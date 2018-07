La paja en el ojo ajeno y la viga en el nuestro

De cal y de arena

Grave, muy grave es la crisis en que está hundida Nicaragua. De efectos potencialmente devastadores para la moral y la democracia si el pulso termina ganándolo el régimen de los Ortega-Murillo, ya echado a la calle con toda la capacidad para demoler la resistencia que le dan sus legiones policiacas y las brigadas de choque a las que apela sin asco para bañar en sangre al país entero. El rumbo y la suerte del enfrentamiento se podrán trazar en cuestión de semanas, quizás meses. Es cuestión de tiempo. Mucho de lo que se llegue a definir dependerá de si en el ejército surge una presión capaz de romper el inmovilismo –hacia un lado o hacia otro- una vez que allí lleguen a la convicción de que las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse en ellas.

Mientras tanto, el baño de sangre seguirá y los organismos internacionales que se mueven al compás de los gustos e intereses de los gobiernos que los conforman no pasarán de emitir pronunciamientos condenatorios. Más no pueden hacer; sencillamente porque en sus manos no está la imposición de medidas represivas o precautorias, como las que aplicó el Sistema Interamericano ante las crisis de Venezuela y Honduras (cuando tumbaron a Hugo Chávez y a Mel Zelaya), pues las matemáticas de la actual composición del Sistema y de sus vocaciones políticas, no dan para adoptarlas. Como tampoco el Tío Sam está para reeditar sus aventuras en República Dominicana, Granada o Panamá.

Todo evidencia que el repudio hacia el tirano es claramente mayoritario y que una valiente mayoría de ciudadanos críticos no teme lanzarse a la calle a socavar la estructura política que le sostiene. ¿Podrán los hechos encaminarse a una reedición de la insurgencia popular que acabó con el régimen despótico de Nicolae Ceausescu en Rumanía? Tras la liquidación física de la pareja presidencial ese país, el ejército –entonces sí- se hizo presente para tomar el control de la situación y anticipar el caos.

En Costa Rica estamos obligados a seguir de cerca la crisis nicaragüense, visto el efecto trepidante que tiene en lo social, lo político y lo económico. Lo cual no nos exime del deber de seguir de cerca y con extrema atención la otra crisis.

La crisis que corroe las finanzas públicas y que deprime las responsabilidades del Estado en los servicios públicos fundamentales, que está presente en la irrupción creciente del desempleo y la inequidad, que dobla la integridad ética en el desempeño de los tres poderes del Estado y que los deja al pairo, ya vulnerables y expuestos a la penetración del crimen organizado, esa es la crisis que reclama de los costarricenses una actitud vertical, firme, valiente, no vaya a ser que perdamos el país.

Sí, la crisis nuestra, la crisis que nos agobia con otras características y con repercusiones diferentes, también grave y de peligrosas incidencias, de ella no nos debemos ni distanciar ni desentender ni dejar de tratar con sigilo, distraídos con la crisis nicaragüense. Esa nuestra crisis reclama la máxima atención de esta sociedad.

Ojalá los poderes fácticos que marcan su huella en el rumbo de la Nación no caigan en el error de disminuir la presión necesaria para poner en marcha y con el rumbo acertado al Gobierno de la República, a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial. Y todo por estar bizqueando con la crisis nicaragüense.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista