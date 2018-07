Tabárez: “La mirada bien alta, de mi parte ningún reproche”

“Nos hicieron goles de cabeza después de muchísimo tiempo. Es imposible no cometer un error en el fútbol o en la vida. La mirada bien alta, porque de mi parte ningún reproche. Sería desconocer lo que yo pienso que es el fútbol”, dijo el seleccionador de Uruguay, que reclamó un talante positivo para el futuro.

“El intento de mejorar se hace cuando se continúa en algo. Sé que Uruguay va a continuar su cultura futbolística, su historia. Hay cosas positivas, indiscutibles, no quiere decir que las sigamos haciendo los que estamos ahora. Tristeza por no concretar lo que soñábamos”, destacó Tabárez.

“Todos los partidos de jugar a morir es así, es una cuestión de detalles. El primer gol es un detalle. Hacía no sé cuánto que no nos hacían goles desde esa situación. Hoy no pudimos remontar. En el día de hoy el equipo rival hizo mejor las cosas, yo veo la eliminación por ese lado”, resumió el preparador del conjunto uruguayo, que alentó a mantener la línea iniciada en este equipo.

“Positivo es lo que venimos intentando desde hace tiempo, de vez en cuando hemos logrado algo. Hoy lo único que se terminó fue un sueño. Van a venir partidos de preparación, una Copa América, el inicio de una nueva fase de clasificación. Hay que perseguirlos y tratar de concretarlos”, añadió el técnico, que se mostró comprensivo con la decepción de los aficionados, pero que recordó las decepciones mayores sufridas en esta edición del Mundial por otros favoritos.

“Las derrotas se tienen que sentir en un país de tradición futbolística. ¿Cuántos equipos de la elite del fútbol mundial se fueron antes que nosotros? Duele, pero creo que ni siquiera tenemos derecho a ser dramáticos. Nuestra realidad es esta”, asumió el seleccionador de Uruguay.

Tabárez se negó a responsabilizar al meta Fernando Muslera por su error en el segundo gol. “Jamás me voy a lavar las manos con ningún futbolista. Ese tema solo lo hablo en el vestuario con Fernando Muslera”.

El técnico uruguayo alentó a valorar y disfrutar por lo hecho con su equipo nacional en Rusia 2018. “No necesariamente con nosotros. la gente es la que tiene esos sueños. Ahora están ‘shockeadas’. A nivel futbolístico, que crezcan los sueños siempre. De eso se trata. No se termina nada. Por suerte, el fútbol y la competición tiene una continuidad. Ninguna actividad humana en paz convoca tanta gente como un Campeonato del Mundo en los estadios, detrás de los televisores, es una fiesta”.

“Cuando pase este desazón tenemos que ver dónde estuvimos, de qué participamos. Parece que las cuatro victorias hoy no sirven. Hoy un rival nos superó. Ya no podemos hacer nada por este partido. La gente va a volver a querer a Uruguay en otra Copa del Mundo. Ya participar es algo importante”, rememoró Tabárez, que valoró lo obtenido y la opinión generada en el ambiente del fútbol.

“El mundo reconoció ciertas cosas porque sabe lo que somos como país, sobre todo en el aspecto demográfico. Todo nos cuesta más que a Alemania, Francia o Inglaterra. El fútbol da oportunidad al débil frente al más fuerte, por eso puede pasar lo que pasó en este mundial: una Alemania que se va en primera ronda, está lo de Argentina”, dijo el técnico.

“No es para comparar y mitigar la desazón sino para decir que en un Mundial jamás se sabe el camino que se puede hacer. Nada de esto me conforma pero tengo que analizar las cosas y valorar lo que nos costó llegar hasta acá e ir disfrutando de una posibilidad que no pudimos concretar”, añadió Tabárez que lamentó que la derrota de Uruguay llegara en un partido decisivo.

“Hoy era el partido decisivo. Francia pensó lo mismo y lo consiguió. El fútbol es así. Que yo tenga nuevos sueños con la selección es un orgullo. Nada puede dar más satisfacciones que dirigir a la selección de tu país. Hay cosas que solo se las puede dar su selección por el sentimiento de un país”, expresó.

Tabárez rechazó asumir que exista una supremacía evidente del fútbol europeo sobre el americano. “No aprendemos nada. Ya perdimos mucho nosotros. Hablar de la supremacía del fútbol europeo todavía no se sabe quién es el campeón”.

“Me parece que desconocer lo que es la realidad del fútbol, histórica, económica, infraestructural de ahí viene la cosa. Bolivia no tiene el poderío de Alemania, ni Uruguay el de Inglaterra. Extrañas son otras cosas, como se dieron los resultados históricamente muchísimas veces. No vamos a tomar este partido como referencia que contradiga lo que venimos haciendo desde hace 12 años para poner a Uruguay en el concierto del fútbol”, insistió el seleccionador de Uruguay.

Oscar Tabárez rechazó hablar sobre su futuro al frente de la selección. “Conozco pocos casos que el entrenador decida. A mí hoy se me terminó el contrato y no voy a hablar del tema porque no me corresponde a mí. Una declaración en cualquier sentido puede generar materia prima para los periodistas pero a mí me perjudicaría y a la AUF también. Esta etapa se terminó. Pasó lo mismo en el Mundial de Brasil y después hubo posibilidades de continuar”, concluyó. EFE