Jueces y juezas se manifiestan contra decisión de la Corte Plena

Nosotros, jueces y juezas de todas las materias y de todo el país, con profunda consternación por la serie de actos que, producto de un uso inadecuado del poder otorgado por la ciudadanía para servir, se han dado en los últimos años a lo interno del Poder Judicial y que culminaron con el acuerdo tomado por Corte Plena el 11 de julio de 2018,

MANIFESTAMOS AL PUEBLO DE COSTA RICA:

1.- Que la decisión adoptada por una minoría de magistrados y magistradas de Corte Plena el 11 de julio de 2018 (pero subsistente ante la falta de mayoría calificada), relativa a la aplicación del régimen disciplinario a sus pares en los términos en que se dio, no representa la posición del Poder Judicial de Costa Rica (artículo 152 de la Constitución Política). Este Poder de la República no sólo está integrado por los miembros de su cúpula, sino también por miles de personas trabajadoras y cientos de jueces y juezas que luchan, día a día, por la aplicación rigurosa del Ordenamiento Jurídico, respecto del cual no debe haber desigualdades, ni abusos de derecho.

2.- Que en dicha decisión, y en otras adoptadas por la cúpula judicial que han afectado al país, la casi totalidad de quienes integramos la institución carecemos de voz, voto y derecho de acceso a la información relacionada. Algunas de esas disposiciones son producto de prácticas opacas que deben ser modificadas, por lo que instamos a la Asamblea Legislativa a propiciar las reformas legales pertinentes para que ninguna sesión o votación, en que se discutan asuntos de interés público, sea secreta, sino pública y con votación nominal.

3.- Que el Poder Legislativo debe poner especial cuidado en depurar el proceso de elección y re-elección de la magistratura para potencializar la incorporación de candidaturas con altos estándares de independencia, respeto a la institucionalidad, transparencia y probidad. Por ello, resulta impostergable una reforma estructural, y no meramente cosmética, del Poder Judicial.

4.- Que la ciudadanía debe luchar, a través de los medios jurídicos a su alcance, por preservar y asegurar la institucionalidad democrática y republicana y, dentro de ella, con énfasis, la independencia del Poder Judicial, por lo que se insta a la participación cívica y organizada para ello.

Dado en diferentes partes del país, a los 13 días del mes de julio de 2018.

