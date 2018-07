Presidente Maduro advierte que Venezuela enfrenta una agresión multidimensional

Caracas, 5 jul (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que su país es víctima de una ataque organizado por la oposición de esa nación en complicidad con el Gobierno de los Estados Unidos.

“Una agresión multidimensional se ha disparado contra el pueblo de Venezuela, pero el pueblo de Venezuela no cede, no se rinde, el pueblo de Venezuela no regala su libertad (…) que nadie se confunda, el pueblo tiene su esperanza en la batalla que está dando contra la guerra económica criminal de la oligarquía y del imperialismo”, expresó.

Las declaraciones las emitió este jueves durante el desfile cívico- militar, celebrado en el paseo de Los Próceres, al oeste de Caracas, en conmemoración a los 207 años de la Independencia del país caribeño.

Durante el acto, el mandatario recordó que hace un año el “imperialismo y sus lacayos internos” dirigieron acciones de violencia que buscaban llevar a Venezuela a una guerra civil.

El Jefe de Estado pidió a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a la Fuerza Armada y a los Consejos Comunales sumarse a la lucha para lograr la paz y la independencia económica de esa nación.

De igual manera, el presidente Maduro juró que así como lograron vencer las guarimbas de 2017 en contra del Gobierno, vencerán la guerra económica que afecta al pueblo venezolano.

El país sudamericano atraviesa por una severa crisis económica y escasez de alimentos; a lo que se suma el elevado costo de los productos que son cotizados por los comerciantes al valor de dólar paralelo. (Sputnik)