A Don Carlos Alvarado Quesada

Cualquier reforma fiscal será dolorosa, se haga como se haga, porque las reformas fiscales las termina pagando usualmente el grupo menos favorecido.

Cualquier reforma fiscal que nazca de una mente regularmente inteligente, deberá para poder convertirse en una reforma aceptable, eliminar de golpe y porrazo los privilegios de las megapensiones y los megasalarios.

No existe ninguna reforma fiscal objetiva estática sin ese requisito, no puede solicitarse sacrificio a ningún ciudadano donde se dejen los odiosos privilegios.

Durante el gobierno de Óscar Arias 2006-2010, se acrecentaron las gollerías para meterle con azúcar a algunos grupos el muy mal negociado TLC por Abel Pacheco, de ahí en adelante el crecimiento de los males crónicos del Estado Costarricense fue exponencial, salvaje, irredento.

Desde luego, los males de nuestro estado son múltiples, muchos de ellos no tienen solución a simple vista, aunque usualmente todo tiene solución.

Para poder pedir sacrificio a los costarricenses, el gobierno actual debe poner fin a las pensiones de lujo y salarios de lujo, no hay otra manera de hacer a un pueblo aceptar otra injusticia más, por más beneficio que aparentemente traigan las medidas.

La otra salida tipo “domingo siete” de su gobierno, don Carlos Alvarado, fue convocar una junta de notables, porque históricamente nunca han funcionado, salvo para robarle el reloj a Aquileo Echeverría: “a nadie le ha sucedido lo que a mí me sucedió, que en la junta de notables me robaron el reloj”; si ya en esos lejanos años esa expresión de don Aquileo era así, no hay razón para creer que funcione diferente ahora. No dudo de la honorabilidad de los “notables”, aunque el mismo modo de llamarles de esa manera es irrespetuoso, yo agregaría: “aquí todos somos rasos”.

¿Por qué razón no hicieron una troika o triunvirato: ejecutivo, cámaras empresariales y sindicatos? No, había que salir con la receta de siempre: los notables.

Entonces, no hay razón para no hacer de un sablazo la reparación de las injusticias sociales de salarios y pensiones es, para darle sentido, puede usted Señor Presidente hacer una consulta pública, a ver qué opinan los ciudadanos, dado que los pronunciamientos jurídicos tachan de anti constitucional esa dilapidación de los recursos públicos: la pensión es para vivir, no para hacerse rico, por otro lado los salarios deben equipararse a la realidad nacional, ser cónsonos con nuestra realidad nacional, además según la ley, las pensiones de IVM deben ser parejas y los demás regímenes deberán regirse por este. Eso está consignado en la ley, entonces el estado ha promovido la ilegalidad inconstitucional por interés propio al paso de los años, ganarse el aplauso de los cortesanos y cortesanas, con el trillado dicho de “derechos adquiridos”, ¿entonces el pueblo raso no tiene derechos?

Don Carlos Alvarado, siga el consejo del pueblo, es el más sabio a pesar de que algunas veces no lo parece, imite al Príncipe de Nicolás Maquiavelo, busque entre las grandes mayorías la justicia para que tenga validez.

Usted es muy joven y eventualmente y con relativa facilidad podría ser tres veces presidente de Costa Rica, la vida le alcanza y sobra, pero tiene que atraer al pueblo con muestras de probidad y rectitud, revise a quienes tiene alrededor, muchos desearían que usted les sirva la mesa para dentro de cuatro años, decía San Jerónimo: “quien inocentemente peca, inocentemente se condena”; teológicamente yo discrepo de San Jerónimo, pero si es aplicable el dicho a los actos de la vida diaria. Entre más elevada su posición, mayor será el rastro bueno o malo que se deje en la vida, mayor la responsabilidad histórica.

Usted llegó al poder en un momento crucial de nuestra historia republicana, llegó luchando contra los grupos de poder tradicionales y contra una teocracia que se veía en lontananza, aproveche el poder, le voy a decir una frase que escuche hace mucho: “el poder es para utilizarlo”, utilícelo entonces con justicia y racionalidad, no haga que el pueblo se encabrite, sin ser populista se puede gobernar con y para el pueblo.

He sido un apasionado de la literatura en todas sus expresiones, un día dije algo que voy a repetirle a usted: los escritores no mienten, no pueden porque escriben con el alma; el hecho de ser usted escritor lo acerca a un compromiso aún mayor, haga lo que haga medítelo a solas, cuando esté convencido de su buen juicio: hágalo sin temor.

Respetuosamente espero que lea esto alguna vez, que no se quede en manos de secretarias o secretarios, como sucede con muchos líderes, yo estaría muy contento de verlo actuar como un presidente valiente: Costa Rica tuvo muchos en el pasado.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico