Barítono Sherrill Milnes dará clases a cantantes líricos nacionales

San José, 27 jun (Elpais.cr).- Del 3 al 5 de julio, un grupo de treinta cantantes líricos costarricenses y estudiantes avanzados de canto, recibirán clases maestras con el barítono estadounidense Sherrill Milnes.

El extranjero, quien actualmente se encuentra retirado de los escenarios, trabajará con los artistas nacionales en jornadas matutinas y vespertinas en el Teatro Eugene O’Neill, ubicado en San Pedro, donde también podrán ingresar el público general por un costo de ¢5.000 colones.

Esta actividad es organizada y financiada por el Centro Nacional de la Música (CNM), con la coordinación de la Compañía Lírica Nacional (CLN); ambas, instituciones que forman parte del Ministerio de Cultura y Juventud.

Sherrill Milnes. Cantó más de 650 funciones en el Metropolitan Opera de Nueva York, donde participó en dieciséis producciones nuevas, siete estrenos y diez transmisiones nacionales. Como artista líder en todas las grandes óperas del mundo, Milnes actuó y grabó con reconocidos artistas, como Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Montserrat Caballé y Joan Sutherland, entre otros. Además, fue ganador de tres Premios Grammy y, fue el cantante estadounidense más grabado de su tiempo.

“Una de las funciones de la Compañía Lírica Nacional es organizar clases maestras con artistas nacionales o internacionales con el objetivo de desarrollar a los cantantes locales, quienes con estas dinámicas, acceden a perfeccionamiento técnico, aprendizaje de estilos y repertorio”, comentó José Manuel Aguilar, director artístico de la CLN.

Programación – Clases maestras con Sherrill Milnes

-Martes 3 de julio, de 9 a.m. a 12 mediodía y de 2 p.m. a 5 p.m.

-Miércoles 4 de julio, de 9 a.m. a 12 mediodía y de 2 p.m. a 5 p.m.

-Jueves 5 de julio, de 9 a.m. a 12 mediodía y de 2 p.m. a 5 p.m.

Según informó el CNM, en esta ocasión se contará con el apoyo de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, organización privada que ha becado a 10 cantantes para tener una clase individual con Milnes.

Cantantes de “Don Giovanni”. Entre los artistas que recibirán estas clases maestras se encuentran los ocho cantantes del elenco de la ópera “Don Giovanni” de Wolfgang Amadeus Mozart, producción que la CLN presentará en el Teatro Popular Melico Salazar a partir del 22 de julio de 2018, y cuyos ensayos con el director musical Arthur Fagen iniciaron la semana anterior.