Ya nadie se acuerda del daño que hizo Otto Guevara

Columna Poliédrica

Si algo he aprendido a lo largo de los años, es que la gente en general y el costarricense en particular, tiene una memoria flaquísima. Desde el punto de vista político se vive el día a día, no existe la perspectiva histórica y eso favorece a los irresponsables que con sus actos han causado un daño irreparable a la mayoría de los pueblos.

Durante mucho tiempo, lo que se llamó el Movimiento Libertario y en concreto Otto Guevara, se opuso en la Asamblea Legislativa a la aprobación de impuestos y a leyes que permitieran combatir la elusión, la defraudación, la evasión y demás estratagemas para no pagar impuestos. Este personaje se convirtió en el defensor de los grupos económicamente más poderosos del país, porque no se crea que su oposición era para defender a los que menos tienen.

El resultado de esta posición que durante años tuvo el Movimiento Libertario y el tal Otto Guevara, ha sido el principal causante del problema fiscal que tenemos en la actualidad. No obstante, ya nadie se acuerda de estos hechos y de las personas que le reían sus gracias; dichosamente, nosotros advertimos que el mejor escenario sería el ocaso de esa agrupación política y de su nefasto padre.

Decía Max Weber en su famosa alocución “La ciencia como vocación” que: la cátedra no es ni para los profetas ni para los demagogos. Sin ánimo de ser profeta, nos parece conveniente transcribir lo que manifestamos hace algún tiempo en relación con ese personaje y que hoy es una realidad:

“ (…) Esperemos que Otto Guevara continúe haciendo de las suyas en la Asamblea Legislativa. Digo lo anterior porque de esa manera se evidencia la clase de demagogo que es este individuo y la condición de testaferro que tiene en relación con ciertos sectores económicos que no les interesa el bienestar del país. En todos estos años como político de la derecha costarricense hay gente que ha creído su discurso maniqueo. Tomando como base uno de los valores más relevantes para los seres humanos, ha pregonado una serie de frases hechas que suenan bonito al oído pero que en la realidad sirve para esconder los intereses que protege y defiende. El politiquillo este lo único que ha hecho es utilizar la estructura partidaria para ser el eterno diputado y el Máximo Fernández de esta época. Da vergüenza que una elección sí y otra también, aparezca como candidato presidencial y de paso también a diputado por eso que llaman Movimiento Libertario. ¡Da pena, pero más pena da las personas que votan por este individuo! (…) En síntesis, ojalá que Otto Guevara se termine de retratar ante el pueblo costarricense. Con ello se tiene la esperanza que las personas terminen de sepultarlo a él y a su partido político en las elecciones de 2018, es decir, prácticamente, un siglo después que Máximo Fernández dejó la política, la esperanza es que ocurra lo mismo con Otto Guevara Guth y su partido político. ¡La esperanza es lo último que se pierde!”

Aunque hay indicios para alegrarse, nunca se puede subestimar a las personas y en especial, a los intereses que están detrás de esas personas. En política ya nos ha tocado observar personas que se creían muertas botando basura y lo peor, gente votando por ese tipo de zombies políticos vivientes; en otras palabras, no se extrañen que aparezca nuevamente este personaje con motivo del debate en relación con los impuestos. ¡Apareció Kevin Casas no va aparecer Otto Guevara!

Habrá gente que lo extrañe para que no pasen los impuestos, pero el tema no es que pasen o no los tributos. En realidad el tema central es: ¿qué tipo de impuestos se pretenden aprobar?

Si por la víspera se saca el día, nuevamente, se pretende perjudicar a los que menos tienen. De ahí que hubiese dado lo mismo la presencia del Movimiento Libertario y Otto Guevara, por eso, mejor que se hayan ido de la política costarricense.

¡Ojalá que terminen de irse para siempre!

(*) Andi Mirom Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com