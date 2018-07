El PP español elige nuevo presidente con el reto de volver a gobernar

Sin nada decidido de antemano, la expresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el dirigente y portavoz del partido Pablo Casado se disputarán el apoyo de 3.082 compromisarios en una votación secreta durante el congreso extraordinario del PP que comenzó este viernes.

Aspiran a suceder en la dirección al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que dejó la política y convocó este congreso tras ser desalojado del poder el 1 de junio, cuando perdió una moción de censura del socialista Pedro Sánchez.

Santamaría quiere un partido que reivindique todo el espacio político que abarca desde la derecha al centro, que, como un abanico, es “compacto” cuando está plegado sobre sí mismo, pero es “grande y abierto” cuando se abre, según dijo hoy en un discurso dirigido a los compromisarios antes de la votación.

Además, prometió que integrará y promoverá la unidad si es elegida presidenta del PP, y aseguró que la única lealtad que exigirá es al partido.

También Casado prometió unidad para responder con la “firmeza” de Rajoy al desafío del independentismo catalán, arremetió contra los corruptos y defendió que el PP es el partido de la vida y la familia, de las víctimas del terrorismo y de la unidad de España,

Añadió que su proyecto es de “renovación”, en el que cabe todo lo que está a la derecha del Partido Socialista, que gobierna el país en estos momentos.

Santamaría y Casado fueron primera y segundo en un votación previa de los militantes celebrada el 5 de julio, en la que otros cuatro candidatos quedaron eliminados.

Confiados en el triunfo, ambos presumen de contar con el apoyo de distintos exministros de Rajoy y de la mayoría de los compromisarios, pero esto tendrá que comprobarse en la votación de hoy.

En medio de una tensión creciente entre las dos candidaturas, Santamaría ofreció a su rival presentarse unidos en una sola candidatura encabezada por ella, lo que Casado rechazó.

Rajoy, presidente del PP desde 2004, no se ha decantado por ningún candidato, al menos en público, fiel al compromiso de mantenerse neutral en el proceso.

En su intervención del viernes ante el congreso, Rajoy pidió a su su sucesor que sea “responsable” en su trabajo y dijo que deja el liderazgo, pero no abandona el partido: “Me aparto, pero no me voy”, subrayó. EFE