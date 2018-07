La función liberadora de la poesía

Nunca pensé cuando de niño, escuchaba personas declamando en aquel lejano Naranjo de mi niñez, eran voces firmes que hacían vibrar mi corazón al escucharlas. Los años me llevaron a otras tierras lejanas, estuve prisionero en tantos labios, que ya nunca recuperé mi libertad: uno se convierte sin saberlo en lo que vive, es una especie de encarnación o una metempsicosis literaria, lo que nos lleva a transformar la vida en poesía, en fábulas, odas y alegorías.

A mi me alcanzó la poesía sin saberlo, se me fue incrustando en la piel cuando leía los versos de Amado Nervo y de Neruda. Ya después fui destilando mis propios versos en los espacios libres de los libros, en papeles en blanco, en servilletas, la mayoría quedaron no se donde: quizá algún lector anónimo los haya leído, quizá solo quedarían adornando la eternidad: efecto mariposa, le llaman algunos, pero es ese cúmulo de cosas que cambia al mundo, porque para escribir poesía el primero que debe sufrir una metamorfosis es el poeta mismo.

Pasaron muchos años, recuerdo las tardes de verano en un pequeño parque donde me refugiaba a aprender cómo curar a las personas, ahí entre capítulo y capítulo, escribía algún poema al pie de página del libro, nunca tuve pretensiones literarias, no, ese no era mi anhelo, tampoco puedo considerarme poeta porque nunca he publicado nada en mi vida, salvo dispersos artículos de opinión y algunas pequeñas reflexiones médicas en revistas; todo lo demás lo he echado al viento, que fluya, se disperse, forme y transforme el éter que nos rodea a todos los seres humanos: ese mismo que hace la vida y la perpetúa sin pretenderlo. Una vez me dijo un amigo que no desperdiciara el tiempo en romanticismo, más otro amigo que ya no habita el mundo de los vivos me contó de Darío y su verdadero gigantesco desvarío por la poesía, Daría era un poema en sí mismo, orgullo de nicaragüenses y del mundo entero. Le hice caso a él, bendita sea la hora en que lo hice, la poesía sería mi compañera infatigable por el resto de mi vida.

Hay una frase que se atribuye a Pablo Neruda y que no obstante no fue dicha por el, sino por el productor de “El cartero”: los poemas no son del poeta que los escribe, son de quien los lee. Una verdad de perogrullo, sin duda alguna, los poetas escriben desde el alma y lanzan al aire sus versos para que bañen al mundo con su balsámico sabor. ¿Qué sería del mundo sin Dante y su Comedia? ¿O del mundo sin Milton y el Paraíso perdido? No lo sé, pero de seguro no hubiera habido tanta inspiración en el mundo occidental, el Canon de la Poesía estaría inconcluso, sin duda habría cambiado el mundo de manera diferente.

¿Qué son las canciones sino poemas con música acompasados? El tango argentino tristeza crónica de los habitantes de esa latitud, son verdaderos poemas épicos que lloran las nostalgias de los tiempos idos. La música ranchera mejicana está plagada de poesía, de versos de amor, de odio, de vida y de muerte. José Alfredo Jiménez, por ejemplo, nunca aprendió a tocar un instrumento ni sabía escribir música, no obstante es el compositor mexicano más prolífico.

El sentimiento transforma en imágenes lo que se lleva por dentro, es una especie de proyector intangible pero muy exacto, que logra transformar el entorno, produciendo un efecto muy particular en cada lector, a lo que el poeta escribe el lector le pone su propia huella. El mundo no ha perdido la creatividad poética, eso sería imposible, lo que sucede es que el espacio para la poesía aunque muy grande, solamente representa menos de un 0,2% de lo que se imprime, quizá porque no es rentable, quizá porque el poeta no tiene intereses materiales como el novelista o el cuentista. Edgar Alan Poe, quien se consideraba un poeta total, tenía que escribir cuentos para sobrevivir, su poesía aunque excelente, es poco conocida.

Seríamos mejores los seres humanos, si junto a los cursos de ética en primaria se dictarán clases de poesía, para mostrar a esas mentes vírgenes todo el bien que se puede hacer, dado que la mejor manera de combatir el mal es mediante el bien.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico