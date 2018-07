Violencia sexual y laboral frente a las mujeres. Un problema politizado en Costa Rica

La crisis a la que se enfrentan desde hace varios años, miles de mujeres en Costa Rica en relación con la naturalización de la violencia en su contra, es más que alarmante; es una emergencia de carácter nacional que debe ser declarada como tal y a la brevedad.

Principalmente, cuando va aparejada no solo por la problemática en materia de corrupción e inestabilidad económica que sufre el país. Sino también, cuando la misma, ha trastocado a todos los estratos socio-políticos de ésta Nación, debido al abordaje y tratamiento ausente de toda ética y moral, además de que el tema se ha politizado en su actual discusión, frente al acoso sexual y laboral donde no deben existir términos medios y menos, dentro de ésta democracia representativa.

Así mismo, estamos cansadas del caduco discurso revictimizante y opresor, ese que además gira en torno a que las propias mujeres, son las únicas responsables de que se les violenten sus derechos, debido a que deben aprender a ser sumisas frente al varón, aun cuando éste las maltrate. Todas sabemos que el problema empieza en casa, debido a la manera en que se ha educado al hombre y la mujer desde tiempos inmemorables, frente a un discurso Patriarcal.

Por ello, ya es tiempo de que seamos las mismas mujeres las que alcemos la voz y luchemos por nuestros derechos, ya que nadie más lo va a hacer por nosotras; más allá de las buenas intenciones que se desprendan desde algunos círculos de hombres educados en (igualdad y paridad social), atentos a la equidad y derechos frente a las féminas.

Costa Rica en la actualidad no está pasando por su mejor momento y eso, es evidente frente a los otros países del Mundo, los cuales observan expectantes desde el exterior, como incrementa la violencia y crisis en América Latina, permeando también a ésta República en las últimas décadas, ya que el aumento de las agresiones no posee límites en la región centroamericana y menos, podemos achacarle todo esto al narcotráfico, porque aquí existe una naturalización de la corrupción, producto de una mala educación.

El país ha evolucionado hacia un tipo de naturalización de la violencia, pero de cualquier índole, fomentada por la politización del discurso que se alimenta de la protección que le otorgan, diferentes agremiados frente al tema. Donde no importan los Derechos Humanos violentados, sean sexuales, laborales u otros, debido a que el trasfondo de éste flagelo, está amañado por las cúpulas del poder soberano y cuando el poder es absoluto, corrompe absolutamente.

Es un gran reto el trabajo que deberán de asumir muchas mujeres, ante la lucha contra la naturalización de la violencia, más aun, cuando hablamos de las futuras generaciones que heredarán a esta Costa Rica, reeducando a sus hijos e hijas, para que no crezcan y se desarrollen en ambientes alentados por círculos de violencia y discriminación machista.

Esta es una lucha sin fin y cuanto más pronto nos demos cuenta de ello, será mucho mejor, ya que no descansaremos y menos guardaremos silencio, quienes no tenemos miedo de visibilizar generación tras generación, un problema que debe ser nombrado, analizado y posteriormente abordado, pero sin intereses políticos de por medio y esto es la violencia naturalizada contra las mujeres.

El país se encuentra sumamente fragmentado y después de las pasadas elecciones presidenciales, también polarizado y eso, es un hecho más que constatable desde el amplio espectro de los Derechos Humanos que en un momento dado y a lo interno, casi fueron atropellados por el discurso político de las mayorías, en claro detrimento de las minorías.

Entonces ya es tiempo que se deje de jugar a ser Dios y el Diablo, en cuanto al problema de la violencia contra las mujeres, desde todos los ámbitos del quehacer social y más, desde la propia Academia en donde no es secreto para nadie, que se están violentando cada día, no solo derechos laborales sino también sexuales, donde la integridad personal de muchas mujeres está en riesgo, por la politización de un problema histórico-social que en lugar de enfrentarse se oculta, escondiéndose detrás del sol, manejando un doble discurso amparado en la autonomía que es cínico y repudiable, por parte de las autoridades encargadas de impartir justicia y ante el cual, algunas no vamos a guardar silencio jamás.

Ya que es a través de la educación en que se fundamentan todos los valores éticos y morales de una nación, reflejados desde su Carta Magna, como pilares en que se sustentan las bases de toda democracia representativa, y a ésta República no solo la construyeron nuestros padres y abuelos, sino también, nuestras madres y abuelas y por ellas y las futuras generaciones, es que hoy alzo mi voz, ya que todas tenemos una cuota de responsabilidad al respecto, más allá del juego de la política en donde mis derechos sexuales y laborales no tienen precio…

(*) Marisol Chévez Hidalgo es Licenciada en filosofía, Universidad de Costa Rica.