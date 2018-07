Mi soledad se siente acompañada

“Los movimientos que pretenden cambiar el mundo suelen empezar reescribiendo la historia, con lo que permiten que la gente vuelva a imaginar el futuro. Ya sea que queramos que los obreros organicen una huelga general, que las mujeres tomen posesión de su cuerpo o que las minorías oprimidas exijan derechos políticos, el primer paso es volver a narrar su historia. La nueva historia explicará que nuestra situación actual no es natural ni eterna. Antaño las cosas eran diferentes […] Si actuamos con sensatez, podremos cambiar este mundo y crear otro mucho mejor.” Yuval Noah Harari.

Homo Deus. Breve historia del mañana.

Poesía y Prosa (Clásicos Alfaguara; Madrid, 1979) es una antología de obras escogidas del gran Giacomo Leopardi (1798-1837), quien pasa revista de la estupidez humana en forma de supersticiones, prejuicios y otros caminos que podrían llevarnos a la extinción de nuestro género. Especialmente sugerente es su Diálogo entre un Duende y un Gnomo; personajes que conversan sobre la desaparición de la Humanidad. De ahí tomo el siguiente fragmento:

“Duende: Deduzco que todos los humanos están muertos, y la raza se ha perdido.

Gnomo: Oh, esto es asunto de periódico. Pero hasta el momento no se ha visto ninguno que hable de ello.

Duende: Tonto, ¿no pensás que, muertos los humanos, no se imprimen ya los periódicos? […]

Gnomo: Pero ¿cómo han desaparecido aquellos granujas?

Duende: En parte guerreando entre ellos, en parte navegando o comiéndose unos a otros, en parte matándose; no pocos con su propia mano, o pudriéndose en el ocio; en parte devanándose los sesos en los libros o andando de parranda y creando desorden en cada cosa. En fin, estudiando todos los caminos para acabar contra la propia naturaleza y acabar mal.”

Pero, como no creo que las nefastas predicciones de Giacomo Leopardi sean la única alternativa para la Humanidad, prefiero seguir el consejo que nos regala Yuval Noah Harari, en Homo Deus. Breve historia del mañana (Ebook, Perguin Random House, Barcelona, 2016), y aunque resulte utópica y ‘naif’, intentaré cambiar el rumbo, del final imaginado por Leopardi, narrando otra alternativa que nos permita asumir el cosmopolitismo ‘sorofraterno’, la empatía, la solidaridad y el reconocimiento de los derechos humanos; independientemente de nuestro lugar de nacimiento, sexo, etnia o cultura. Precisamente como hacen las feministas, cuando estudian y vuelven a contarnos la formación del patriarcado; los movimientos afroamericanos, cuando conmemoran las atrocidades provocadas por la esclavitud; y, los movimientos obreros cuando explican la formación del capitalismo.

En otras palabras, mi objetivo, al igual que el de las feministas, los afroamericanos y los obreros, no será perpetuar el pasado –y mucho menos que se cumplan las predicciones de Giacomo Leopardi en cuanto a la extinción de la Humanidad–, por el contrario, pretendo apoyar, por medio de esta narración, que: “Sólo una sucesión de acontecimientos causales creó el mundo injusto que hoy conocemos. Si actuamos con sensatez, podremos cambiar este mundo y crear otro mucho mejor.” Para decirlo con Yuval Harari.

Porque ¿Acaso es irremediable pensar que la Humanidad se encamina hacia su extinción? ¿Será la globalización la etapa final que nos llevará a ‘estudiar todos los caminos para acabar contra la propia naturaleza y acabar mal’, como imaginaba Leopardi en ese y otros diálogos escritos entre 1824 y 1832? ¿Nos encaminamos hacia el recrudecimiento de los nacionalismos y la exclusión de todas aquellas personas que nos resultan ‘extrañas’, o hacia la unidad de la Humanidad? Analicemos, por un momento, hacia dónde nos lleva la globalización. Para ello me detengo en otro de los libros de Yuval Harari, titulado: Sapiens. De animals a dioses (Ebook, Random House, Barcelona 2014), donde leemos que, nos guste o no el proceso por medio del cual suceden los acontecimientos históricos, el Mundo se dirige inexorablemente hacia la unidad de la Humanidad. Y, como estoy convencida de que aprender a convivir con la diversidad, dentro de esa unidad a la que nos dirigimos, es fundamental; antes de caer en el pesimismo de Leopardi, quiero exponer algunas de las reflexiones del autor de Sapiens y Homo Deus; entre otras razones y pasiones, porque estoy de acuerdo con él cuando afirma que el estudio de los acontecimientos históricos en periodos de décadas o de siglos es excesivamente miope:

“Haríamos mejor en adoptar, en cambio, el pundo de vista de un satélite espía cósmico, que escudriña milenios en lugar de siglos. Desde esta posición ventajosa resulta clarísimo que la historia se desplaza implacablemente hacia la unidad.” Y me parece que la unidad, enriquecida por la diversidad, podría no acabar tan mal como lo creía Leopardi. Para aclara mejor el punto, te pido detenernos un poco más en las ideas expuestas por Harari, quien afirma que un método excelente para observar si la historia se desplaza hacia la unidad o hacia la diversidad es “contar el número de mundos humanos separados que coexistieron en cualquier momento dado en el planeta Tierra. “ De esta manera sería posible apreciar que en otros tiempos no muy lejanos el planeta estaba conformado por una enorme cantidad de “mundos humanos aislados”.

Así, en esta visión de la historia –repensada por milenios en lugar de por décadas o siglos–, el mismo autor nos recuerda que en el año 378 a.C. no hubo absolutamente ninguna relación entre la derrota del emperador Valente, en Roma, y el auge de Teotihuacán, en la ciudad-estado maya de Tikal. En otras palabras, habría dado lo mismo que Roma y Tikal estuvieran situadas en planetas distintos. Muy diferente a lo que sucede en el mundo interconectado de la actualidad. Sin embargo, esta unidad del planeta, con todo y sus bemoles, no tiene por qué ser vista como algo exclusivamente negativo y destructor; también puede significar una nueva oportunidad de entendimiento y sensibilización hacia los otros seres humanos, hacia la diversidad y hacia un ecosistema planetario que requiere de la colaboración mundial; porque, como escribe el mismo Harari: “la cultura global única no es homogénea”: dentro de este mundo globalizado hay distintos estilos de vida y de personas, como sucede con las células en un cuerpo orgánico…“Sin embargo, todos están estrechamente interconectados y se influyen mutuamente de múltiples maneras […] Todavía hablamos mucho de culturas ‘auténticas’, pero si por ‘auténtico’ queremos decir algo que se desarrolló de forma independiente, y que consiste en tradiciones locales antiguas, libres de influencias externas, entonces no quedan en la Tierra culturas auténticas. A lo largo de los últimos siglos, todas las culturas cambiaron hasta hacerse prácticamente irreconocibles por un aluvión de influencias globales.”

Un excelente ejemplo es la ‘cocina étnica’ a la que Harari pasa revista para mostrar que los ‘alimentos autóctonos’ no lo son tal: ni el chocolate es suizo, ni la pasta es italiana, ni la carne de res es original de Argentina; y agrega: “Los tomates, las guindillas picantes y el cacao son de origen mexicano, y no llegaron a Europa y Asia hasta después de la conquista de México por los españoles. Julio César y Dante Alighieri nunca hicieron girar espaguetis bañados en tomate en su tenedor (ni los tenedores se habían inventado todavía), Guillermo Tell nunca probó el chocolate y Buda nunca sazonó su comida con guindilla. Las patatas llegaron a Polonia e Irlanda hace apenas 400 años. El único filete que se podía obtener en Argentina en 1492 era de una llama”…y no te cuento lo que sigue porque algo tengo que dejar para incitarte a la lectura de: Sapiens. De animales a dioses; y de: Homo Deus. Breve historia del mañana.

Así que, mejor volvamos al punto de mi soledad acompañada con la tuya y sigamos adelante con mi intento de narrar una historia diferente, para cambiar el rumbo que, según Leopardi, nos lleva a la extinción de la Humanidad. Tratemos, vos y yo, en resumen, de imaginar alternativas más optimistas, buscando cambiar el rumbo hacia la: ‘sorofraternidad cosmopolita’ y la ‘diversidad dentro de la unidad’. Para ello, te propongo pasar revista de algunas obras filosóficas y literarias que ofrecen nuevas posibilidades de acercamiento y empatía entre los seres humanos que avanzamos, irremediablemente, hacia la unidad planetaria.

Dicho lo anterior, traigo a tu memoria la obra de teatro Hombre y Superhombre: una comedia y una filosofía (Ed.Sudamericana, Buenos Aires, 1950), de George Bernard Shaw, quien la dedica a su amigo Arthur Bingham Walkley, a través de una larga epístola donde el autor nos cuenta que su amigo Walkley lo retó a escribir una comedia sobre Don Juan Tenorio; y, como el reto le pareció lo suficientemente difícil como para aceptarlo, nos presenta su propia versión de ese personaje, inspirado en el mito de Prometeo: el titán amigo de la Humanidad que roba el fuego a los dioses para donarlo a los simples mortales.

Shaw resume el tema del mito prometéico indicando que reaparece a principios del siglo XVI en: El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina; y, aunque vulgarmente se ha considerado a su protagonista como un simple libertino, el asunto va más lejos y el verdadero trasfondo es otro: “Filosóficamente, Don Juan es un hombre que si bien es suficientemente inteligente para ser excepcionalmente capaz de distinguir entre el bien y el mal, sigue a sus propios instintos sin tener en cuenta la costumbre o las leyes civiles o canónicas…” Para este dramaturgo, el tema del libertino mujeriego –que se enfrenta a la autoridad divina y terrestre–, queda agotado en esa obra que él considera como el último de los verdaderos Don Juanes: el Don Giovanni, de Mozart, pues “…cuando llegó a la mayoría de edad, su primo Fausto había ocupado su puesto por obra de Goethe y llevando su lucha y su reconciliación con los dioses mucho más allá, porque Fausto se ocupó de política, de arte, de planes para rescatar del mar nuevos continentes, y de que se reconociera un eterno principio femenino en el universo.”

Siguiendo con la evolución de ese personaje prometeico, en el siglo XIX, gracias a las obras filosóficas de Ibsen y Tolstoi; agrega el autor de Hombre y Superhombre: “Don Juan había cambiado de sexo convirtiéndose en Doña Juana, que huía de la Casa de muñecas y se afirmaba como persona en vez de ser un número más en un espectacular desfile moral.” Por eso, a principios del siglo XX, Shaw tenía clarísimo que su personal versión de Juan Tenorio –el aristocrático y al mismo tiempo revolucionario John Tanner–, no perdería el tiempo tratando de engañar mujeres que, por lo demás, se reirían de las burlas del burlador; pues, en tiempos modernos: “Cuando se les hace una injusticia a las mujeres, no se agrupan para cantar patéticamente: ‘Protegga il giusto cielo’; echan mano de formidables armas legales y sociales y devuelven golpe por golpe…”

Así las cosas, creo que una excelente alternativa a esos ‘caminos para acabar contra la propia naturaleza y acabar mal’, referidos por Leopardi; es que la Nora de Ibsen –convertida en esa Doña Juana que escapa de la Casa de Muñecas para conquistar espacios de libertad antes negados por la autoridad patriarcal y celestial–, trabaje, codo a codo, al lado del Don Juan filosófico de Hombre y Superhombre, quien, en la versión de Bernard Shaw:

“En vez de fingir que lee a Ovidio, lee de veras a Schopenhauer y Nietsche, estudia a Westermarck y se preocupa del porvenir de la raza en vez de preocuparse de la libertad de sus propios instintos.”

En mi opinión, la Doña Juana y el Don Juan que verdaderamente encarnen el mito prometéico son heroínas y heroes de la Literatura (y de la vida real), que nos inspiran a salir de los caminos que acabarán con la Humanidad, para emprender nuevos rumbos que conduzcan hacia un cosmopolitismo respetuoso de la pluriversidad. En otras palabras, te propongo entregarnos a una meta que sea tan grandiosa como para encontrar un verdadero placer en convertir nuestra vida en un medio para su obtención, pues, como explica el mismo Bernard Shaw:

“La verdadera alegría de la vida es esa de ser utilizado para una finalidad que uno reconoce que es grandiosa, el quedar extenuado antes de que le arrojen a uno al montón de chatarra, el ser una fuerza de la naturaleza en vez de ser un febril y egoísta bulto de dolencias y agravios que se queja de que el mundo no se consagra a hacerle feliz. La única tragedia verdadera en la vida es también la de ser utilizado por hombres que no piensan más que en sí mismos, para finalidades que uno ve que son viles …”

Tomando en consideración todo lo mencionado, paso a contarte sobre otros libros que han acompañado mi soledad y ampliado mis horizontes en este camino hacia la unidad respetuosa de la diversidad que me gusta llamar: ‘sorofraternidad cosmopolita’. Pienso ahora en: Contra el viento del norte (Alfaguara, Cali, 2010), esa novela rebosante de empatía que su autor, Daniel Glattauer, presenta bajo apariencia de una obra liviana …¡pero sólo en apariencia!; porque logra penetrar en intensos temas de gran actualidad, como los que se resumen en la contratapa, donde leemos:

“En la vida diaria ¿hay lugar más seguro para los deseos secretos que el mundo virtual? Leo Leike recibe mensajes por error de una desconocida llamada Emmi. Como es educado, le contesta y como él la atrae, ella escribe de nuevo. Así, poco a poco, se entabla un diálogo en el que no hay marcha atrás. Parece sólo una cuestión de tiempo que se conozcan en persona, pero la idea los altera tan profundamente que prefieren posponer el encuentro. ¿Sobrevivirían las emociones enviadas, recibidas y guardadas a un encuentro ’real’?” Glattauer plantea su tesis central, a través de Leo –un asesor de comunicación y ayudante de psicología del lenguaje en la Universidad–, quien le escribe a Emmi el siguiente mensaje: “Estamos trabajando en un estudio sobre la influencia del correo electrónico en nuestra conducta lingüística y … sobre el correo electrónico como vehículo de emociones…”

¡ Y bien que se logran esos objetivos a lo largo de la novela!, porque saborearla es subir en una montaña rusa de pensamientos y sentimientos a granel, transmitidos única y exclusivamente a través de mensajes electrónicos, con sus escasos pero útiles auxiliaries: los signos de expresión. Algo hermoso y sorprendente, al menos para mí, fue observar los cambios en la vida de los personajes, a raíz de la intrusión del otro (…¡y de la otra!). Lentamente, mensaje a mensaje, el autor demuestra que, con sensibilidad e imaginación, las personas podemos ser capaces de sentir un sincero y profundo afecto hacia seres humanos que antes eran absolutamente extraños en nuestra vida.

Dicen que ‘ignorar es odiar’, pero esa novela muestra que lo contrario también es cierto, porque el conocimiento de las razones y pasiones de cada personaje nos permite gozar del profundo acercamiento al que se puede llegar gracias a las distintas formas de diálogos y comunicaciones interactivas que ofrece la Internet. Por cierto, si alguien me objetara que el leit motiv del intercambio epistolar, que surge en la novela de Glattauer, tiene que ver con la atracción sexual entre los personajes –y que no es posible lograr esa enorme empatía y solidaridad en otras circunstancias–, sería bueno que ese alguien pudiera disfrutar la encantadora película de dibujos animados titulada: Mary and Max; escrita y dirigida por Adam Elliot. Si ya la viste, recordarás que en esa obra cinematográfica gozamos de otro hermoso diálogo epistolar que involucra a dos personas de generaciones y países diferentes: Mary es una niña que vive en Australia; y, Max, un hombre de gran corazón y buenos sentimientos que habita en New York.

Claro que sobran los ejemplos de novelas epistolares, y estoy segura de que vos tendrás más de uno; pero, como comprenderás, quiero referirme a las novelas de las que tengo conocimiento de causa, o sea, aquellas cuya lectura me ha deleitado y guardo en el recuerdo. Pienso ahora en la bella historia de amistad entre una mujer de mediana edad y un anciano …¡nada menos que Voltaire!. Me refiero a: El jardín de las dudas (Planeta, Argentina, 1993) escrita por Fernando Savater y referida a dos personas que viven en países y circunstancias muy diferentes: Carolina, francesa de nacimiento y residente en la España dieciochesca, donde se enfrenta contra las ‘ruinas y prejuicios’ en que le tocó vivir; y, Voltaire, ese gentilhombre que, a través de las epístolas, va narrando sus luchas vitales: “contra el fanatismo religioso y el clero rapaz, contra el absolutismo de las cortes europeas, contra la guerra, contra la pena de muerte y la tortura, contra la superstición y la intolerancia; así como sus encarcelamientos, destierros” todo en medio de su genial sarcasmo que le permitió combatir “las atrocidades y la estupidez, propias y ajenas, con la risa.”

También te recuerdo la lectura de: 84, Charing Cross Road (Anagrama; Barcelona; 2013), la deliciosa recopilación de cartas que ilustran la entrañable relación entre la norteamericana Helene Hanff y el librero inglés Frank Doel ­–quien se dedica a conseguir para ella obras de la Literatura en ediciones especialmente difíciles de encontrar– y que, a lo largo de veinte años, van trabando una genuina amistad que involucra a las otras personas de su entorno. Como se lee en la contratapa de la edición de Anagrama, en esa hermosa historia, a lo largo de los años: “la familiaridad se ha convertido en una intimidad casi amorosa”. Esa novela exquisita fue lleva al cine con el mismo título, así que podrás encontrarla bajo la dirección de David Hugh Jones con las excelentes actuaciones de Anne Bancroft y Antony Hopkins (…en España salió bajo el nombre: La carta final; y en hispanoamérica se tituló: Nunca te vi, siempre te amé.) ¡Ojalá podás disfrutarla tanto en libro como la película!.

Hablando de amor, pienso ahora en aquella otra novela con ingeniosos diálogos, que reflexiona sobre las diferencias entre el amor romántico y la profunda amistad entre un hombre y un mujer, publicada en español bajo el título: Amistad amorosa (Acme Agency, Buenos Aires, 1945) y, escrita por Hermine Lecomte du Noüy (1854-1915). En ella conocemos a Dionisia y Felipe, quienes, a través de sus cartas, ilustran los distintos matices de una amistad amorosa que va cambiando de intensidad a lo largo de los años –y pasando por distintos sentimientos: desde la pasión enamorada hasta la más leal, sincera y profunda amistad–. Se trata de una historia llena de empatía donde sus protagonistas, al igual que las y los citados anteriormente, bien podrían afirmar: “Mi soledad se siente acompañada” …para decirlo con esa bella frase cantada por Pablo Milanés.

¿Por qué te brindo tantos ejemplos de novelas epistolares? Porque, como explica Stefano Rodotà, en su libro Diritto d’amore (Ebook, Laterza, Roma-Bari, 2016), cuando hace referencia a la obra de la historiadora Lynn Hunt: La forza dell’empatia. Una storia del diritti dell’uomo (La fuerza de la empatía. Una historia de los derechos humanos. Laterza, Roma-Bari 2010), Lynn Hunt estima que los derechos humanos se “inventan” como resultado de una nueva sensibilidad que surge en el siglo XVIII, cuando toman fuerza las novelas epistolares como Pamela y Clarisa, escritas por Samuel Richardson; y, Julia, de Jean-Jacques Rousseau. Obras literarias que provocaron muchísima ‘empatía imaginada’ en el Siglo de las Luces; y, ya sabemos lo que surgió de ése siglo.

Stefano Rodotà nos recuerda que la intensidad emotiva de una vida común y corriente, pero narrada a través de las novelas epistolares, acercaba a sus personajes, mostrando lo que Lynn Hunt llama la posibilidad de “crear un mundo moral autónomo”. De más está decir que me inspiré en la forma dialogante, que nos regaló Giacomo Leopardi en sus Opúsculos morales, para imaginar otro diálogo; pero, esta vez, entre un hombre y una mujer que han vivido y respirado ‘el aire de nuestro tiempo’. Me refiero a Lynn Hunt y Stefano Rodotà, de quienes expongo algunas ideas –resumidas por éste último en su libro Derecho de amor:

Lynn Hunt: “Los derechos humanos nacieron sobre el terreno sembrado con estos sentimientos. Los derechos humanos lograron florecer solo cuando los individuos aprendieron a pensar en los otros como en sus pares, fundamentalmente iguales a ellos. Aprendieron esta igualdad, al menos en parte, a través de la experiencia de la identificación con personajes comunes” [… I diritti umani nacquero sul terreno seminato con questi sentimenti. I diritti umani riuscirono a fiorire soltanto quando gli individui impararono a pensare agli altri come a loro pari, fondamentalmente uguali a loro. Impararono questa eguaglianza, almeno in parte, attraverso l’esperienza dell’identificazione con personaggi comuni.”]

Stefano Rodotà: “…el recorrido es claro” [“Il percorso è chiaro.”]

Lynn Hunt: “…leyendo, la identificación con los personajes sobrepasa los límites sociales tradicionales: entre nobles y ciudadanos comunes, entre patrones y siervos, entre hombres y mujeres; tal vez, incluso, entre adultos y niños.”[“Leggendo, l’immedesimazione nei personaggi oltrepassava i limiti social tradizionali tra nobili e comuni cittadini, tra padroni e servi, tra uomini e donne, forse persino tra adulti e bambini.”]

Stefano Rodotà: “Esta fuerza disruptiva empuja hacia la ruptura de una continuidad, abre el camino al reconocimiento de los derechos, contribuye a una nueva fundación de la sociedad, sobre la libertad y la igualdad.” [“Questa forza dirompente spinge verso la rottura di una continuità, apre la strada al riconocimento del diritti, contribuisce ad una nuova fondazione della società sulla libertà e sulla eguaglianza.]

Pensando en lo escrito por Hunt y Rodotà con respecto al efecto que tuvieron las novelas epistolares en la Europa del siglo XVIII, no me resulta difícil imaginar el mismo efecto de empatía entre personas de distitnos lugares del planeta porque, gracias a la Internet, el fenómeno de las comunicaciones ahroa es mundial.

Aqui vale repetir lo que dice Lynn Hunt: “Los derechos humanos logran florecer solamente cuando los individuos aprendieron a pensar en los otros como en sus pares, fundamentalmente iguales a ellos. Aprendieron esta igualdad, al menos en parte, a través de la experiencia de la identificación con los personajes comunes.” Bueno, ya sabés que me he declarado simpatizante del optimismo pragmatico y creo que, gracias a la Internet, nos encontramos en una especie de re-invención de los Derechos Humanos, pero ahora a nivel mundial. También creo que, gracias a la Internet, más y más personas nos convertimos en protagonistas de nuestras propias historias ‘epistolares’, al cultivar la comunicación y desarrollar empatía con gente que habitan lugares lejanos.

