Viva el presente, no se amargue por el pasado!

¿Cómo vivir el presente sin tener en consideración el pasado? Para prevenirse contra estos y otros personajes es necesario no olvidar lo que han hecho en estos años y tener presente los hechos históricos que han marcado el devenir de nuestro país. También es muy importante hurgar en nuestra historia y darnos cuenta que han habido épocas en que se han hecho las cosas bien y la acción política ha sido encaminada para beneficiar al mayor número de personas posible; se puede estar de acuerdo o no con la interpretación que haga un historiador de los hechos que han acontecido en el devenir de la patria, pero lo que no puede ser es el desconocimiento de los hechos y de sus responsables.

Y conste que no me refiero sólo a personajes de carácter público. Hay personajes que se manejan en el mundo privado, familias incluso, que funcionan como los grupos que describió Mario Puzo en una de sus principales novelas; se trata de aquellas personas que realmente manejan los hilos de aquellos que les sirven, son aquellos que no dan la cara pero que tienen el poder real en la sociedad costarricense y que cada vez están más dispuestos a involucrarse con grupos que, por decirlo así, están dispuestos a hacer propuestas que no puedan rechazar.

Una memoria precaria, flaca, nos condena a repetir los errores del pasado. Muchas de las situaciones que estamos viviendo en la actualidad, encuentran similitudes en los acontecimientos que marcaron el fin del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Había un famoso eslogan de una compañía de fotografía que decía: “Recordar es vivir”. Pues bien, hay que vivir recordando porque de lo contrario corremos el riesgo de hacer una realidad lo que decía el gran escritor francés, Gustave Flaubert: “Nuestra ignorancia de la historia nos lleva a calumniar a nuestros propios tiempos”.

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com