El VAR salvó a Colombia del susto por un penal mal pitado para Senegal

San José, 28 Jun (Elpaís.cr) – El VAR le evitó un dolor de cabeza a la selección de Colombia en el decisivo choque que jugó ante Senegal en el tercer partido del grupo H.

Corría el minuto 16 cuando el veloz y habilidoso Sadio Mané se le escapó a la defensa colombiana y, ya en el área, al zaguero Davinson Sánchez, que lo seguía desde atrás, no le quedó otra que barrerse para evitar que el africano batiera al arquero David Ospina.

El quite del zaguero del Tottenham fue quirúrgico, con el talón del pie derecho, sin embargo, el árbitro serbio Milorad Mazic pitó en primera instancia sin dudar el penal. La jugada era muy apretada y el árbitro podía fallar. Sánchez no lo podía creer. Con desesperación trataba de explicarle al juez que no había sido falta. Que había sido todo pelota.

Para fortuna de los colombianos, el árbitro recibió la indicación a través del auricular para que revisara la ajustada acción en el monitor. Y efectivamente, el defensa dorsal ’23’ tenía toda la razón, por lo que Mazic dio marcha atrás el señalamiento y rectificó un error que solo con el VAR se podía corregir.

A los ‘Cafeteros’ les volvió el alma al cuerpo porque encajar un gol, además de una forma injusta, más allá de lo difícil de la jugada para el juez serbio, hubiera sido un duro cachetazo, debido a que el primer tiempo fue muy bien controlado por los africanos, que apenas sucumbieron en la complementaria, a los 74′, a un cabezazo del otro zaguero colombiano, Yerry Mina.

La victoria fue para Colombia por la mínima, pero suficiente para sellar la clasificación en la cima del grupo H con seis puntos, por encima de Japón, que avanzó en segundo lugar con cuatro puntos, mismos que los senegaleses, que se quedaron fuera en un histórico desempate por tarjetas amarillas.