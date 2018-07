Comisión de Reforma de Administración Pública analiza retos y líneas de trabajo para no repetir errores pasados

San José, 9 jul (ElPais.cr).- La segunda reunión de la Comisión de Reforma de Administración Pública, permitió un análisis colectivo de los anteriores trabajos de grupos similares que han formulado recomendaciones para mejorar la administración estatal, aseguraron fuentes oficiales.

Según explicó María del Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, desde la década de 1980 se han realizado alrededor de 21 informes con unas 200 recomendaciones sobre reforma estatal por parte de expertos, comisiones y organizaciones institucionales y no institucionales.

“Lo que nos corresponde es formular acciones contundentes que permitan mejorar la eficiencia administrativa y satisfacer las necesidades de la ciudadanía”, dijo la ministra Pilar Garrido.

“Los diagnósticos han señalado que, pese a que Costa Rica tiene importantes logros en desarrollo humano, el país ha venido asumiendo compromisos que requieren transformaciones institucionales y mayor efectividad, tales como: la Agenda 2030, proceso de adhesión de la OCDE y la expansión del cumplimiento de derechos humanos para todas las personas”, explicó.

Fruto de esos análisis, se han dado casi doscientas recomendaciones. Las principales áreas en donde se señalan la necesidad de mejoras han sido: el Poder Ejecutivo (cerca de 41 recomendaciones), las finanzas públicas (cerca de 36), la organización territorial administrativa (33) y el Poder Ejecutivo y la participación ciudadana (cada una con 27 recomendaciones).

“¿Por qué no han funcionado estas recomendaciones?, ¿cómo no repetir la falta de concreción de metas? y ¿se ha dado el apoyo político suficiente al trabajo de estas comisiones?, son algunas de las preguntas por analizar para no repetir las limitantes que enfrentan otras propuestas y concretar metas”, cuestionó Garrido.

“Es claro que la labor de esta comisión tiene que sobrepasar lo realizado por anteriores grupos. Tenemos el reto de formular propuestas y acciones contundentes que permitan mejorar la eficiencia administrativa y satisfacer las necesidades de valor público de la ciudadanía. Lo importante es que el apoyo político es claro y que las instituciones estamos dispuestas a realizar los cambios necesarios”, agregó la ministra.

La sesión de trabajo, realizada el 5 de julio, también incluyó un análisis minucioso de las recomendaciones de la Junta de Notables del periodo 2012-2013, así como una valoración del lugar que debe tener la participación ciudadana en este proceso.

Para las próximas sesiones de trabajo, la Comisión de Reforma de Administración Pública analizará otros instrumentos clave y definirá un máximo de cinco áreas de trabajo prioritarias en donde realizar recomendaciones para mejorar la eficiencia administrativa.

A partir de la formulación de esas recomendaciones se dará seguimiento a las instituciones para asegurar la ejecución de lo recomendado.

La Comisión está integrada por Mónica Catalán Marín, Edna Camacho Mejía, Ana Virginia Calzada Miranda, Jorge Guardia Quirós, Román Navarro Fallas, Miguel Sobrado Chaves, Ana Victoria Zapata.

Las áreas temáticas de la comisión incluyen construir consensos en: diseño institucional, eficacia del gasto, simplificación de trámites, gobierno digital, reforma integral del empleo público, fortalecimiento de las rectorías de los órganos desconcentrados, gobernanza multinivel (particularmente en las relaciones del gobierno central con los gobiernos locales).