Repito, seré ‘naïf’ y utópica, pero, en mi criterio, ese tipo de acercamientos ‘virtuales’, que buscan el diálogo con personas desconocidas o con las que acaso hemos tenido un breve encuentro personal previo; nos permiten abrirnos y romper nuestra falta de verdadero interés por el mundo exterior. Lo que podría ser un primer paso para dejar atrás esos lazos incestuosos, provocados por los atavismos nacionalistas que hacen sentir a seres ‘extraños’ como si fueran bárbaros. “En consecuencia, yo sigo siendo también un ‘extraño’ para mí mismo, ya que no puedo sentir la humanidad fuera de la forma mutilada en la que comparte el grupo unido por la sangre común. La fijación incestuosa estropea o destruye –según el grado de regresión– la capacidad de amar…” como bien lo expresó Erich Fromm en: El corazón del hombre (Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1974).

A propósito, sobre estos temas también cabe tener presente lo expuesto en: Masa y Poder (Alianza Muchnik, 1983), por Elias Canetti, quien describe magistralmente nuestro temor al contacto con otras personas. En sus palabras textuales: “Nada teme más el ser humano que ser tocado por lo desconocido. Desea saber quién es el que le agarra; le quiere reconocer o, al menos, poder calificar. El humano elude siempre el contacto con lo extraño …Todas las distancias que el ser humano ha creado a su alrededor han surgido de este temor a ser tocado. Uno se encierra en casas a las que nadie debe entrar y sólo dentro de ellas se siente medianamente seguro. […] Esta aversión al contacto no nos abandona tampoco cuando nos mezclamos con la gente. La manera de movernos en la calle, entre muchos humanos, en restaurantes, en ferrocarriles y autobuses, está dictada por ese temor… Si actuamos de otra manera sólo es porque alguien nos ha caído en gracia y entonces el acercamiento parte de nosotros mismos.”

Pues bien, aunque concuerdo con lo que dicen Erich Fromm y Elias Canetti en las citas anteriores, resulta que la Internet nos permite cuestionar los atavistmos nacionalistas y acercarnos a otras personas –guardando esa ‘distancia de seguridad’ que baja la ansiedad, provoca la sensación de comodidad y reduce la temor a que nos toquen las personas extrañas a nuestro círculo más cercano y familiar–. Gracias a las nuevas formas de comunicación digital, estamos cultivando empatía como nunca antes; y, poco a poco, esas personas lejanas se van volviendo cercanas y nos resultan menos intimidantes e irritantes.

Claro que en todo lo dicho hay que involucrar el deseo, arriesgarse a confiar y, sobre todo, añadir mucha buena fe en el futuro de la Humanidad que, ya nos lo advirtió Yuval Harari, nos guste o no, se dirige hacia la unidad. Pero, quienes cometemos el hermoso ‘atrevimiento’ de tender puentes y hemos vivido todo tipo de experiencias, la mayor parte del tiempo hemos logrado interesantes acercamientos y cambios de paradigmas con respecto al temor a que nos toquen personas que antes nos resultaban extrañas y amenazantes. Esto me parece de vital importancia, porque, para decirlo de nuevo con Fromm:

“Amar a los de nuestra propia carne y sangre no es hazaña alguna. Los animales aman a sus vástagos y los protegen. El siervo ama a su dueño, puesto que su vida depende de él; el niño ama a sus padres, pues los necesita. El amor [fraterno] sólo comienza a desarrollarse cuando amamos a quienes no necesitamos para nuestros fines personales… La compasión implica el elemento de conocimiento e identificación”.

Y si fuera poco lo explicado por Erich Fromm en la cita anterior, te recuerdo lo que dice Yuval Harari en: Sapiens. De animales a dioses; cuando demuestra, con ejemplos tomados de la historia mundial, que –a pesar de las apariencias y de las lecturas miopes realizadas tomando en cuenta únicamente los hechos históricos que han sucedido en décadas y siglos–, los nacionalismos van perdiendo fuerza (…estudiados a largo plazo, insisto), porque, cada vez somos más las personas que creemos que “toda la humanidad es el origen legítimo de la autoridad política, y no los miembros de una nacionalidad concreta, y que salvaguardar los derechos humanos y proteger los intereses de toda la especie humana debiera ser el faro que guíe la política”. Además, porque la solución de problemas globales como el deshielo de los casquetes polares, el calentamiento global, el agujero de la capa de ozono y el efecto invernadero, por citar sólo algunos ejemplos “socava cualquier legitimidad que les quede a los estados-nación independientes.” Como ves, hay muchas y muy buenas razones para empezar a cultivar la ‘sorofraternidad’ cosmopolita, a través de esa compasión que implica el elemento de conocimiento e identificación con el otro (…y la otra!).

