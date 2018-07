Kane: “Queda mucho para pensar en ser campeones”

Samara (Rusia), 6 jul (EFE).- Harry Kane, capitán y delantero de Inglaterra, selección que se medirá este sábado a la de Suecia en los cuartos de final del Mundial de fútbol de Rusia 2018, comentó a EFE en el Samara Arena que “es pronto para pensar en ser campeones del mundo”, pero que aceptan “el reto” con optimismo.

“No pensamos en ser campeones del mundo, porque queda mucho, apenas acaba de comenzar la segunda parte de este torneo”, comentó Kane, nacido hace 24 años Walthamstow, en las afueras de Londres, líder de la lista de goleadores del Mundial, con seis tantos, y que podría hacer historia, tanto en el plano personal como en el colectivo.

“Ojalá pueda seguir marcando goles en este campeonato”, contestó a Efe en su rueda de prensa el capitán inglés, que juega en el Tottenham Hotspur de Mauricio Pochettino, el equipo que más jugadores aporta (cinco en total) a la selección inglesa.

“Queda mucho para pensar en ser campeones. Hasta ahora creo que hemos hecho un torneo sensacional, así que afrontamos el reto con optimismo”, señaló a Efe el máximo goleador del Mundial de Rusia este viernes en el Samara Arena.

Kane cree que el de este sábado contra Suecia será “un partido muy difícil”.

“Es un equipo muy duro, muy compacto; tienen grandes individualidades que juegan perfectamente unidas. Va a ser un encuentro muy complicado y tendremos que estar permanentemente concentrados para sacarlo adelante”, opinó el capitán del equipo inglés.

“Sus estadísticas hablan por sí mismas. Han hecho un gran torneo hasta ahora. Pero nosotros tenemos que centrarnos en nosotros mismos e intentar superarlos. Sin duda son un gran equipo”, dijo Kane, que al ser preguntado si por las noches pensaba en superar los seis goles con los que está cerca de igualar los ocho que logró Ronaldo como máximo goleador para Brasil en el Mundial de Corea del Sur y Japón 2002, indicó que “no” piensa “en ello”.

“De hecho, no conocía el dato hasta que me lo has dicho ahora mismo”, contestó.

“Pero esta claro que me gustaría seguir marcando goles”, recalcó el delantero estelar del equipo de los “Tres Leones”, que opinó que superar la anterior ronda en los penales (contra Colombia, tras empatar a uno después del tiempo reglamentario y la prórroga) les dio una “gran confianza en” sí “mismos”.

“Mañana podría ser igual, es posible que lleguemos a los penales. Y si es así, sabemos que estamos preparados”, dijo Kane, que provocó las risas del personal al ser preguntado cuál era su opinión acerca de su seleccionador, Gareth Southgate, que estaba sentado junto a él durante la rueda de prensa.

“Es muy bueno”, dijo sonriente. “Quiero jugar mañana”, añadió, en el momento más distendido de su comparecencia.

“No, en serio, creo que es un técnico fantástico. Ya lo conozco desde la época de la Sub-21. Y tenemos una gran relación. Él es una persona sencilla, que al mismo tiempo te exige mucha entrega y dedicación” dijo.

“Sabe muy bien lo que hace y ha hecho un trabajo impresionante. En el hotel a veces coincidimos con familiares y amigos y estamos ratos juntos. Espero que esta relación siga siendo igual de buena durante mucho tiempo”, afirmó Kane sobre su seleccionador.

Preguntado sobre la influencia de Pep Guardiola, que ganó títulos en España (con el Barcelona) cuando la Roja levantó la Copa del Mundo en 2010; y en Alemania (en el Bayern Múnich) cuando la ‘Mannschaft’ festejó su cuarto título, hace cuatro años; y si esto podría influir de forma positiva en el juego de Inglaterra, que pudiera haber tomado ideas del técnico catalán; Kane contestó: “Siempre miras cosas de los grandes equipos y puedes tomar algunas ideas. Pero nosotros no queremos copiar a nadie, tenemos nuestra propia identidad”.

“Tenemos una identidad fuerte y está claro que siempre te fijas en lo que hacen los mejores equipos. Pero nosotros tenemos nuestra identidad propia”, afirmó.

“Cuando ganas partidos, coges más confianza. Ahora estamos hambrientos. Y queremos más. Si mañana llegamos a los penales, estaremos preparados. Pero si lo resolvemos en los noventa minutos, mejor”, explicó Harry Kane este viernes en Samara. EFE