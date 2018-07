San José, 24 jul (Elpaís.cr).- Gracias a la gestión de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Matambú, los habitantes de ese territorio mejoraron el acceso a la comunidad con la consecución del proyecto de cementado y cuneteado de la carretera ubicada en el sector conocido como la cuesta de Los Hondores en Barrio Guanacaste, Hojancha.

El proyecto consistió en el mejoramiento de la calzada mediante la construcción de pavimento de concreto hidráulico en el camino C-5-02-079 de un kilómetro de la vía.

Tuvo un costo de 190 millones de colones, financiado en su totalidad por la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco).

“En Dinadeco trabajamos para transformar las comunidad, procurando mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante la gestión en lo local. Con este proyecto generamos nuevas oportunidades para sus pobladores. Esta vía de acceso se convierte en pilar fundamental para catapultar a la organización comunal en el desarrollo de proyectos socioproductivos de impacto territorial”, expresó Franklin Corella, Director Nacional de Dinadeco.

El camino ya había sido intervenido de forma paliativa en varias oportunidades con el propósito de mejorar el tránsito vehicular, sin embargo la gran pendiente que posee provocaba derrapes, constantes daños a los vehículos y accidentes diversos, obligando a los pobladores a viajar por Mansión, lo que significaba añadirle 20 kilómetros más al trayecto.

“Nosotros sufríamos muchos problemas de comunicación y acceso al cantón de Nicoya. En invierno ese sector era intransitable, los carros se pegaban y el autobús no podía ingresar. Nuestros pobladores no podían llevar sus productos a vender y los estudiantes no podían trasladarse a los centros educativos”, recordó Margarita Ramírez, presidenta de la ADI de la Reserva Indígena de Matambú de Hojancha.

Agregó que “este es un gran logro y estamos muy agradecidos con Dinadeco. A veces dicen que a las comunidades rurales las tiene abandonadas y que el Gobieno no viene a hacer proyectos acá y eso no es cierto. Yo les digo, nosotros hicimos el proyecto con Dinadeco, entonces eso significa que si se puede, que si uno como comunidad les da seguimiento y es insistente, todo se puede lograr. Vivimos de sueños y tenemos que seguir trabajando”.

El territorio indígena de Matambú es la única etnia Chorotega. Fue creado en 1980 por el Poder Ejecutivo y se ubica entre los cantones de Hojancha y Nicoya, en la provincia de Guanacaste. Posee una extensión de 1.600 hectáreas y una población de 1.200 habitantes, organizados por ley a través de una asociación de desarrollo integral indígena.