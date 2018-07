Esta Semana en la Universidad de Costa Rica. Del 16 al 21 de julio de 2018

EXPOSICIÓN. DIBUJO: “EL INFIERNO DE DANTE”, del artista Dennis Palacios Solano. Del 13 de julio al 11 de agosto, en el vestíbulo de la Facultad de Letras (1.o piso). Inauguración : 19 de julio, 11:00 a. m. Información: 2511-5267, correo electrónico: sandra.navarro@ucr.ac.cr Organiza: Vicerrectoría de Acción Social, Unidad de Gestión Cultural, con la colaboración de la Facultad de Letras.

TALLER: BIOLOGÍA DE SISTEMAS EN BIOCOMPUTACIÓN (SYSTEMS BIOLOGY USING COPASI).Lunes 16 de julio, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. en el auditorio Física-Matemática. Fecha límite de inscripción : 15 de julio por medio de correo electrónico o en el link: https://events.vtools.ieee. org/m/174509 Impartido por el Dr. Pedro Mendes, profesor, University of Connecticut (University of Connecticut Health Center, Center for Quantitative Medicine, Department of Cell Biology, and Center for Cell Analysis and Modeling). Información: 2511-8635, correo electrónico: rodrigo.morarodriguez@ucr.ac. cr Página Web: http://iwobi.ulpgc.es/2018/ images/img/FlyerWorkshop.pdf Organiza: Facultad de Microbiología en el marco de IWOBI 2018.

EXPOSICIÓN. ACUARELAS, de las artistas Orietta Ortíz Alvarez, Isabel Leitón Valverde y Fresia García Yen. Del 16 de julio al 14 de agosto en el vestíbulo de la Vicerrectoría de Acción Social. Inauguración : 16 de julio, 11:00 a. m.Información: 2511-5267, correo electrónico: sandra.navarro@ucr.ac.cr Organiza: Vicerrectoría de Acción Social, Unidad de Gestión Cultural.

MATRÍCULA: EXAMEN DE UBICACIÓN IDIOMA MANDARÍN. Del 16 al 20 de julio, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. (de lunes a viernes). Fechas de aplicación : 26 julio, 6:00 p. m. / 27 julio, 2:00 p. m. / 30 julio, 9:00 a. m. en el Instituto Confucio, UCR, Costo: ¢10.000. Información: 2511-6870, correo electrónico: instituto.confucio@ucr.ac.crPágina Web: http://www.institutoconfucio. ucr.ac.cr Organiza: Instituto Confucio, UCR.

CELEBRACIÓN DEL 13 ANIVERSARIO DEL PLANETARIO. Del 16 al 21 de julio, en el Planetario. Tendremos conferencias, talleres para niños y niñas, entre otras actividades. Información: 2511-2580, página web:http://www.ucr.ac.cr/ actividades/2018/07/16/13- aniversario-del-planetario. html Organiza: Escuela de Física, Planetario.

CONVERSATORIO. 40 ANIVERSARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH): ÉXITOS Y DESAFÍOS. Martes 17 de julio, 10:00 a. m., miniauditorio, 6.° piso, Facultad de Derecho.Confirmar asistencia para reservar espacio. Participantes: Sr. Pedro Nikken, expresidente, CIHD 1983-1984; Sra. Laurence Burgorgue-Larsen, profesora, Universidad de París I; Sr. Sergio García Ramírez, expresidente, CIDH 2004-2007. Información: 2511-1534, correo electrónico: secretariadecano.fd@ucr.ac.cr Organiza: Facultad de Derecho con la colaboración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

CHARLA: GENERACIÓN DE CONTENIDO ACCESIBLE PARA REDES SOCIALES. Martes 17 de julio, 2:00 p. m., Auditorio de Ucagro (detrás de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias). Información: 2511-5000, correo electrónico: ci5000@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Informática.

SEMINARIO: ¿QUÉ PASA EN SAN JOSÉ? TRANSFORMACIONES RECIENTES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD. Martes y jueves, del 17 de julio al 9 de agosto, de 5:00 a 8:00 p. m., en el aula 25, piso 3, de la Escuela de Arquitectura (7 sesiones y 1 gira). Participantes: M. Sc. Alejandro Alvarado Alcázar, profesor e investigador, Escuela de Sociología, Instituto de Investigaciones Sociales; Lic. Andrés Jiménez Corrales, profesor e investigador, Escuela de Geografía, Instituto de Investigaciones Sociales. Se entregará certificado de aprovechamiento para Registro Civil. El seminario de extensión docente tiene como propósito discutir los procesos de transformación territorial registrados en el centro de la ciudad de San José durante el siglo XXI. En este período, la capital ha experimentado una serie de cambios en su tejido urbano, incluyendo el surgimiento de nuevos patrones de producción territorial de la mano de la acción de actores públicos y, sobre todo, privados, quienes han “moldeado” el espacio urbano en función de sus intereses. Costo: ¢30 000. Información: 2511-6881, correo electrónico: luisarmando.duran@ucr.ac.cr Organiza:Escuela de Arquitectura, Laboratorio de Ciudad y Territorio (Lacite).

