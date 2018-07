Recibimiento multitudinario a la adolescente palestina Ahed Tamimi en su pueblo

“Estoy contenta porque he salido de la cárcel y estoy con mi familia, pero no del todo porque tengo a hermanas y hermanos en la cárcel”, dijo en referencia a los presos palestinos.

Arresto político

La abogada de la adolescente palestina Ahed Tamimi, liberada hoy tras pasar siete meses y medio en la cárcel israelí de Hasharon por haber abofeteado a dos soldados israelíes que entraron en su casa, declaró a Sputnik que “el arresto y juicio de Ahed fueron más de naturaleza política que por razones legales”.

“Lo hemos visto hoy, en lugar de decirnos dónde y cuándo la iban a liberar estuvieron jugando con ella”, señaló Gaby Lasky en referencia a la confusión que el Servicio de Prisiones de Israel creó en torno al sitio y la hora de liberación de la chica, de 17 años y arrestada el pasado 19 de diciembre.

“Aunque las autoridades israelíes intentan mantener la voz de Ahed baja, ella seguirá luchando contra la ocupación como haría cualquier persona normal que viviera bajo ocupación”, advirtió Lasky, conocida en Israel por defender a presos palestinos.

“Ahed ha sido liberada y su juicio ha acabado, pero nos preocupa qué harán las autoridades si vuelve a manifestarse (en protestas contra la ocupación). Espero que Israel no cometa el mismo error otra vez, intentando arrestarla de nuevo y ponerla tras las rejas”, señaló la letrada.

Lasky explicó el acuerdo de reducción de pena al que llegó con la fiscalía militar israelí en el caso contra Ahed Tamimi. “En la corte militar Ahed aceptó que había hecho lo que estaba escrito en el acta de inculpación. No se escondió, no intentó minimizar lo que hizo ni decir que no ocurrió”, dijo Lasky. (Sputnik)