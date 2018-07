Llora Nicaragua, no tienes más remedio

Nicaragua llora, llora porque siempre ha sido abusada: desde la colonia hasta el día de hoy. Llora porque sus políticos, militares y político-militares han abusado siempre, especialmente de los más desposeídos, no por otra razón habitan entre nosotros casi un millón de nicaragüenses, no están aquí de turistas sino para sobrevivir.

Hoy que la lucha inclemente de la dictadura familiar Ortega-Murillo, una pareja que llegó al poder con una verdadera farsa, que se ha valido de todo tipo de artimañas en contubernio mañoso con la oligarquía nicaragüense: esa misma oligarquía que odiaba a José Figueres Ferrer por ser un mal ejemplo para los nicaragüenses, esa misma oligarquía que subió al poder a los asesinos Somozas, esa misma que mandó matar a Augusto César Sandino, esa misma que trajo al país al aventurero asesino William Walker, esa misma que trajo a suelo nicaragüense a los marines por 22 años, esa misma que volteó la mirada mientras Ortega y su mujer engañaban a todos, esa es la otra cara de la otra maldita moneda de curso legal en Nicaragua.

Hoy, cuando los jóvenes pelean como los hombres a pecho descubierto contra las hordas criminales de la pareja presidencial, hoy cuando la jerarquía de la Iglesia católica se enfrenta abiertamente contra la dictadura, no como fue Obando y Bravo que se plegó a los disparates de los sandinistas por cálculo político, sin importarle que se explotara al pueblo sin leyes sociales ni ningún tipo de apoyo, hoy la lucha no se detendrá hasta que la pareja nefasta abandone Nicaragua con sus miles de millones. Recuerdo cuando los medios de comunicación mostraban a Daniel Ortega comprando lentes de lujo en las tiendas caras de la quinta avenida de New York, todo pasó como si nada hubiera pasado.

Conozco muchos empresarios costarricenses y panameños, que han ido a comprar haciendas en Nicaragua porque los gastos en garantías sociales no existen, hoy por hoy son de los grandes productores del sector ganadero centroamericano.

Recuerdo cuando el gobierno dictatorial del PRI obsequió ganado para la cría a Nicaragua, con “fiebre de las montañas Rocallosas” incluido. Por cierto dos amigos míos jóvenes murieron sin diagnóstico, porque en ese entonces en estas latitudes se desconocía la Rickettsia, parásito de la garrapata, es la bacteria mortal que nos llegó de Nicaragua gracias al contrabando de ganado en la zona norte.

Cuando el mejor negocio era la exportación de “cuadrados”, una variedad de plátano, a Nicaragua pues era junto al arroz la dieta básica del nicaragüense humilde.

Nada ha cambiado en Nicaragua, desgraciadamente ese pobre país sufre el mal crónico de la sobre explotación humana, y ningún gobierno cambia porque los que llegan al poder con la farsa del comunismo, se engolosinan con la riqueza y los oligarcas los empujan a convertirse en nuevos ricos, desde luego que no tan ricos como ellos mismos.

¿Acaso los verdaderamente ricos abandonaron Nicaragua cuando el sandinismo? Por supuesto que no, los ricos de verdad han sido siempre intocables, quede quien quede en el poder. Esa oligarquía que en los años 1856-57 había traído a Walker y los delincuentes que lo acompañaban, fue la misma que procuró apoyar a José María Montealegre, (el cirujano de Edimburgo, que nunca se graduó de médico pues estudió cirugía que era el oficio de los barberos, y aquí se hizo llamar doctor sin serlo), para orquestar el golpe a don Juan Rafael Mora Porras, que siendo presidente y siendo rico, si se preocupó por los costarricenses de todos los estratos sociales.

Muchos años más tarde, Tacho el viejo, compadre del Dr. Calderón Guardia, le prestó apoyo militar para la invasión a Costa Rica del año 1955: todavía recuerdo en mi niñez, cuando Abel Pacheco en una avioneta ametralló la población civil de Naranjo, mi pueblo. Años más tarde diría que fueron cosas de juventud, quizá se arrepintió, pero esa fue parte de la ayuda de Tacho a su compadre.

Recuerdo el asesinato del Coronel Alfonso Monge en una emboscada de la guardia criminal somocista en la frontera norte, emboscaron a la Cruz Roja. Si nosotros hemos sufrido calenturas ajenas, ¿cuánto más habrá sufrido el pueblo nicaragüense por esa eterna opresión?

Nicaragua llora, si, llora porque siempre ha llorado por esa eterna esclavitud y maltrato, por quien detenta el poder, sea quien sea, los miles de nicaragüenses que han podido se fueron para nunca más volver, primero en los años 40 a los barracones de la zona sur, territorio de la Mamita Yunai, empresa bananera que expolió a los trabajadores de la zona sur de Costa Rica.

Ya después se abrieron las puertas a miles de nicaragüenses, pero no por piedad, lo hicieron algunos políticos nuestros para tener mano de obra barata, de paso los nicaragüenses hombres y mujeres son gente muy trabajadora. Pero la xenofobia nuestra, culpaba a los nicaragüenses por la criminalidad, hasta los crímenes del sicópata se le endilgaron a un ex combatiente nicaragüense, pero después de muerto.

Llora Nicaragua y seguirá llorando, porque quien ocupe el trono de los Ortega-Murillo, se convertirá, antes o después en otro tirano.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico