Taxistas y Uber: ¿Qué hacer?

Columna Poliédrica

El conflicto entre los taxistas y la empresa trasnacional UBER tiene, al menos, dos vertientes difíciles de conciliar entre los dos: la legalidad del servicio que se brinda y la calidad del servicio que se ofrece. En el primer caso, el que incumple la normativa nacional es UBER; en el segundo caso, quienes incumplen los parámetros de un servicio de calidad son los taxistas.

Es un hecho que, de acuerdo con los pronunciamientos que se han dado, el servicio que propicia la empresa trasnacional UBER está al margen del ordenamiento jurídico. La situación es delicada porque el gobierno de Costa Rica y la institucionalidad del Estado, ha sido incapaz, por ineptitud o conveniencia, de detener la acción ilegal de UBER y realizar las sanciones que corresponden.

Los taxistas tienen toda la razón al señalar al gobierno y al Estado en su conjunto, la falta de eficacia para sancionar lo que se ha determinado que es ilegal. En este tema se ha mostrado una debilidad institucional que resulta muy peligrosa ante la irrupción de otro tipo de negocios tecnológicos que están en la frontera de lo legal y lo ilegal; en otras palabras, lo que antes era ficción termina superando a la realidad y en ese proceso, como suele suceder, muchos se aprovechan para llevar agua a su molino.

Ahora bien, la ilegalidad de UBER está generando que muchas personas tengan un medio de ingreso. Esta circunstancia genera una paradoja, ya que el cierre de la plataforma digital de esta transnacional, se quiera o no, implicaría que un buen número de personas vuelvan a estar desocupados; empero, esto también debe observarse con cuidado porque, como sucede también con las placas de taxis, hay muchas personas que están explotando a personas al alquilarles un vehículo para que sean choferes de UBER a cambio de un monto de dinero.

Como se puede ver, a pesar de ser un servicio ilegal, este genera una actividad económica y por eso hay presiones para que ella se mantenga. La empresa UBER, el dueño del carro y el chofer que hace el servicio, les interesa que este negocio se mantenga; dicho en palabras sencillas, ahí es donde los políticos lo piensan para actuar, situación que podría quererse aún más, en caso que existan intereses personales en el citado negocio.

En síntesis, desde el punto de vista jurídico, los taxistas tiene total y completa razón en el señalamiento que hacen. Otra cosa es la legalidad de las acciones que han solicitado a las autoridades para impedir o sancionar lo que denuncian, es decir, muchas de las sanciones que demandan no están acorde con lo que puede hacer el Estado desde el marco jurídico existente.

La otra cara de la moneda es lo que ofrecen los taxistas a cambio de sacar el negocio de UBER de Costa Rica. El problema para ellos es que las personas han tenido la posibilidad de comparar el servicio de los choferes que trabajan con la plataforma de la transnacional, en relación con el servicio que desde hace mucho tiempo brindan los taxistas que tienen una concesión o que trabajan para alguien que la tiene.

Los taxistas deberían entender que ese es su principal talón de aquiles. Ya muchos lo han dicho por diferentes medios, mientras que generalmente (habrá excepciones) un chofer de UBER se presenta bien vestido y con un vehículo relativamente nuevo; los taxistas durante años se han caracterizado (no todos evidentemente) por andar no muy bien vestidos y por usar, en no pocos casos, unidades con muchos años de uso.

En este sentido, el costarricense vería con muy buenos ojos, un planteamiento del gremio de los taxistas en que se indique las acciones que van a realizar para mejorar su servicio, independientemente si logran o no sacar de Costa Rica a la plataforma de UBER. No obstante, una propuesta en esta línea está ausente del discurso de los taxistas y sus dirigentes, es decir, no proponen absolutamente nada para mejorar el servicio que le brindan a la ciudadanía.

Ante esta realidad, el costarricense promedio puede estar más inclinado a que el servicio que se brinda por medio de la plataforma de UBER se legalice y no que se elimine. La razón es muy sencilla y es lo que no ha querido entender el gremio de los taxistas; por un lado está el interés en la generación de ingresos para diferentes costarricenses, y por otro lado, la necesidad y satisfacción de un buen servicio para la ciudadanía en general.

Esta realidad a la que nos referimos es económica y social. El argumento legal de los taxistas es correcto y válido, sin embargo, los políticos no están interesados en buscar medios para sancionar eficazmente lo que es ilegal, porque los ciudadanos en general y los propios políticos, se han percatado que el servicio brindado por los taxistas está muy atrás de la calidad de servicio que brindan los choferes asociados a la plataforma de UBER.

En conclusión, los taxistas deberían buscar la forma de cambiar inmediatamente su forma de brindar su servicio. La acción ante la población tendría que ser contundente y para ello podría usar las mismas herramientas tecnológicas de UBER, empero, ello debería implicar también el uso de unidades en buen estado de años recientes y, sobretodo, que los choferes se vistan decentemente, sepan comportarse ante el usuario y brinden un servicio de calidad que hasta el momento brilla por su ausencia.

(*) Andi Mirom Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com