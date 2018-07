La Corte Suprema de Justicia: ¿Magistrados o Cortesanos?

Columna Poliédrica

Lo que ha pasado en la Corte Suprema de Justicia es sumamente grave. Desde hace años se viene escuchando que las cosas allí no andan bien y que algunas de las personas elegidas para ocupar el cargo de Magistrado (a) en propiedad, no han sido los idóneos desde el punto de vista ético, profesional y académico; en otras palabras, aunque no se puede generalizar, hay un primer problema que está relacionado con la elección de los Magistrados, ya que ella ha venido a menos en la ponderación de las características que debe tener una persona que ocupe los cargos más altos del Poder Judicial.

En otras columnas en que nos hemos referido a la elección de Magistrados, hemos mencionado la siguiente cita:

“En virtud de la completa independencia de la función judicial frente a todos los otros detentadores del poder, tiene una importancia decisiva la forma de designación para el cargo judicial. La experiencia general socio-psicológica, según la cual el detentador de un cargo permanece obligado a la persona responsable de su nombramiento, contiene peligros específicos en el caso de la función judicial. Especialmente, cuando el nombramiento está determinado por consideraciones políticas, el favorecido está expuesto a la tentación humana de pagar su deuda desempeñando su cargo de forma condescendiente.” (Loewenstein, Teoría de la Constitución, Ariel, 1983, p.297)

La situación actual, pareciera, se enmarca en mucho en esto que plantea este autor clásico del constitucionalismo. No obstante, el análisis de lo acontecido no está vinculado únicamente a un agradecimiento en relación con el nombramiento de los Magistrados, sino que hay otras relaciones que no es sencillo observar; para decirlo de manera simple, detrás de lo acontecido en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, existen relaciones de poder que permanecen ocultas y que solo las conocen los actores políticos involucrados en ellas.

Dicen los que conocen los intríngulis de esas relaciones de poder, que el Magistrado más antiguo de esa Sala de la Corte Suprema de Justicia tiene una afinidad evidente y manifiesta con el partido político que más veces ha llegado al gobierno en Costa Rica. Se trata de un señor que ya en los años ochenta fue cuestionado y que, pese a ello, ha seguido enquistado en la magistratura y recientemente ha sido reelegido por ocho años más en la Sala Tercera; esto tiene relación con otro problema que ha demostrado ser muy perjudicial para las democracias, a saber: la perpetuación en los cargos y la falta de alternancia en los mismos.

La reelección indefinida es total y completamente inconveniente para las democracias. Esto es cierto no solo para el Poder Judicial, sino también para el Poder Legislativo y Ejecutivo; en efecto, el principio de alternancia es fundamental para evitar que los seres humanos abusen con el poder en cualquiera de sus manifestaciones, en este sentido, los hechos han mostrado en los diferentes países del mundo, que una reelección en el caro es lo conveniente.

En consecuencia, la crisis del Poder Judicial nos lleva a la reflexión en relación con algunos de los requisitos para ser nombrado en esos cargos. En este sentido, la conclusión es que las personas que aspiren a estos cargos, deberían ser electos por un período y con la posibilidad de una única reelección; ahora bien, con base en la expectativa de vida que tenemos en la actualidad, la edad para ser elegido debe tener como referencia la edad de jubilación menos los dieciséis años que supondría la elección y reelección del Magistrado, es decir, que cuando cumpla el segundo período, el Magistrado debería acogerse a su jubilación.

El que llegue al puesto de Magistrado, debería hacerlo porque el país está eligiendo a una persona que va a poner toda su experiencia y conocimiento en resolver las causas judiciales más relevantes de la sociedad costarricense. Por eso, allí no pueden llegar personas que ambicionen poder, riqueza, fama y demás vanidades que están más presentes en edades tempranas del ser humano.

Con ello, reiteramos, no se garantiza que esas bajas pasiones no vayan a darse entre los de edad más avanzada, sin embargo, la experiencia nos permite observar que las probabilidades de que ello ocurra son menores. Como dicen, a cierta edad, las personas suelen estar por encima del bien y del mal. Puede ser que me entierren en cajita blanca por escribir este párrafo.

Comenzamos con Loewenstein y terminamos con otra cita de él, que nos llama a una reflexión profunda de las consecuencias de lo que está pasando. El que quiera escuchar que escuche y el que no, que afronte las consecuencias.

“La independencia de los jueces en el ejercicio de las funciones que les han sido asignadas y su libertad frente a todo tipo de interferencia de cualquier otro detentador del poder, constituye la piedra final en el edificio del Estado democrático constitucional de derecho. (…)” (Loewenstein, Teoría de la Constitución, p.294).

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com