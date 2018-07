Discurso de Daniel Ortega en acto del 19 de julio en Nicaragua

Managua, 19 jul (Elnuevodiario.com.ni).- Daniel Ortega dirige este jueves el acto central del 19 de julio en Nicaragua, en la Plaza La Fe Juan Pablo II, en Managua y ha acusado a algunos obispos de formar parte de un intento de golpe de Estado en su contra.

Este año el gobernante FSLN no movilizó a sus simpatizantes de los departamentos a Managua, como lo había hecho cada año. La celebración también coincide con una crisis en Nicaragua, que deja entre 270 y 350 personas muertas.

5:41 pm Daniel Ortega finaliza su discurso.

4:54 pm Estos son los puntos más importantes del discurso de Daniel Ortega en el acto del FSLN.

Mantiene que se gestó un golpe de Estado en su contra, por parte de grupos internos y financiados por otros países.

Añade que las protestas en contra de su gobierno no son pacíficas, sino que son armadas.

Por primera vez se refiere a la reunión que tuvo con los obispos, el pasado 7 de junio, cuando le presentaron lo que los religiosos definieron como una hoja de ruta para democratizar Nicaragua.

La reunión de Daniel Ortega con los obispos

Para Ortega, la propuesta formaba parte del intento de golpe de Estado.

“Bueno esto es lo que ellos quieren realmente, yo pensaba que eran mediadores, pero no, estaban comprometidos con los golpistas, eran parte del plan de los golpistas”, dijo Ortega.

“Me duele mucho decir esto porque yo le tengo aprecio a los obispos, les tengo aprecio y respeto, soy católico… pero desgraciadamente siempre se impone la línea de la confrontación y no de la mediación. No acaban de comprender que una mediación es para sentar a las dos partes”, relató.

“Un golpe de Estado querían montar en Nicaragua… cuando me plantearon esto (los obispos), bueno me llené de la paciencia de Job y les dije: si quieren plantear esto en el diálogo, plantéenlo, pero se tiene que alcanzar un consenso”, continuó.

– Daniel Ortega dirige hoy un acto en Managua. EFE/END – – Daniel Ortega dirige hoy un acto en Managua. EFE/END –

Dijo que la propuesta le asombró y le dolió que los “señores obispos tuvieran esa actitud de golpistas”, agregó Ortega, quien sostuvo que en ese momento para él la ilgesia Católica se descalificó como mediadora y testigo del diálogo nacional, “porque su mensaje claro fue el golpe (de Estado)”.

Después, Ortega hizo un recuento de los policías que han muerto en la crisis de Nicaragua y agregó que espera que no todos los obispos formen parte de lo que ha calificado como un golpe de Estado.

Tras cada policía mencionado por Ortega, los presentes en el acto responden: “Los golpistas”, en alusión a los que causaron la muerte de los oficiales.

En sus palabras, Ortega acusa a los protestantes de cometer “actos diabólicos” y pide a los obispos “exorcizar” a las personas que se manifiestan en contra del gobierno.

– Simpatizantes sandinistas en la Plaza La Fe Juan Pablo II. EFE/END – – Simpatizantes sandinistas en la Plaza La Fe Juan Pablo II. EFE/END –

“Ellos se confunden, uno de los obispos nos llegó a decir que el Frente Sandinista estaba acabado, que no tenía gente, que mejor nos fuéramos. Así nos dijo. No, no vamos tampoco a irrespetar a los obispos, no vamos a pelear con los obispos, pero por la verdad murió Cristo y como cristianos estamos obligados a decir la verdad y estamos obligados a pedir a los obispos que rectifiquen, por favor, y que no estén alentando a estas sectas satánicas y golpistas”, declaró Ortega.

Luego, recordó que los obispos le pidieron acuartelar a la Policía Nacional, pero después resolvió que había que tomar acciones ante la inseguridad.

“La embajadora de Estados Unidos nos pidió que la Policía debía actuar, porque los ‘angelitos’ que estaban en la Upoli” mataron a un ciudadano de Estados Unidos, de acuerdo con la versión de Ortega.

“Están llamando (los obispos) a exorcizarnos para mañana viernes… que exorcicen a los demonios que tienen allí a la orilla. Que vean que el camino no es la guerra, sino que es la paz, el diálogo, que les digan que tenemos que restablecer de forma definitiva la paz, la estabilidad, para que el país pueda seguir creciendo, seguir desarrollándose”, dijo Ortega.

De acuerdo con Ortega, sin bajar la guardia seguirán defendiendo sus derechos y decisiones.

“Nuestras decisiones no están en Washington, están en Managua”, culminó.

4:26 pm El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dirige un mensaje del gobierno de Nicolás Maduro.

Al igual que Cuba, Arreaza critica los “intentos de golpes de Estado” y sostiene que como en Venezuela, Nicaragua lo evitará.

También expresa su negativa a la sesión del Consejo Permanente de la OEA, que ayer aprobó una resolución sobre la crisis en Nicaragua, que entre otras cosas plantea acordar un calendario electoral y desmontar a los parapolicías.

4:02 pm El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, toma la palabra. Lee un mensaje enviado por el expresidente de Cuba, Raúl Castro, quien afirma que con Ortega ha construido “indestructibles lazos de amistad” y manda su solidaridad “ante los intentos por desestabilizar a esa hermana nación y a su gobierno legítimamente constituido”.

– EL FSLN realiza un acto en la Plaza L aFe Juan Pablo II. EFE/END – – EL FSLN realiza un acto en la Plaza L aFe Juan Pablo II. EFE/END –

También da a conocer un acuerdo del Foro de Sao Paulo, que respalda al gobierno de Ortega.

Rodríguez acusa a Estados Unidos de aplicar en Nicaragua la “doctrina Monroe”, la cual es conocida por la frase “América para los americanos”. Luego, denunció los golpes de Estado que se han dado a lo largo de la historia en Latinoamérica.

3:38 pm Rosario Murillo hace la introducción al acto del FSLN. “Queremos patria libre, patria libre, patria libre… patria en paz patria tranquila”, declara Murillo.

Rosario Murillo sostiene que Nicaragua tiene 92 días de “terrorismo golpista” en referencia a las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega.

Pide un minuto de silencio por las personas que han muerto durante la crisis en Nicaragua.

– Un simpatizante sandinista en la Plaza La Fe Juan Pablo II. EFE/END – – Un simpatizante sandinista en la Plaza La Fe Juan Pablo II. EFE/END –

“Aquí no se rinde nadie, ni un paso atrás”, afirma Murillo, seguida luego por el coro de los presentes en la Plaza La Fe Juan Pablo II.

Rosario Murillo presenta a los invitados especiales al acto: Los representantes del Estado, Ejército de Nicaragua y Policía Nacional. También el Nuncio Apostólico, Stanislaw Waldemar Sommertag. Además, menciona a delegados diplomáticos de varios países.

3:36 pm Suenan las notas del Himno Nacional.

3:20 pm Daniel Ortega se abraza con el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza.

3:15 pm Daniel Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo, llegan a la Plaza La Fe Juan Pablo II.