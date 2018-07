Exdiputada evade responsabilidades sobre informe de la Procuraduría

San José, 20 Jul (ElPaís.cr).- La ex diputada independiente Carmen Quesada, compareció este lunes ante la Comisión Legislativa Especial que investiga la desaparición de dos folios de un informe de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre la desestimación del expresidente Luis Guillermo Solís en el caso del cementazo.

“Lo que nos recomendaban hacer era pasarlo a los demás diputados y diputadas con las medidas correspondientes, que era el tema de confidencialidad. Es decir debía entregarse en un sobre sellado a cada uno. Como ya no habían diputados de ese periodo constitucional y ya se habían entregado todas las oficinas, se acordó que siguiendo el antecedente de lo que habíamos hecho con los otros informes, el tema fuese visto por los y las diputadas entrantes”, señaló Quesada quién fue parte del último Directorio Legislativo del periodo anterior.

Cabe recordar que la Procuraduría absolvió a Solís Rivera de cualquier culpa relacionada al cementazo, y por un conflicto de tiempos entre el Directorio anterior y el actual, el informe no pudo ser apelado, ya que solo había 3 días para presentar un recurso de apelación y este eventualmente se venció.

Según explicó Quesada, la responsabilidad de informar sobre el plazo de apelación del informe le correspondía al Director Ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales, y que el análisis del mismo le tocaba a la nueva legislatura.

“La Dirección Ejecutiva es la responsable de informar a los plazos”, dijo Quesada.

El Director Ejecutivo dijo que el 27 de abril el notificador de la PGR llegó con un sobre completamente sellado y solicitó firmar una carta en la que inidicaba que el contenido era confidencial y que debía llegar a su destinatario, por lo que él nunca tuvo acceso al documento.

“El notificador me dijo tiene que recibir aquí. Yo le digo, ¿Quién me garantiza a mi que lo que está aquí es confidencial? Y el me dice, es confidencial. Yo me tengo que llevar la carta y usted recibir esto, expresamente no me dice que no debo leerlo pero si que es confidencial y que yo no puedo abrirlo”, detalló en la comparecencia anterior, la asistente de Ayales, Enid Padilla.

Padilla notificó al Presidente en curso para ese momento, el diputado de Renovación Costarricense (PRC), Gonzalo Ramírez Zamora, quién citó a una sesión el lunes a las 3:00pm.

“Yo me incorporé el lunes 30 al medio día. Hubo una convocatoria de directorio a las tres de la tarde por varios asuntos por ver. Entre otros, el documento en mención (…) Nunca conocí su contenido ni que tuviera un plazo de vencimiento”, manifestó Ayales.

Por su parte, el diputado Carlos Ricardo Benavides insistió este lunes en que los informes son confidenciales pero las resoluciones no, y desde su opinión ni en el Congreso ni en la Procuraduría entendían eso.

“Solo Dios sabe porque esa resolución era confidencial”, manifestó.

Al final de la audiencia, Quesada aceptó que cuando el informe fue entregado al Directorio, no se percataron de que faltaban dos páginas.