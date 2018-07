Fedefutbol no le renueva contrato a Óscar Ramírez y la ‘Tricolor’ busca entrenador

San José, 4 Jul (Elpaís.cr) – El técnico Óscar Ramírez no seguirá al frente del banquillo de la selección de Costa Rica, según informó este miércoles en conferencia de prensa el presidente de la Fedefutbol, Rodolfo Villalobos.

A Ramírez se le venció el contrato con la ‘Tricolor’ la semana pasada tras el partido de la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018 contra Suiza (2-2). El combinado tico llegó a este encuentro sin opciones de clasificación a los octavos de final, luego de perder sus dos primeros partidos del grupo E ante Serbia (1-0) y Brasil (2-0).

Y este miércoles en una sesión del Comité Ejecutivo se tomó la decisión de no renovar el vínculo del entrenador con la selección nacional.

“A Óscar se le venció el contrato después del partido contra Suiza y la decisión de no renovarlo se tomó en acuerdo con el Comité Ejecutivo. Quiero agradecerle todo su esfuerzo y me parece que Costa Rica se gana un entrenador que ahora tendrá esa experiencia internacional; el legado que deja Óscar también es que existe la capacidad en Costa Rica para que lleve los procesos de la selección”, dijo Villalobos.

Con respecto al nuevo DT de la ‘Tricolor’, Villalobos expresó que se intentará nombrar un nuevo entrenador para que dirija los amistosos de setiembre en la gira por Asia, sin embargo, tampoco se pondrán de límite esa fecha para tomar la decisión de la manera más responsable posible.

“Vamos a hacer un nombramiento acorde al presupuesto que maneja la Federación; a nosotros nos encantaría que tenga la experiencia mundialista, eso es positivo para el grupo, pero si revisamos esos nombres que se están proponiendo, y si no se pudo traer antes de ser mundialista por un tema de presupuesto, no me imagino lo que pueda valer en este momento”, explicó el presidente de la Fedefutbol.

Bajo el mando de Óscar Ramírez la selección de Costa Rica clasificó a la Copa del Mundo en el segundo lugar de la hexagonal de la Concacaf y en Rusia 2018 los ticos quedaron últimos de grupo con un punto y en la posición 29 de la tabla general.