1. Abraham Jirón Calvo, juez penal, Cañas

2. Adolfo Calderón Bogantes, juez, Pérez Zeledón

3. Adrián Cascante Mora, juez del Tribunal Penal de Flagrancia, San José

4. Adriana Brenes Castro, jueza, I Circuito Judicial de San José

5. Adriana Escalante Moncada, jueza de apelación de sentencia penal, San Ramón

6. Adriana Orocú Chavarría, juez del Tribunal Penal, San José

7. Adriana Soto González, jueza, I Circuito Judicial de San José

8. Alejandra Vargas Montero, jueza, I Circuito Judicial de San José

9. Alexander Rodríguez Chacón, juez, Cartago

10. Alexander Salazar Chacón, juez, Cartago.

11. Alexander Somarribas Tijerino, juez, Pérez Zeledón

12. Allan Montero Valerio, juez, Pérez Zeledón

13. Álvaro Burgos Mata, juez del Tribunal Penal, Goicoechea

14. Ana Cecilia Brenes López, jueza de pensiones alimentarias, Goicoechea

15. Ana Isabel Solís Zamora, jueza de apelación de sentencia penal, Goicoechea

16. Ana Luisa Meseguer, jueza, I Circuito Judicial de San José

17. Andrea Arauz Cabrera, jueza del Tribunal Penal de Flagrancia, Pérez Zeledón

18. Andrea Laetiff Brenes, jueza, I Circuito Judicial de San José

19. Andrea Rodríguez Vargas, jueza laboral, Limón

20. Andrés Fernández Hernández, juez, Pérez Zeledón

21. Andrés Mora Q. juez del Tribunal Penal, San José

22. Angela Jiménez Ch., jueza de familia, Limón

23. Ángela Minero Akiya, jueza, I Circuito Judicial de San José

24. Anny Miranda Alvarado, jueza, I Circuito Judicial de San José

25. Antonio Darcia Carranza, juez del Tribunal Agrario, Goicoechea

26. Armando Elizondo Almeida, juez de trabajo, II Circuito Judicial Goicoechea

27. Arlette Brenes Ruiz, jueza, I Circuito Judicial de San José

28. Audrey Abarca Quirós, jueza, I Circuito Judicial de San José

29. Blanca Ramírez González, jueza, I Circuito Judicial de San José

30. Carlos Picado V., juez del Tribunal Agrario, Goicoechea

31. Carlos Porras Valverde, juez, I Circuito Judicial de San José

32. Carmen Peraza, jueza del Tribunal Penal, San José

33. Carolina Fallas Sánchez, jueza, I Circuito Judicial de San José

34. Cesar Parma Ulate, juez del Tribunal de Flagrancia, San José

35. Christian López Mora, juez, I Circuito Judicial de San José

36. Cindy Chavarría, jueza, I Circuito Judicial de San José

37. Cindy Sánchez Rojas, jueza de Ejecución de la Pena, Cartago

38. Cristina Dittel Masís, jueza, Cartago

39. Cynthia Abarca Gómez, jueza de lo contencioso administrativo, San José

40. Daniel Aguilar Méndez, juez de lo contencioso administrativo, San José

41. Dary Valladares Navarro, juez, Cartago

42. David Fallas Redondo, juez de apelación de sentencia penal, San Ramón

43. Denia Magaly Chavarría Jiménez, jueza, San Ramón

44. Deyanira Martínez Bolívar, jueza, I Circuito Judicial de San José

45. Diamantina Romano Cruz, jueza, I Circuito Judicial de San José

46. Diana Canales, Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía, Esparza

47. Diana Rodriguez Salas, jueza del Tribunal Penal, II Circuito Judicial

48. Eduardo González Segura, juez de lo contencioso administrativo, San José

49. Eduardo Rojas Sáenz, juez de apelación de sentencia penal, San Ramón

50. Edwin Reyes Odio, juez, Cartago

51. Eida Madrigal Camacho, jueza, I Circuito Judicial de San José

52. Elí Marcial Rodríguez Herrera, juez penal, San Ramón

53. Elizabeth Fallas Espinoza, jueza supernumeraria, Golfito

54. Enrique Calvo Moya, juez del Tribunal Penal, Golfito

55. Enrique Ulate Chacón, juez del Trib unal Agrario,Goicoechea.

56. Erick Calvo Rojas, juez de apelación de sentencia penal juvenil, San José

57. Ericka Cordero Marroquin, jueza, Pérez Zeledón

58. Esteban Guzmán González, juez, I Circuito Judicial de San José

59. Esteban Herrera Vargas, juez, I Circuito Judicial de San José

60. Esteban Martínez Solano, juez penal, Limón

61. Eunice Pérez Arce, jueza, I Circuito Judicial de San José

62. Evelin Porras Santamaría, jueza de pensiones alimentarias, Goicoechea

63. Evelyn Solano Ulloa, jueza, I Circuito Judicial de San José

64. Fabián Serrano Soto, juez del Tribunal Penal, San José

65. Fabio Delgado Hernández, juez, I Circuito Judicial de San José

66. Francisco José Chaves Torres, juez de lo contencioso administrativo, San José

67. Francisco Sánchez Fallas, juez del Tribunal Penal, Pérez Zeledón

68. Franz Paniagua Mejía, juez de juicio, II Circuito Judicial de San José

69. Freddy Quesada Román, juez penal, Limón

70. Gabriela Saborío Montero, jueza penal, San Ramón

71. Gely Marcela Espinoza Gómez, jueza, Santa Cruz, Guanacaste

72. Gerardo Barillas Solís, juez, Cartago

73. Gody López Salas, jueza de lo contencioso administrativo, San José

74. Graziella Blanco Coto, jueza penal de flagrancia, Pérez Zeledón

75. Gricelda Rojas vegas Vega, jueza, I Circuito Judicial de San José

76. Guillermo Guillarte Corrales, juez de apelación civil y laboral, Limón

77. Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal, juez de apelación de sentencia penal juvenil,

San José

78. Gustavo Chan Mora, juez de apelación de sentencia penal, San Ramón

79. Hannia Núñez Rodríguez, juez contravencional, Golfito

80. Hans Roberto Leandro Carranza, juez de tránsito, Goicoechea.

81. Hazel Castillo Bolaños, juez de cobro, Golfito

82. Héctor Ruiz Salas, juez de familia, Golfito

83. Helena Ulloa Ramírez, jueza de apelación de sentencia penal juvenil, San José

84. Hugo Vargas Quirós, juez de juicio, II Circuito Judicial de San José

85. Ileana Sánchez Navarro, jueza de lo contencioso administrativo, San José

86. Iris Valverde Usaga, jueza de apelación de sentencia penal, San José

87. Ivannia Jiménez Castro, jueza, I Circuito Judicial de San José

88. Ivette Carranza Cambronero, jueza del Tribunal Apelación Sentencia Penal,

Cartago

89. Jacqueline Murillo Murillo, jueza de familia, Limón

90. Jaime Alonso Gamboa Muñoz, I Circuito Judicial de San José

91. Jeanny Martínez Castro, jueza de cobro, Limón

92. Jeffry José Mora Sánchez, juez penal, Golfito

93. Jennsie Montero López, jueza, San Ramón

94. Jessica Vargas Barboza, jueza, I Circuito Judicial de San José

95. Joe Campos Bonilla, juez de apelación de sentencia penal, Goicoechea

96. Johanna Quesada Monge, jueza, I Circuito Judicial de San José

97. John Tapia Salazar, juez del Tribunal Penal, Golfito

98. Jorge A. Camacho Morales Rojas, juez de apelación de sentencia penal juvenil,

San José

99. Jorge Fournier Estrada, juez penal, Limón

100.Jorge Leiva Poveda, juez de lo contencioso administrativo, San José

101. Jorge Luis Morales García, juez del Tribunal Apelación Sentencia Penal, San

Ramón

102. Jorge Rojas Fonseca, juez de apelación de sentencia penal, Cartago

103. Jorge Villegas González, juez, Santa Cruz, Guanacaste

104. José Alberto Rojas Chacón,juez de a pelación de sentencia penal, San Ramón

105. José Campos Jiménez,juez, Pérez Ze ledón

106. José Cisneros Mojica, juez del Trib unal de Flagrancia, Alajuela

107. José Francisco Molina Salas, juez del Tribunal Penal, San Ramón

108. José González Gutiérrez, juez del T ribunal Penal,Limón

109. José Iván Salas Leitón, juez de lo contencioso administrativo, San José

110. José Luis Benavides Umaña, juez de t ránsito, Limón

111. José Luis Cambronero Delgado, juez del Tribunal Penal, Pérez Zeledón

112. José Martín Conejo Cantillo, juez de lo contencioso administrativo, San José

113. José Miguel González Molina, juez, I Circuito Judicial de San José

114. José Pablo Rubí, juez del Tribunal Penal, Limón

115. José Roberto Brenes Chinchilla, juez de lo contencioso administrativo,

Goicoechea

116. José Roberto Garita Navarro, juez de lo contencioso administrativo, San José

117. Juan Carlos Araya Moya, juez, Cartago

118. Juan Luis Giusti Soto, juez de lo contencioso administrativo, San José

119. Juan Pablo Carpio Álvarez, juez laboral, Goicoechea

120. Karen Calderón Chacón, jueza de lo contencioso administrativo, San José

121. Karen Roda Brenda, jueza, Pérez Zeledón

122. Karen Valverde, jueza del Tribunal Penal, San José

123. Karla Madriz Martínez, jueza de lo contencioso administrativo, San José

124. Karla Montiel Chan, jueza, Pérez Ze ledón

125. Kembly Díaz Espinoza, jueza de pensiones alimentarias, Goicoechea.

126. Laura García Carballo, jueza de lo contencioso administrativo, San José

127. Laura Gómez Chacón, jueza de lo contencioso administrativo, San José

128. Laura Murillo Mora, jueza de apelación de sentencia penal, San José

129. Ligia Arias Alegría, jueza de apelación de sentencia penal juvenil, San

José

130. Lindsay Rodríguez Cubero, jueza de lo contencioso administrativo, San José

131. LinerZúñigaHerrera,juezdeltrib unalpenaldeflagrancia, PérezZeledón

132. Luis Alberto Pineda Alvarado, juez, Santa Cruz Guanacaste

133. Luis Arturo Polinaris, juez, I Circuito Judicial de San José

134. Luis Diego Bonilla Alvarado, juez civil, Golfito

135. Luis Diego Muñoz Ramírez, juez, Santa Cruz, Guanacaste

136. Luis Esteban Araya Ugalde, juez de apelación civil y laboral, Limón

137. Luis Mesén, juez del Tribunal de Tra bajo,Goicoechea

138. Luz Mariona Fernández Alfaro, juez , Pérez Zeledón

139. Magaly Orúe Rivera, jueza, Cartago

140. Manuel Enrique Vega Brenes, juez de l Tribunal Penal,Limón

141. Manuel Morales Vásquez, juez, Pérez Zeledón

142. Manuel Rosales Alvarado, juez, I Circuito Judicial de San José

143. Marco Mairena Navarro, juez de apelación de sentencia penal, Cartago

144. María Auxiliadora Cruz Cruz, jueza, San Ramón

