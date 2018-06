Marcos Rojo puso a sufrir y a celebrar en grande a Argentina

San José, 26 Jun (Elpaís.cr) – El defensa de la selección de Argentina, Marcos Rojo, se convirtió en el héroe inesperado de su equipo al anotar al minuto 86 el gol del triunfo 2-1 ante Nigeria con el que la ‘Albiceleste’ se clasificó a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

Rojo es muy recordado por un despeje de rabona hace cuatro años en el Mundial de Brasil en un partido contra Bosnia. En esa Copa del Mundo el recio defensor también le convirtió un gol a los nigerianos en juego por fase de grupos que su equipo ganó 3-2.

El combinado Albiceleste se jugaba frente a los nigerianos su futuro en Rusia. Sus flojos dos primeros partidos (empate 1-1 con Islandia y derrota 3-0 con Croacia) lo dejaron en una situación límite en el último juego de la fase de grupos.

Este crucial partido Argentina lo enfrentó con sus jugadores más experimentados, entre lo que estaba el zaguero zurdo del Manchester United, formando dupla central con Nicolás Otamendi.

A Rojo, que se perdió casi toda la temporada anterior tras sufrir una grave lesión de rodilla, le tocó anotar el gol de la victoria que hizo explotar el estadio de San Petersburgo, pero también puso a temblar a los argentinos con dos jugadas polémicas en las que los africanos reclamaron penal.

Al cierre de la primera etapa Rojo despejó de derecha en su área con una especie de “patada voladora” que alcanzó a rozar en la cara al delantero nigeriano Kelechi Iheanacho, sin embargo, pese a los reclamos de los africanos el árbitro turco Cüneyt Çakır no la consideró como una infracción.

En la complementaria, antes de su anotación, Rojo fue de nuevo protagonista en una jugada en la que el árbitro turco recurrió al VAR.

El central argentino calculó mal un centro, apenas rechazó de cabeza y la pelota le pegó en su brazo. La acción no terminó ahí porque el balón le quedó al delantero Odion Ighalo, quien remató desviado en una oportunidad muy clara de gol. No obstante, el árbitro Çakır recibió la comunicación del VAR por su auricular y fue a revisar la jugada. Tras verla en el monitor, determinó que no era penal haciendo el gesto que primero el argentino la había cabeceado y después le había pegado en su brazo.

Con el partido empatado 1-1 la Albiceleste se volcó al ataque. Era todo o nada. Ingresaron en el segundo tiempo Cristian Pavón, Maxi Meza y el ‘Kun’ Agüero para acompañar a Lionel Messi y Gonzalo Higuaín en ofensiva.

Pero el gol del triunfo no lo convirtió ninguno de esos atacantes sino que fue Rojo, quien con la salida del lateral Nicolás Tagliafico (por Agüero al 80′) pasó del centro de la defensa a la banda izquierda.

En una de sus proyecciones al ataque, cuando el tiempo apremiaba, Rojo remató de derecha en el área un centro del otro lateral, Gabriel Mercado, y puso la pelota contra el palo izquierdo del arquero Francis Uzoho para desatar la euforia de toda Argentina.

“Se lo dije a Ever (Banega) y Ota (Otamendi). Sabía que la iba a meter. Las cosas no estaban saliendo. Los jugadores se merecen más que nadie esto. Esto recién comienza”, dijo nada más concluir el encuentro el defensa argentino.

“La verdad es que es maravilloso poder ganarlo de esta manera, que haya hecho el gol Marcos, que se lo merece por todo lo que peleó por estar acá. Es una alegría merecida después de todo este tiempo que venimos pasando con sufrimiento”, aseguró, por su parte, el capitán Lionel Messi.

El agónico triunfo le permitió a la selección argentina avanzar en el segundo lugar del grupo D y en los octavos de final el próximo sábado se enfrentará con Francia.