Cirugía (y no estética) para el fútbol mayor

De cal y de arena

La selección nacional de fútbol concluyó su participación en el torneo del fútbol mundial que se está celebrando en Rusia. Poco hay para rescatar de su desempeño, a juzgar por las acres conclusiones que ha dejado escuchar una aplastante suma de analistas: más cerca del fracaso que del éxito. Y eso gracias en particular a un evidente sentido de pundonor deportivo que cambió su desempeño en el cotejo ante Suiza.

El papelón está hecho y llorarlo es como hacerlo sobre leche derramada: ya no hay cómo remediarlo. Pero sí es un imperativo de responsabilidad ante una sociedad que tiene en el fútbol algo muy cercano a una pasión patológica, evitar la reedición de los hechos, factores y circunstancias que condujeron a unos resultados tan pobres. Y hay que hacerlo con suficiente anticipación, apurando sin demora los aprestos de las tropas llamadas a cumplir una jornada cívica: a partir de la determinación del objetivo, una buena selección de reclutas, una calificada dirección técnica y un recambio en la cúpula a cargo de la gestión del fútbol profesional. Evidentemente, ese cuerpo de altos oficiales no sirve.

No presumo de autoridad en la materia, que no lo soy ni por asomo. Simplemente sigo el sentido y el contenido de los juicios de valor emitidos por una mayoría de gente que sabe de esto, analistas y periodistas duchos, que han echado a vuelo las campanas de advertencia para que no se repitan los errores. Es notable la coincidencia con que se clama por una renovación generacional en las filas de los clubes llamados a proveer a la selección, por una nueva línea conductora, también por un nuevo comando en la torre de mando…

Todos los que han concurrido a construir el edificio que por poco se nos desploma deberían ser sometidos a un juicio de residencia en el que queden obligados a rendir cuentas sobre lo que hicieron y dejaron de hacer, un informe del tránsito seguido desde las primeras instancias del proceso, con una precisión en blanco y negro de las fallas, los vacíos, los pecados… y también los aciertos que merezcan ser depurados. Una rendición de cuentas rigurosa, exigente, tan severa como intolerante con los cacicazgos que medran allí y que en mucho deben estar jugando un papel deformador en el acople de los factores determinantes del éxito deportivo.

No se crea que los periodistas, analistas y comentaristas deportivos deberían quedar al margen, exonerados de ese proceso analítico sobre aciertos y errores en el proceso precedente al Mundial de Rusia. En particular los periodistas por su deber de respetar y orientar su desempeño con apego al principio de veracidad que debe acompañar a la información. Qué pasó en muchos de esos periodistas deportivos que no ejercieron su sentido crítico con independencia y valentía, que debieron haber tocado a tiempo las campanas de alarma ante el rumbo que tomaba la gestión del fútbol de cara al Mundial y no lo hicieron, que debieron haber acompañado sus análisis con respeto al principio de veracidad -elemento fundamental de la deontología del periodismo- y no lo hicieron, que ante la cúpula gobernante del balompié fue acomodaticia cuando hizo imponer (o consintió la imposición) decisiones erradas. ¿Será que sucumbieron ante sus arrumacos –viajes, cenas, publicidad, noticias dosificadas-.?¡No hay almuerzo gratis!

Sería un grave lastre no haber sabido remover la mugre que regó la vieja FIFA por todo su imperio, por aquí también.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista