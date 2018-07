Grupo de artistas limonenses se abre paso en la interpretación de la lengua kriol

San José, 04 jul (Elpais.cr).- El artista Di Gud Frendz lanzó su nuevo sencillo “Fiesta” fusión musical en kriol de calipso reggae y dancehall para trasladarse al Caribe costarricense de antaño y entender cómo se celebraban las reuniones de amistades y familia.

Esta canción habla de cómo en Limón se armaban las actividades, nunca podía faltar el juego de domino, el rondón, la buena música y por supuesto el baile. Mike Joseph, quien es el cantautor, destaca que se inspiró en su infancia, en el recuerdo de ver a su abuela haciendo este tipo de reuniones.

“Fue en mi niñez y era muy divertido, entonces una tarde agarre mi guitarra y empecé a componer. Me puse a recordar palabras de mi abuela porque decidí cantarla en kriol. Pensé muy bien en los acordes para que tuviera un ritmo tradicional del calipso, pero con las nuevas tendencias del reggae y dancehall, y fue así como conseguí lo que hoy es Fiesta”, comentó el artista.

El sencillo fue grabado entre octubre 2017 y mayo 2018, producido gracias a un proyecto del Programa Identidad Cultural, Arte y Tecnología (ICAT) de la Universidad Nacional de Costa Rica, a cargo del profesor Edgar León y producida por Daniel Solano, Andrés Cervilla de la Banda Nacional Infibeat.

“Mike Joseph and Di Gud Frendz” forma parte de la banda sonora de la película limonense “Waak an Danz” que pronto se lanzará. Por otro lado, estos talentosos jóvenes limonenses se presentaron el año pasado en el Quinto Festival Internacional de Calypso y este año no será la excepción. Además, el sencillo ya está disponible en Spotify, Google Play, Amazon.

Músicos participantes. Mike Joseph en la voz líder y banjo; Walter González en la guitarra eléctrica; Heinger Argüello en el Bajo; en la percusión: Kendall Cayasso, Néstor Navarrete, Michael López; Diego Solano en la Trompeta; Federico Granados en el Saxofón tenor y Alto; Andrés Cervilla en el Trombón.

Por su parte, René Zúñiga, profesor de lingüística de la UNA, señala que la canción tiene un componente muy importante, y es que introduce al kriol no como la parte exótica como lo hace la mayoría de los cantantes, sino recuperando la esencia del lenguaje.

“Actualmente ningún grupo incorpora el kriol en las canciones como Di Gud Frendz. Además, es que tiene calipso que siempre se ve como algo de generaciones mayores, pero el grupo viene a darle un giro juvenil”, aseguró Zuñiga.