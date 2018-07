La vergüenza del silencio

Me considero un acérrimo defensor de la autodeterminación de los pueblos, y por ello un enemigo jurado del intervencionismo de las potencias sobre pequeños e indefensos países que no pueden responder con la misma fuerza, pues no poseen los recursos indispensables para hacerlo.

Creo sinceramente que el intervencionismo es un acto de cobardía, de matonismo, de aprovecharse de la debilidad del otro para imponerle la forma y manera de concebir el mundo, basado en los intereses de quienes manejan los imperios, que son los que usualmente intervienen de mil maneras, desde la bélica y el genocidio hasta la manipulación de la información o el imperialismo cultural.

Pero por la misma razón aborrezco aquellos gobiernos que se imponen sobre sus pueblos, en las diversas formas de dictadura, que van desde la represión violenta y asesina, hasta la manipulación de la opinión pública, el control de la educación y el establecimiento de una cultura de temor.

La Democracia Constitucional, como convicción muy arraigada en nuestras sociedades, no ha tenido el desarrollo que los que la soñamos mucho tiempo pretendíamos. La globalización, que priorizó el mercado de capitales, y las políticas neoliberales, que se difundieron a partir del “Consenso de Washington”, acentuaron las desigualdades entre los que tienen mayores y menores ingresos, aumentaron la pobreza y la indigencia, lo que permitió que las ayudas estatales se convirtieran, muchas veces, en instrumentos de políticas clientelistas y populistas; que se privara de recursos y de eficacia a los servicios educacionales, de salud y de seguridad; y no se promoviera y difundiera el empleo genuino.

En lo político, luego de la ola neoliberal, que caracterizó la década de los noventa, apareció una tendencia izquierdista liderada por Hugo Chávez Frías en Venezuela, que apoyado en los petrodólares, y en una estructura política militarizada, que dividió a la sociedad de su país en dos bandos hostiles e irreconciliables, que desafía al gobierno norteamericano, y que pretendió exportar su experiencia a otros países de la región.

Actualmente, los problemas más graves para la democracia en la región siguen teniendo que ver con las debilidades institucionales de los Estados, los continuos niveles de desigualdad socioeconómica y los bajos niveles de educación. El crimen descontrolado en algunos países –particularmente la violencia y el tráfico de drogas- así como la corrupción, están teniendo un impacto corrosivo sobre la democracia en América Latina.

En América Latina, la democracia está en coma. Salvo honrosas excepciones, los presidentes de la región buscan una sola cosa: quedarse en el poder más tiempo del estipulado al asumir, y donde dice “más tiempo”, léase “para siempre”. La consecuencia de ello es el establecimiento de un orden político despótico y personalista, diferente a los de antaño—basados en la institución militar—pero simultáneamente parecidos: una suerte de Macondo pero con elecciones.

En Nicaragua Ortega prefirió no perder su valioso tiempo en una tediosa reforma de la constitución, que en Nicaragua prohíbe toda reelección inmediata. Él simplemente presentó su candidatura y la Corte Suprema dictaminó que era “legal”. Así de simple: el más alto tribunal violando la ley suprema para satisfacer al jefe del ejecutivo; igualito a los Somoza.

Nicaragua se encuentra, como hace 43 años, en un camino firme al autoritarismo al haber dado paso a la dinastía Ortega-Murillo. Las últimas elecciones presidenciales, de dudosa legitimidad, hasta podrían ser catalogadas como una farsa electoral al haberse anulado el pluralismo político. Se repite la historia de Anastasio Somoza en 1974. Han cambiado los nombres pero el guión es el mismo. El proceso no pudo haber sido más atípico por la ausencia de la oposición en las boletas como por la falta de observación internacional de los comicios. También por la amplia indiferencia de los gobiernos del hemisferio.

¿No es acaso una sonora bofetada al sentido común que Daniel Ortega la juegue de redentor cuando ha burlado de modo reiterado y grotesco todas las mínimas y elementales limitaciones al abuso del poder? Arrasó con todo residuo de justicia, acometió todo tipo de fraude electoral para perpetuarse en el gobierno, invadió el legislativo a fuerza de chantajes, se enriqueció al arrebatar empresas de todos los ramos con el monopolio del sector externo para su usufructo personal engrosando sus cuentas en el extranjero para salvarse de las barrabasadas de su propia gestión.

Este es el personaje que pulula por foros internacionales como la OEA declamando sobre la “justicia social” y la “democracia participativa”, siempre abrazado con sus socios de opereta pertenecientes a la oligarquía gobernante de otros países latinoamericanos quienes también succionan los recursos de sus respectivos países en inmisericordes asaltos y atropellos del Leviatán.

Por supuesto que la situación anterior con la camarilla de los Somoza era una verdadera desgracia, la cual duró mientras tuvo el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, tendencia iniciada por Theodore Roosevelt quien reconocía la malicia de la mencionada casta pero afirmaba respecto a uno de sus integrantes mafiosos “I know he is a son of a bitch, but he is our son of a bitch”.

Luego Carter recurrió a todas las vías posibles y por haber para que los sandinistas ocuparan el poder, y cuando, mucho después, el gobierno estadounidense intentó reaccionar frente a la sustitución de una banda de forajidos por otra, resultó demasiado tarde.

Mario Vargas Llosa (que no es, precisamente, santo de mi devoción) en un artículo titulado “Para la historia de la infamia”, después de dar detalles truculentos y horripilantes de las violaciones sexuales de Ortega, escribe que el régimen fue convertido “en una dictadura tan corrupta y autoritaria como la que se padeció bajo Somoza” y se sorprende de que “alguien capaz de semejantes iniquidades se halle de nuevo en el poder” en ese país que destaca es “el segundo país más pobre de América latina después de Haití”, nación centroamericana en la que la compañera del sátrapa, Rosario Murillo, es “según algunos, el verdadero poder detrás del trono nicaragüense” para concluir que lamentablemente falta mucho “para salir de ese pozo de horror y vergüenza que llamamos subdesarrollo”.

Ante todo ello, aun respetando el no intervencionismo en el que creo, me pregunto ¿dónde se encuentran las mentes más lúcidas del progresismo latinoamericano, que no condenan la tragedia que se está desarrollando en Nicaragua? ¿Dónde los organismos internacionales multilaterales?

Más de doscientos cadáveres claman en este momento con su sangre por justicia, cientos de presos, torturados y desaparecidos, igualmente incuban el veneno de la venganza que podría convertir a ese sufrido país en una espiral de mayor violencia. Y, mientras tanto, todo el mundo calla frente a los Ortega-Murillo, pero el silencio más vergonzoso es el de las izquierdas latinoamericanas.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría