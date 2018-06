Ecolones crea alianza para la recolección de llantas usadas

San José, 29 jun (Elpais.cr).- El programa Ecolones concretó una alianza estratégica con la empresa Riteve, a cargo de la revisión técnica vehicular en nuestro país y la fundación sin fines de lucro, FUNDELLANTAS, que permitirá la recolección y manejo adecuado de llantas usadas, al mismo tiempo que quienes lleven este material valorizable obtendrán la moneda virtual.

Las llantas serán recibidas de lunes a sábado en las sedes de Riteve ubicadas en Lagunilla de Heredia y Cañas en Guanacaste, en horarios de 6 am a 9 pm y de 7 am a 7pm, respectivamente. También FUNDELLANTAS, situada el Coyol de Alajuela, realizará la recepción de llantas en su horario habitual de lunes a viernes, entre las 8 am y 5 pm.

“Históricamente Riteve ha tenido un compromiso muy grande con el tema ambiental, tanto con las emisiones de CO2 como con la recolección de llantas. Felizmente este año nos unimos a FUNDELLANTAS para tener ese complemento necesario y darle el servicio a la comunidad, pero además ahora tenemos la oportunidad de trabajar con ecolones que es un proyecto sumamente exitoso y que a la gente la va a motivar mucho más a participar. En Riteve estamos muy contentos de formar parte de esta cadena de buenas acciones para el ambiente y esperamos que todos los usuarios aprovechen esta oportunidad, ya que no solo van a poder apoyar al ambiente sino que se verán retribuidos a través de los ecolones, expresó Jennifer Hidalgo, encargada de Responsabilidad Social de Riteve.

Cada persona podrá entregar un máximo de cinco llantas y por cada una de ellas recibirá 100 ecolones. Las llantas recolectadas y procesadas por FUNDELLANTAS serán reutilizadas como LLANTIONES en obras de ingeniería civil para el control de taludes y erosión de suelos, así como combustible alternativo.