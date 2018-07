Medidas de Maduro contra la crisis son “insuficientes”, estiman analistas

Caracas, 26 jul (EFE).- Las recientes medidas anunciadas por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que incluyen suprimir cinco ceros a la moneda y “revisar” la ley que regula la actividad cambiaria, son “insuficientes” para atajar la severa crisis económica que padece el país, estimaron hoy analistas.

“Lo anunciado es de un efecto muy, muy limitado, por no decir nulo (…), sin duda es insuficiente”, dijo a Efe el director de la firma Econométrica, Henkel García.

Según García, los anuncios de Maduro pueden considerarse como medidas puntuales, que distan de ser la “gran reforma” que necesita el país para sanear su economía.

“Necesitas mucho más (porque) el colapso económico es de una dimensión tal, involucra tantos aspectos, que va mucho más allá”, añadió.

Explicó además que el plan debió incluir una estrategia para captar ayuda financiera internacional por el orden de los 30.000 millones de dólares, al menos durante “los primeros años”.

“Cualquier plan de reforma que no tenga incluida ayuda financiera internacional me parece que no tiene mayor sentido, lanzarte un plan de esos con todo un esquema de sanciones que tienes y que hace que la operatividad en divisas sea bastante complicada, así sea con criptomonedas, me parece que es de efecto bastante limitado”, señaló.

Pese a la inmensa riqueza de petróleo, Venezuela atraviesa una grave crisis económica que se traduce en escasez de alimentos básicos, medicinas, repuestos de maquinarias y vehículos y hasta dinero en efectivo, así como una ineficiente prestación de servicios públicos.

La crisis ha tensado la relación entre el Estado, el mayor empleador del país, y miles de trabajadores que demandan desde hace un mes en las calles sustanciales mejoras salariales que les permitan hacer frente a la rampante inflación.

Para Alejandro Grisanti, director de la firma Ecoanalítica, Maduro no se ofreció en sus anuncios “ni una sola medida para frenar” la espiral de inflación que padece el país y que de acuerdo con cálculos del FMI podría cerrar en 1.000.000% este 2018.

“El Gobierno tiene que entender que la hiperinflación no está en los empresarios (…), sino en el Gobierno, que gasta por encima de sus ingresos”, indicó en declaraciones a un canal en línea venezolano.

Además de las medidas señaladas, Maduro anunció que el bolívar, que pasará a llamarse “soberano” desde el 20 de agosto, estará anclado al petro, una criptomoneda respaldada en crudo con la que no se pueden realizar transacciones en Estados Unidos por orden de su presidente Donald Trump.

El analista Luis Vicente León dijo que anclar el bolívar al petro no ofrece garantías, puesto que el petróleo “en subsuelo, sin títulos y controlado por el mismo Gobierno que podría incumplir, es un cero a la izquierda”. EFE