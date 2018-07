OCDE reafirma que urge tomar acciones en materia fiscal en Costa Rica

El Ministerio de Hacienda indicó en un comunicado de prensa que en el marco de una misión especial privada, Pereira destacó que la “deuda pública sigue aumentando y se disparará en el corto plazo”, si no se avanza hacia la aprobación de las reformas fiscales que se discuten en la Asamblea Legislativa.

“La reforma tributaria propuesta por el gobierno y las medidas anunciadas por la ministra Rocío Aguilar (de Hacienda) para contener el gasto público son necesarias para corregir el rumbo y frenar el ritmo de crecimiento de la deuda. Hace un año visité Costa Rica y dije que estaban jugando con fuego”, afirmó Pereira.

La OCDE ha venido insistiendo en la urgencia de concretar una solución integral y balanceada entre ingresos y gastos, que permita reducir sustancialmente el déficit fiscal y, de esa manera, estabilizar la deuda pública.

El déficit fiscal del país cerró en el 2017 con un 6,2 por ciento del producto interno bruto y para 2018 se proyecta en el 7,1 por ciento si no se da la reforma tributaria.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica estudia desde hace más de dos años el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que consiste en una reforma tributaria que introduce cambios en el impuesto sobre la renta, la renta de capital, la renta global y reducción de incentivos salariales en el sector público.

Pero el principal punto del proyecto es la transformación del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado de la misma tasa, pero que gravará los servicios y ampliará la base de productos.

“Los impuestos siempre son medidas impopulares, pero si no se adoptan las reformas propuestas por el Gobierno cuanto antes el pueblo no les va a perdonar que, habiendo tenido la oportunidad de tomar las acciones correctivas para evitar la crisis, no lo hayan hecho a tiempo”, destacó Pereira.

El Gobierno del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha anunciado que intensificará los cobros judiciales y el fortalecimiento de los mecanismos de control y fiscalización de las personas físicas y jurídicas.

Alvarado también lleva adelante un plan de contención del gasto que incluye reducciones en pluses salariales, el congelamiento o bajada de los salarios de los altos funcionarios, entre otras.

Durante su visita, Pereira mantuvo reuniones privadas con autoridades de gobierno, diputados y actores del sector privado. Además, participó en el foro “Ruta a la sostenibilidad fiscal: un reto ineludible” en la Asamblea Legislativa, en el que también participaron expertos en materia fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En mayo de 2012, Costa Rica presentó formalmente su interés de adherirse a la OCDE y en abril de 2015 la organización decidió invitarlo a iniciar el proceso formal para ello, tras lo cual se diseñó y adoptó, en julio 2015, la hoja de ruta.

La OCDE presentó en abril pasado un estudio sobre la economía de Costa Rica 2018 en el que destacó avances “impresionantes” en educación, salud, comercio, ambiente y turismo, pero en el que detalla retos como la infraestructura, la calidad de la educación, trámites, el déficit fiscal, la productividad y el empleo informal, entre otros.