Trabajadores y pensionados venezolanos protestan en Caracas

Caracas, 20 jul (Sputnik).- Por segundo día consecutivo los trabajadores de la salud y pensionados de Venezuela salieron a las calles el jueves a protestar, unos para exigir un salario digno y otros para pedirle a los bancos el pago completo de sus salarios, indicaron a Sputnik varios de los manifestantes.

“En el banco me dicen que solo pueden darme dos millones de bolívares (0,8 dólares a la tasa oficial de remesas) en efectivo, es indignante, con dos millones de bolívares solo compro dos naranjas, cuando mucho”, dijo a esta agencia Berta Mijares, de 84 años, en una protesta al sureste de Caracas, frente a una entidad bancaria.

Junto a Mijares, un grupo de aproximadamente 15 adultos mayores afirmaron que permanecerán en las puertas del banco hasta recibir su dinero completo.

Además, los adultos mayores indicaron que el pago que logren solo les alcanza para alimentarse “menos de una semana”.

“Yo trabajé toda mi vida en el seguro social, soy enfermera jubilada y pensionada y con los dos pagos solo puedo comer una semana o dos, si como poco”, dijo Ligia García, de 72 años.

Mientras que los trabajadores de la salud protestaron en el Hospital el Algodonal, en el oeste de la ciudad, para exigir al Gobierno un incremento salarial que les permita cubrir la canasta básica cercana a los 120 dólares (según la tasa oficial de remesas de 2.500 bolívares por dólar), de acuerdo al último estudio publicado por el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores.

Sin embargo, el salario de un trabajador de la salud pública es de unos 20.000.000 de bolívares (moneda local) mensuales, lo que equivale a unos ocho dólares, según la tasa oficial, y a seis dólares, si se calcula a la tasa del mercado negro (3.500.000 por dólar) por el cual se rige la mayoría de los comercios para la fijación de precios.

Protestas similares se registraron en otros puntos de la ciudad.

En la avenida Urdaneta, al oeste de Caracas, se movilizaron los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones estatal Cantv para exigir el aumento de salarios y mejora de las condiciones laborales.

“Nosotros pedimos que nos aumenten los salarios, que reactiven los comedores, que las instalaciones de Cantv tengan agua, aquí no tenemos ni Internet, ¿cómo se explica que la principal empresa de comunicaciones del país no tenga red, que los baños no tengan agua?”, dijo a esta agencia una trabajadora que prefirió no ser identificada.

Por su parte, los cañicultores protestaron el jueves en las afueras de la sede del Ministerio de Finanzas en Caracas para exigir el incremento del precio de la caña de azúcar.

Mientras tanto un grupo de profesores también protestó al este de Caracas para exigir al Gobierno que mejore los salarios.

El pasado 20 de junio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un aumento de 103 por ciento del salario mínimo integral, en medio de la situación de hiperinflación que vive el país.

El salario mínimo integral pasó de 2.555.500 a 5.196.000 bolívares, en ese momento el precio del dólar paralelo era de 2.700.000 bolívares, por lo que el ingreso mensual quedó en 1,92 dólares.

Sin embargo, con el incremento del último mes pasó a 1,4 dólares.

Entre el primero de enero y el jueves un dólar pasó de 119.779 a 3.500.000 bolívares en el mercado paralelo.

El Gobierno de Venezuela ha denunciado que es blanco de una guerra económica, que tiene como objetivo asfixiar a los ciudadanos para generar descontento en la población y provocar un estallido social, que lleva a una intervención militar extranjera.

De acuerdo con el informe del Fondo Monetario Internacional, Venezuela cerrará este año con una inflación de 13.864 por ciento y con una caída de 15 por ciento de su Producto Interno Bruto. (Sputnik)