SEXTA EDICIÓN DE IEEE INTERNATIONAL WORK CONFERENCE ON BIOINSPIRED INTELLIGENCE – IWOBI 2018. Del 18 al 29 de julio, Sede del TEC en San Carlos. Organiza: UCR, Escuela de Ingeniería Eléctrica, Programa de Posgrado en Ingeniería Eléctrica, Laboratorio de Investigación en Reconocimiento dePatrones y Sistemas Inteligentes (PRIS- LAB).

CONFERENCIA: TOWARDS EARTHQUAKE EARLY WARNING IN CENTRAL AMERICA. Jueves 19 de julio, 11:00 a. m., Auditorio César Dóndoli Burgazzi, Escuela de Geología. Será impartida en inglés. A cargo del Ph. D. Frédérick Massin, professor of Geology, Swiss Federal Institute of Technology Zürich. Información: 2511-8149, correo electrónico: guaria.cardenes@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Geología.

CONFERENCIA: LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL. Viernes 20 de julio, 10:00 a. m. en la Sala 1 de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco. A cargo de la Dra. Rosa María Martínez Rider, profesora, Universidad de San Luis Potosí, México. Dirigido a estudiantes, docentes, graduados en Bibliotecología y disciplinas afines. Información: 2511-1919, correo electrónico: magda.sandi@ucr.ac.cr Página Web:http://www.ebci.ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información con la colaboración de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO.

CONFERENCIA: FINANCIAMIENTO INNOVADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.Fecha límite de inscripción: 26 de julio por medio de la página web. Requisitos para los participantes: conocimientos básicos en gestión de proyectos de infraestructura vial / Finanzas básicas / Conocimiento general del marco legal que regula la infraestructura vial. Dirigido a a profesionales del sector público y privado. Costo: ¢65 000. Fecha de la actividad : 31 de julio, de 8:30 a. m. a 12:50 p. m., en el Auditorio del Centro de Transferencia Tecnológica – LanammeUCR. Información: 2511-2519, correo electrónico: capacitacion.lanamme@ucr.ac.cr , enlace:http://bit.ly/2KPh4Ff Organiza: Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR).

CONGRESO DRUPAL CAMP CR 2018, SEDE LIBERIA. Inscripción abierta hasta el 2 de agosto por medio de la página web: www.drupalcamp.cr Duración del Congreso : 3 y 4 de agosto, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en la Sede de Guanacaste, Liberia. Dirigido a personas que deseen capacitarse en el uso de software libre para la publicación de contenidos web y desarrollo de sistemas de información en línea. Costo: $25. Información: correo electrónico:oscar.duran@ucr.ac.cr Organiza: Programa de Capacitación, Asesoría y Servicios en TIC (CASTIC), Centro de Investigaciones en Tecnologías de la Información y Comunicación (CITIC) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

TALLER: COMMUNITY MANAGER. Fecha límite de matrícula (en línea): 3 de agosto, por medio del enlace:https://bit.ly/2KAznSl Duración : 6, 8 y 13 de agosto, de 2:00 a 4:30 p. m., en aulas del ECCC. Impartido por la Máster Laura Montero Corrales, profesora, ECCC Información: 2511-4281 / 2511-3351, correo electrónico:meilyn.arias@ucr.ac.cr / eccc@ucr.ac.cr Página web: http://www.eccc.ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC).

SIMPOSIO DE CIENCIAS MORFOLÓGICAS. Fecha límite de inscripción: 16 de agosto, por medio de la página web: http://www.fmedicina.ucr.ac. cr/index.php/inscrip_simposio Dirigido a profesionales de las Ciencias de la Salud.Participantes: Dr. Antonio Carrasco Rojas, secretario académico, División de Posgrado, Facultad de Medicina, UNAM – México; Dr. Diego Pineda Martínez, jefe, Departamento Anfiteatro, Facultad de Medicina, UNAM – México; Dr. Antonio Soto Paulino, presidente, Sociedad Mexicana de Anatomía, UNAM – México; Dr. Jesús Tapía Jurado, presidente, Sociedad Mexicana de Cirugía; Dr. Maikel Vargas Sanabria, director, Departamento Anatomía, Escuela de Medicina, Universidad de Costa Rica. Duración : del 20 al 24 de agosto en la Escuela de Medicina. Costo: ¢30 000 (público general). Esta es una actividad gratuita para estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad de Costa Rica. Información: 2511-4512, correo electrónico: mario.piedra@ucr.ac.cr Página web: http://www.fmedicina.ucr.ac. cr/index.php/simpo Organiza: Escuela de Medicina en el marco de la Cátedra Rodrigo Loría, Facultad de Medicina.