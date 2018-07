Presidente Santos frenó la investigación de mi secuestro, dice ecuatoriano Balda a Sputnik

Bogotá, 7 jul (Sputnik).- El exdiputado ecuatoriano Fernando Balda, quien asegura haber sido secuestrado en Colombia por orden del expresidente de su país Rafael Correa (2007-2017), dijo el viernes a Sputnik que el mandatario colombiano Juan Manuel Santos frenó la investigación de ese incidente.

“Santos le colaboró a Correa con mi deportación a Ecuador y yo creo que si Santos no estuviera de salida en Colombia (ya que su mandato termina el 7 de agosto) seguiría frenando esta investigación”, dijo Balda en diálogo telefónico con esta agencia desde Ecuador.

La justicia ecuatoriana procesó este mes a Correa por su presunta responsabilidad en el intento de secuestro de Balda y ordenó su detención internacional, pues el expresidente reside desde hace un año en Bélgica.

El denunciante sostiene que un intento de secuestro que sufrió en Bogotá en 2012, donde se había refugiado huyendo de una orden de detención en su país por el delito de calumnia, partió de una orden de Correa

El expresidente ha afirmado que no hubo ningún secuestro, sino un procedimiento mal ejecutado por policías ecuatorianos que viajaron a Bogotá para capturar a Balda y deportarlo.

Correa denuncia además que el proceso en su contra tiene motivaciones políticas.

El intento de rapto de Balda ocurrió el 13 de agosto de 2012 en Bogotá, cuando cinco personas lo interceptaron y lo embarcaron a la fuerza en un automóvil que horas más tarde fue detenido por la Policía Antisecuestros de Colombia.

Dos meses después, el Gobierno colombiano de Santos deportó a Balda a Ecuador, alegando que se encontraba de manera irregular en el país pues se le había vencido la visa.

Por entonces “yo estaba buscando emigrar a Panamá” porque en Colombia “sentía pasos de animal grande”, dijo Balda a esta agencia.

Cuando “salí para comprar los pasajes para irme con mi familia (…) me detiene un grupo de Migración Colombia con miembros de la policía, me subieron a la fuerza en un vehículo y me llevaron al aeropuerto militar de Catam”, relató.

Una vez en el aeropuerto “entramos hasta la pista, donde había un avión de la Fuerza Aérea Colombiana con los motores encendidos, me subieron en él, me pusieron el cinturón de seguridad y despegamos, todo así de rápido, sin ningún procedimiento migratorio, sin nada”, continuó.

A su juicio, “esto evidentemente es una acción política; aquí debe haber existido un acuerdo detrás de esto, porque un Gobierno no actúa de esta manera si no hay intereses y acuerdos que se estaban manejando”.

Mientras estuvo en Colombia, Balda participó en actos de la Fundación Internacionalismo Democrático, encabezada por el expresidente derechista Álvaro Uribe (2002-2010) por quien el político ecuatoriano manifiesta cercanía y aprecio.

RAÚL REYES Y GLIFOSATO

En marzo de 2008, cuando Santos era ministro de Defensa de Uribe, ordenó el bombardeo de un campamento de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en el territorio ecuatoriano de Angostura, que condujo a la muerte del dirigente guerrillero Raúl Reyes.

Quito, que ni siquiera fue advertido por Bogotá de la incursión militar en su territorio, denunció el hecho en el ámbito internacional, pero también comenzó una causa penal en un juzgado cercano a la zona de los hechos.

Por entonces, Balda movilizó a un grupo de abogados con la intención de ejercer la defensa de Santos, aunque la investigación languideció y luego fue archivada.

Las relaciones entre los dos países también estaban tensas por la política colombiana de fumigar con el herbicida glifosato las plantaciones de coca con vuelos que frecuentemente incursionaban en el espacio aéreo ecuatoriano y afectaban poblaciones y recursos naturales de ese país.

“La defensa que yo lideré de Santos no la hice enteramente por él, porque a quien conocía y con quien tengo una relación de mucho respeto y consideración es con el expresidente Álvaro Uribe, y por ese respeto fue que apoyé la defensa de Santos, porque en ese momento él aún no había traicionado los principios que lo llevaron al poder”, dijo Balda a Sputnik.

Balda cree que su deportación, luego de aquellos hechos, obedeció a un pacto político entre Santos y Correa.

“Me imagino, porque esto es obvio, que (Correa) pactó con el presidente Santos para que realizaran un operativo y me entregaran en Ecuador. ¿A cambio de qué? Bueno, por entonces había una demanda del Estado ecuatoriano contra Colombia por las fumigaciones con glifosato en la frontera y Ecuador pedía una indemnización muy grande; al final Colombia terminó pagando en una cantidad muy pequeña”, indicó.

Eso “es lo que se rumorea entre la clase política colombiana”, agregó.

También sostuvo que entre Santos y Correa existe “amistad y excelente relación”.

Una vez que Santos llegó a la presidencia en 2010, se abocó a un acuerdo de paz con las FARC que fue duramente combatido por su exaliado Uribe.

Balda especuló con que otro motivo por el cual el presidente Santos lo metió “en el mismo saco que a sus opositores” fue su amistad con Uribe.

PESQUISA COLOMBIANA

En Colombia, las autoridades imputaron y condenaron en 2015 a cuatro delincuentes que ejecutaron el secuestro a cinco años de cárcel en virtud de un preacuerdo para reducir las penas.

Los cuatro se encuentran actualmente en libertad condicional, según medios colombianos.

Pero en Ecuador la causa por el intento de secuestro de Balda prescribió en agosto de 2017, cuando habían transcurrido cinco años.

En enero, sin embargo, fue reabierta gracias a nuevos elementos suministrados por la fiscalía colombiana.

Así, Balda cree que las autoridades colombianas también emitirán una orden de captura contra Correa a través de Interpol.

“Acuérdese de lo que estoy diciendo este día: Correa va a tener boleta de Interpol solicitada por las autoridades colombianas, esa es la consecuencia de haber cometido un delito transnacional y de lesa humanidad como es un secuestro”, sentenció.

Esta semana, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, antiguo aliado y exvicepresidente de Correa, aseguró que su Gobierno no juega ningún papel en el proceso judicial.

Moreno también dijo que Correa debería regresar a Ecuador y enfrentar a la justicia.

El Gobierno colombiano de Santos, que terminará su mandato el 7 de agosto, no ha hecho pronunciamientos sobre este caso. (Sputnik)