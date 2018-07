La descomposición social inducida

Diariamente se nos informa acerca de las inequívocas señales de la descomposición social que está carcomiendo a Costa Rica. Asesinatos, agresiones sexuales contra menores, homofobia cada vez más violenta, guerra urbana entre bandas narco y asesinatos vinculados con el tráfico de drogas, muertes en carretera por imprudencia de los conductores, son unas de las manifestaciones, así como la inseguridad en las calles, el incremento del comercio informal, y una muy curiosa: la competencia por generar accidentes con el tren urbano por irrespeto de las más elementales normas del tránsito y como señal de estupidez.

Pero existen otras tan dañinas como las anteriores, aunque al parecer no tan trágicas, que causan estragos iguales o superiores al entramado social: la voracidad de los sindicatos en las organizaciones públicas por obtener o defender prebendas desproporcionadas que pagamos todos los ciudadanos, las pensiones de lujo de una cantidad de exfuncionarios públicos que no cotizaron para tenerlas, las pifias en la administración de organizaciones públicas por incapacidad o ignorancia de quienes tienen la responsabilidad de conducirlas, la podredumbre que se observa dentro del Poder Judicial, la inoperancia casi absoluta del Poder Legislativo, que no legisla, sino que se ha convertido en una especie de tribunal político, una inquisición moderna, con los mismos yerros y defectos que la institución medieval.

Otras que si causan daños reales a los ciudadanos, como las que vemos en el sistema de salud, y concretamente en la CCSS, en donde el exceso de una burocracia ignorante y carente de conocimientos técnicos en determinados niveles, producen consecuencias sumamente serias, como el tener que esperar meses o años por un tratamiento calificado como de urgencia. O las de la prensa nacional, que obedece a una mezcla de intereses políticos y mercantiles, que se ha especializado en ocultar, deformar o manipular la verdad, en beneficio de esos mismos intereses.

Y otras que vienen de lejos, como la descomposición de los sistemas educativos públicos, en donde impera al minimalismo para los educadores y el facilismo para los educandos, con las terribles consecuencias a corto, mediano y largo plazo en la sociedad, que se convierte por ello –por su ignorancia- en fácil presa de la demagogia de los políticos de turno, o de cualquier iluminado que surge del marasmo ofreciendo soluciones mágicas.

En consecuencia, estamos contemplando una estupidización colectiva que se manifiesta en la descomposición social que percibimos a nuestro derredor. Estupidización que algunos dicen es inducida por los poderes fácticos que realmente gobiernan el planeta, y a quienes solamente interés mantener a las masas en la ignorancia, para poder manipularlas a su antojo.

Vivimos en un mundo donde la clase política y económica dominante, tanto a nivel mundial como local, aplica todos estos principios de desinformación y manipulación de lo que cree el pueblo, haciendo todo lo posible por perpetuarse en el poder, cueste lo que cueste, a expensas de los derechos civiles de los que hoy gozamos, aprovechándose de la ignorancia y fomentándola al invertir cada vez menos en educación, o convirtiéndola en algo liviano, sin sustancia ni profundidad; o destruyendo el entendimiento humano de forma deliberada haciéndonos incapaces de pensar, volviéndonos analfabetos funcionales. Recordemos que un pueblo inculto es un pueblo dócil.

Mantener al pueblo en la ignorancia y la mediocridad y estimular su complacencia con ellas forman parte de ese proceso planificado de adormecimiento de la conciencia nacional, todo soportado por un costoso aparato propagandístico, y esa ignorancia inducida es la que provoca todas las manifestaciones de descomposición social que describimos anteriormente.

Por todo ello no debería extrañarnos ver manifestaciones como las que, localmente, estamos contemplando. Por un lado, los sindicatos tirados a la calle para defender una serie de excesos laborales que les benefician solamente a ellos, por otro, los taxistas interrumpiendo la libre circulación de personas, para presionar al gobierno a fin de que les mantenga el estatus de protección de su gremio, olvidándose que los usuarios escogen libremente el mejor servicio de transporte que se le ofrezca.

Pero la ignorancia generalizada, que además es inducida malévolamente, hace que nos traguemos el cuento (neoliberal, por cierto) de que el déficit fiscal lo producen las pensiones de lujo y los excesos de las convenciones colectivas en las organizaciones del Estado, y no pensemos en la evasión fiscal, el vulgar no pago de impuestos, tasas y aportes obligatorios por parte de las empresas privadas, el mantenimiento de exenciones impositivas injustificadas actualmente, como ya hemos explicado largamente antes, y otras cosas más.

En consecuencia, podríamos afirmar que si es inducida la estupidización colectiva, su resultado inmediato es la descomposición social que contemplamos.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría