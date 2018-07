El Pentágono no reacciona a los posibles acuerdos entre Trump y Putin

Washington, 19 jul (EFE).- El Pentágono sigue sin reaccionar, como suele ser habitual, a los supuestos acuerdos alcanzados el pasado lunes en Helsinki por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin.

“Cuando podamos ofrecer más detalles, lo haremos. Pero pueden estar seguros de que el Departamento de Defensa de EE.UU. permanece centrado en la protección de nuestra nación”, declaró de manera evasiva al diario The Washington Post la portavoz del Pentágono, Dana White, al ser preguntada por el asunto.

Esta afirmación se produce tres días después de que el propio Trump anunciara, tras su cumbre con Putin, que ambos países “trabajarán juntos” en Siria con el objetivo de garantizar la seguridad de Israel.

A pesar de esta declaración, el general Joseph Votel, jefe del Mando Central (CENTCOM) de las Fuerzas Armadas de EE.UU., dijo hoy que no había recibido ninguna orden al respecto y recordó, además, que una operación conjunta violaría la actual legislación estadounidense.

“Esta posibilidad, por lo tanto, tendría que ser aprobada por el Congreso y yo no he pedido que lo haga”, apuntó durante una rueda de prensa el máximo responsable de las tropas estadounidenses que combaten en Oriente Medio, quien rechazó profundizar en esta opción por no querer “entrar en especulaciones”.

El desconcierto que parece haber creado el mensaje triunfalista de Trump en Helsinki es tal que el propio Departamento de Estado tuvo que matizar este miércoles que lo pactado por ambos líderes no son tanto “acuerdos” como “propuestas”.

Sin embargo, el embajador ruso en Washington aseguró ayer desde Moscú, según recogieron diversos medios, que ambos mandatarios habían alcanzado una serie de “importantes acuerdos verbales”, que implicarían asuntos de gran calado militar, como la colaboración en Siria o la renovación del tratado New START de reducción de armas estratégicas.

“En general, las afirmaciones del Gobierno ruso son absurdas”, contestó ayer la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. EFE