Por último, pero no menos importante, deseo resaltar otro aspecto que, a mi modo de ver, se dibuja muy bien en las nuevas formas de comunicación mundial, que nos ofrece el Internet, así como en las novelas epistolares que he citado arriba. Me refiero al deseo de tener dos vidas: una real y otra virtual, que nos permitan desarrollar diferentes aspectos de nuestra personalidad. El tema es plasmado con mucha nitidez en: Contra el viento del Norte, cuando Daniel Glattauer resume algunos de los aspectos que se pueden cultivar con esa otra vida: la virtual (…que ya siento como un derecho fundamental, precisamente por permitirnos trascender nuestras limitaciones físicas). Para más detalles, te invito a leer el siguiente fragmento de la novela, donde Emmi le escribe a Leo el siguiente mensaje electrónico:

“Quiero confesarte que hacía tiempo que no intercambiaba sentimientos con nadie con tanta intensidad como contigo. Yo soy la primera en asombrarme de que sea posible hacerlo de este modo. En los mensajes que te escribo puedo ser más que nunca la verdadera Emmi. En la ‘vida real’, si quieres que las cosas salgan bien, si quieres resistir, debes pactar continuamente con tu emotividad: ante TAL COSA no puedo reaccionar de forma exagerada, TAL OTRA tengo que aceptarla, respecto a TAL OTRA debo hacer la vista gorda. Uno adapta sus sentimientos al entorno sin descanso, es indulgente con quienes ama, asume cientos de pequeños roles cotidianos, hace equilibrios, compensa, sopesa para no poner en peligro toda la estructura, pues uno mismo forma parte de ella. Contigo, querido Leo, no tengo miedo de ser tan espontánea como lo soy en lo más íntimo de mi alma. No pienso qué puedo exigirte y qué no. Simplemente escribo a tontas y a locas. ¡Y me hace tanto bien!.” Más adelante, la misma protagonista expresa los sentimientos de libertad y aceptación que ofrece esta posibilidad de diálogo virtual con quien siente tan cerca, a pesar de la distancia, y agrega: “…pues bien: si alguien quiere a la Emmi que no se esfuerza por ser buena, que más bien da rienda suelta a sus flaquezas habitualmente reprimidas, con más razón querrá a Emmi tal como ella vive, porque sabe que hasta cierto punto uno sólo puede pedirle a los demás que sean lo que uno es: un montón de caprichos, un cúmulo de dudas de sí mismo, una combinación de divergencias.”

…Y no te cuento qué sigue porque, como siempre, mi afán es abrirte el apetito a las reflexiones y preguntas que me suscitan los libros y películas que cito en estos collages. Además, reconozco que mi objetivo era y sigue siendo ambicioso: narrar otro final para la historia y ofrecer nuevas alternativas que tengan un final diferente al que nos planteó Giacomo Leopardi. Así como tratar de mostrar que la unidad y la diversidad pueden coexistir.

En pocas palabras, traté de reescribir la historia imaginando un futuro de ‘sorofraternidad cosmopolita’ ¿por qué? porque, parafraseando a Yuval Noah Harari , creo que “…el primer paso es volver a narrar la historia y que la nueva historia debe explicar que la situación actual no es natural ni eterna. Antaño las cosas eran diferentes […] Si actuamos con sensatez, podremos cambiar este mundo y crear otro mucho mejor”. Además, porque quiero imaginar tu empática sonrisa (melancólica, quizá, pero sonrisa al fin), cuando la soledad te provoque deseos de dejarte tocar por personas ‘extrañas’ para encontrar amistad y compañía…¡aunque sean virtuales!

(*) Nuria Rodríguez Gonzalo es Abogada