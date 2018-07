Trabajadores de la salud de Venezuela dicen que OPS mediará en conflicto con el Gobierno

Caracas, 31 jul (Sputnik).- Los trabajadores de la salud de Venezuela, en paro desde hace más de un mes para exigir al Gobierno mejoras salariales, aseguraron el lunes a Sputnik que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) servirá de intermediaria en el conflicto.

“Se le entregó un documento al doctor José Moya (representante de la OPS en el país) y él nos manifestó que ellos son un órgano técnico y que van a elevar al Gobierno central todas las quejas que nosotros llevamos allá, sobre todo lo que pasa en los hospitales, como déficit de medicamentos y problemas con los equipos médicos e infraestructura”, expresó a esta agencia el representante del sindicato de Clínicas y Hospitales de Caracas, Mauro Zambrano.

El dirigente señaló que en la concentración participaron todos los gremios de la salud, que se ven afectados por la falta de insumos en los centros hospitalarios, tales como médicos, empleados, enfermeros, obreros, bioanalistas, farmaceutas, trabajadores sociales, psicólogos y fisioterapeutas.

“Solicitamos medicamentos para pacientes con malaria que ahora no tienen el tratamiento, y también abordamos el tema de los salarios, pues no podemos seguir subsistiendo con los sueldos tan bajos que no permite que le prestemos bienestar a nuestras familias”, acotó Zambrano.

De igual manera, el dirigente sindical recordó que el sector salud cumple 35 días en paro indefinido y hasta la fecha no han recibido respuesta por parte del Gobierno sobre las exigencias del incremento de los salarios.

Zambrano aseguró que se mantendrán en las calles y que este martes se reunirán para definir las acciones que emprenderán los días 1 y 2 de agosto, a fin de buscar una solución a la situación que han denunciado en más de un mes de conflicto.

Por su parte, el pasado 4 de julio, el viceministro de hospitales, Exavier Campos, dijo que hay una protesta por parte de los enfermeros y cerca de 30 por ciento de ellos está de paro en servicios especiales, pero sostuvo que los hospitales atienden 90 por ciento de los casos.

En ese entonces, el viceministro desmintió que el 100 por ciento de las enfermeras se hayan sumado a esta medida de protesta, y destacó que las emergencias por donde ingresan la mayoría de los casos están operativas.

Por otra parte, el 11 de junio el Ejecutivo venezolano firmó un convenio con la OPS que permitirá adquirir el tratamiento oncológico, tratamiento para pacientes que han sido trasplantados y pacientes que requieren insulina.

Venezuela enfrenta una fuerte escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos desde 2015. (Sputnik)