Brazalete electrónico de la CCSS

“Aunque cincuenta millones digan una estupidez, seguirá siendo una estupidez”, esta frase célebre de Bertrand Russell, me impactó mucho al leerla siendo joven. La tengo en la mente como una calcomanía para cuidarme de decir estupideces y peor aún creerlas.

Ahora que la CCSS ha implementado el expediente electrónico y que por cierto le ha cogido tarde para hacerlo, el INS lo maneja hace quince años, todo va bien, despacio pero va bien.

Hasta aquí todo está bien, eso es una necesidad y su conexión con las clínicas privadas lo es más, parece que se trabaja en ello.

Sin duda hemos sido un país de papel, donde todo se imprime, como si una de dos: o se teme que los documentos digitales sean inseguros o hay negocio de parte de terceros en vender montañas de papel, o ambas cosas a la vez. Ya es hora de que nos hagamos serios y comencemos a utilizar los medios digitales al alcance para todo: a propósito, la firma digital debería manejarla una empresa privada de software y no esa pésima administración que se tiene hasta hoy, ya debería estar en las “App”de android y de Apple. Recuerdo los “Journal of bone and joint” american edition y la british edition, antes yo lo recibía en papel y eran pilas en el piso de la biblioteca mía, después me pasé al formato digital y puedo revisarlos donde me de la gana, por otro lado se evita esa basura y la deforestación innecesaria.

Hasta aquí todo está bien y lo comprendemos. Hoy, leyendo los periódicos ticos me topé de frente con un artículo en uno de ellos, “brazalete electrónico sería la solución al uso del expediente electrónico en CCSS”…, de infarto la noticia y nos muestra como somos de brillantes al improvisar, no podía faltar esa locura. ¿Un brazalete con mis datos? Esa sería la coartación de la libertad que nos hacia falta, un brazalete (George Orwell caería infartado).

Cómo puede ser que el genio detrás de esa estupidez no haya pensado que aunque “el número de tontos es infinito”, siempre se puede mejorar. ¿Es la ocurrencia de un mando medio por salir del paso o de un jerarca de la institución aseguradora, en una pose mesiánica?

No hubiera querido leer esa tontería pero bueno, algunas veces hay que leerlas y muchas veces llegan a ser realidades porque las desconocemos hasta que se hayan concretado.

Lo que más preocupa es que son esas mentes las que administran los fondos y logística de una institución de por sí ya al borde del abismo por esas pésimas decisiones. No se quién es el presidente ejecutivo de la CCSS, (porque tenemos 330 instituciones y no podemos saberlos todos: desde luego que un país con 330 instituciones o es un gigante o es un país de ineptos, de una burocracia particularmente nociva, porque no se necesita tantísimo desperdicio de recursos para estar cada día peor, ni las posibilidades de que un presidente llegue a saber que son o que hacen esas 330 y menos conocer a fondo el desempeño de cada una), si lo supiera me hubiera dirigido personalmente a su oficina, pero el único recurso es los medios digitales: periódicos y redes sociales.

Mi finalidad al escribir un artículo es, con raras excepciones, que llegue a ser leído por alguien que pueda mover las cosas, de esa manera se puede aportar algo en bien de todos. Somos una masa amorfa y anónima que, sin que lo sepamos, somos manipulados por “anémicos cerebrales” que cada cuatro años llegan a inventar el agua tibia: “la masa se amasa, mamá amasa la masa”, Varguitas dixit, (frase utilizada por Jorge Vargas Cullell en una columna suya que me gustó, porque describe de manera estupenda el cómo nos manipulan los gobiernos, desde un anonimato pasmoso mediante pelmas.

Aunque aún habemos muchos incómodos, y sabemos que generalmente en Costa Rica quejarse es por gusto, una verdadera pérdida de tiempo. Al presidente ejecutivo de la CCSS o algún alto jerarca como gustan llamarles ahora, le pido que revise esa solemne estupidez, un brazalete: ¿un big brother?, no eso no, metan toda la información en un chip en un decoroso carnet personal de salud, eso es humanamente aceptable, un brazalete es la estupidez más prosaica que había leído en años; no supe al principio si llorar o reír, si brincar o relinchar, al fin me decidí por el relincho escrito, a ver si por medio de un tercero a través del correo de las brujas, le llega a las autoridades de la CCSS que no cometan esta estupidez.

(*) Dr Rogelio Arce Barrantes es Médico