México buscará la “no intervención” en Venezuela, dice futuro canciller

“México va a seguir una política exterior respetuosa de la no intervención” porque es la “orientación que tenemos”, apuntó hoy Ebrard en una entrevista con Radio Fórmula.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México entre 2006 y 2012 explicó que México va a respetar los “principios” de su propia Constitución, que apelan a la no intervención en asuntos internacionales.

“La postura general es que debemos de evitar intervenir (…). Pensamos que hay que tener una posición muy cauta ahí porque lo que normalmente hay en buena medida es una agenda promovida por Estados Unidos”, agregó.

Puso como ejemplo de no intervención la postura que adoptará el país en problemáticas como Venezuela, Nicaragua o Brasil a partir del 1 de diciembre, cuando el izquierdista Andrés Manuel López Obrador asuma la Presidencia de México tras ganar los comicios del 1 de julio.

De esta manera, Ebrard consideró que acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA) a denunciar asuntos de otras naciones es intervención.

“¿La intervención a qué ha llevado?”, se preguntó Ebrard, que indicó que durante el mandato de Vicente Fox (2000-2006) se tomaron “posturas muy difíciles de entender” que no beneficiaron a México.

Pese a este aparente reducción de su papel en el plano internacional, el próximo canciller aseguró que México tendrá una intensa agenda en materia de derechos humanos, en los planos nacional e internacional. Por ejemplo, en las Naciones Unidas.

Cuestionado de nuevo sobre Venezuela, aseguró: “Vamos a ser respetuosos de la no intervención; esto no quiere decir que no nos preocupa la situación en otros países. Vamos a ver cómo diseñamos o cómo podemos contribuir de la mejor manera”.

En otros temas, afirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también enfrentará el plan de austeridad impulsado por el virtual presidente electo.

Finalmente, confirmó que López Obrador asistirá y se reunirá con varios mandatarios en la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se celebrará el 23 y 24 de julio en Puerto Vallarta (oeste de México).

“Será un momento importante para iniciar el nuevo diseño que tendremos hacia América Latina”, apuntó. EFE