145. María Gabriela Rodríguez Morales, jueza de apelación de sentencia penal, San

Ramón

146. Marianella Álvarez Molina, jueza de lo contencioso administrativo, San José

147. Marianella Corrales Pampillo, jueza de apelación de sentencia penal, San José

148. Mariano Arguello Rojas, juez de lo contencioso administrativo, San José

149. Maricela Monestel Brenes,jueza, I Circuito Judicial de SanJosé

150. Mario Francisco Piedra Díaz,juez d el Tribunal Penal, Limón

151. Mario Rodríguez Arguedas, juez de ejecución de la pena, Alajuela

152. Marjorie Navarro Castro, jueza del Tribunal de Flagrancia, Pérez Zeledón

153. Marlene Mendoza Ruiz, jueza del Tribunal Penal, Cañas

154. Martín Alfonso Rodríguez Miranda, juez de apelación de sentencia penal, San

Ramón

155. Marvin Ovares Leandro, juez, I Circuito Judicial de San José

156. Maureen Castillo Vargas, jueza, Pérez Zeledón

157. Maureen Sancho González, jueza del Tribunal Penal, Heredia

158. Max Escalante Quirós, juez, I Circuito Judicial de San José

159. Melania Jiménez Vargas, jueza, I Circuito Judicial de San José

160. Michelle Allen Solano, jueza, I Circuito Judicial de San José

161. Miguel A. Porras Cascante, juez del Tribunal Penal,Goicoechea

162. Minor Jiménez Vargas,juez, San Ram ón

163. Nelson Chanto Villalobos,juez,Ca rtago

164. Norberto Garay Boza, juez del Tribu nal Penal, Heredia

165. Norma Araya, juez contravencional y de menor cuantía, Esparza

166. Norman Herrera Vargas, juez, Pérez Zeledón

167. Nuria Rodríguez Bermúdez, jueza, I Circuito Judicial de San José

168. Odilie Robles Escobar, jueza de ejecución de la pena, Alajuela

169. Oriana Dávila Hilarión, jueza, I Circuito Judicial de San José

170. Oscar Adolfo Mena Valverde, juez, Pérez Zeledón

171. Oscar Cruz Conejo, juez, Cartago

172. Patricia Cordero García, jueza, Cartago

173. Patricia Molina Escobar, jueza, I Circuito Judicial de San José

174. Patricia Vargas González, jueza de apelación de sentencia penal, San José

175. Paula Sáenz Gutiérrez, jueza, I Circuito Judicial de San José

176. Paulo Alonso Soto, juez, I Circuito Judicial de San José

177. Rafael Corea Chacón, juez del Tribu nal Penal,Limón

178. Rafael Solano, juez del Tribunal Pe nal, SanJosé

179. Randy Morera González, juez del Tribunal Penal, Golfito

180. Ricardo Guevara Muñoz, juez, I Circuito Judicial de San José

181. Ricardo Urías Espinoza Campos, juez, Pérez Zeledón

182. Rodrigo Obando Santamaría, juez de apelación de sentencia penal, San José

183. Ronny Arias Corrales, juez de apelación civil y laboral, Limón

184. Rosa Cortés Morales, jueza, I Circuito Judicial de San José

185. Rosaura Chinchilla Calderón, jueza de apelación de sentencia penal, San José

186. Rosaura García Aguilar, jueza del Tribunal Penal del II Circuito, San José

187. Roxana Herrera Barquero, jueza, I Circuito Judicial de San José

188. Roy Murillo Rodríguez, juez de ejecución de la pena, San José

189. Sailin López González, jueza, I Circuito Judicial de San José

190. Sandra Tenorio Sánchez, jueza, I Ci rcuito Judicial de SanJosé

191. Sergio Mena García, juez de lo contencioso administrativo, San José

192. Silvia Consuelo Fernández Brenes, jueza de lo contencioso administrativo, San

José

193. Silvia Elena Arce Meneses, jueza del Tribunal de Trabajo, Goicoechea

194. Sophia Ramírez Rodríguez, jueza, I Circuito Judicial de San José

195. Susana Campos Cabezas,jueza, I Cir cuito Judicial de San José

196. Tadeo Solano Alfaro, juez, I Circuito Judicial de San José

197. Tatiana Chaves Sánchez, jueza, I Circuito Judicial de San José

198. Vanessa Castro Herrera, jueza de ejecución de la pena, Liberia

199. VanessaGuillénRodríguez,jueza, ICircuitoJudicialdeSanJosé

200. Víctor Perlaza Rojas, juez penal, Limón

201. VictoriaMirandaMora,jueza,SanR amón

202. Walter Ruiz Guerrero, juez, I Circuito Judicial de San José,

203. Xinia Vindas Mejía, jueza, I Circuito Judicial de San José

204. Xiomara Gutiérrez Cruz, jueza del Tribunal de Flagrancia, Cartago

205. Yadira Godínez Segura, jueza apelación sentencia penal, San Ramon

206. Yamileth Alvarado Mejías, jueza, Cartago

207. Yessenia Porras Solís, jueza, I Circuito Judicial de San José

208. Yessenia Quesada Molina, jueza, I Circuito Judicial de San José

209. Yetty Hernández Orias, jueza de lo contencioso administrativo, San José

210. Yineth Portugués Herrera, jueza, San Ramón

211. Yolanda Alvarado Vargas, jueza del Tribunal Penal, Limón

212. Zoila Flor Ramírez Arce, jueza, San Ramón

(*) Movimiento de Judicatura Justicia y Dignidad