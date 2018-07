Una obra de arte de lectura y estudio obligatorios: “La historia del racismo institucional en las escuelas públicas de EE. UU.”

La “Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales”, fue “aprobada y proclamada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París en su vigésima reunión, el 27 de noviembre de 1978”.

El artículo segundo de la declaración dice (aporto el destacado):

“1. Toda teoría que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos que dé a unos el derecho de dominar o eliminar a los demás, presuntos inferiores, o que haga juicios de valor basados en una diferencia racial, carece de fundamento científico y es contraria a los principios morales y éticos de la humanidad.

El racismo engloba las ideologías racistas, las actitudes fundadas en los prejuicios raciales, los comportamientos discriminatorios, las disposiciones estructurales y las prácticas institucionalizadas que provocan la desigualdad racial, así como la idea falaz de que las relaciones discriminatorias entre grupos son moral y científicamente justificables; se manifiesta por medio de disposiciones legislativas o reglamentarias y prácticas discriminatorias, así como por medio de creencias y actos antisociales; obstaculiza el desenvolvimiento de sus víctimas, pervierte a quienes lo ponen en práctica, divide a las naciones en su propio seno, constituye un obstáculo para la cooperación internacional y crea tensiones políticas entre los pueblos; es contrario a los principios fundamentales del derecho internacional y, por consiguiente, perturba gravemente la paz y la seguridad internacionales. El prejuicio racial, históricamente vinculado a las desigualdades de poder, que tiende a agudizarse a causa de las diferencias económicas y sociales entre los individuos y los grupos humanos y a justificar, todavía hoy, esas desigualdades, está solamente desprovisto de fundamento”.

“The History of Institutional Racism in U.S. Public Schools” (La historia del racismo institucional en las escuelas públicas de EE. UU.) es un libro ejemplar, una obra de arte escrita e ilustrada por la distinguida profesora estadounidense Susan DuFresne y publicado por Gran Press en 2018.

En 164 páginas, DuFresne, en mi criterio, relata e ilustra sobresalientemente “las disposiciones estructurales y las prácticas institucionalizadas que provocan la desigualdad racial”, manifiestas “por medio de disposiciones legislativas o reglamentarias y prácticas discriminatorias”, históricamente vinculadas “a las desigualdades de poder”, agudizadas “a causa de las diferencias económicas y sociales entre los individuos y los grupos humanos” en el ámbito específico de la educación pública en los Estados Unidos de América.

La obra no solamente educa sobre lo que acontece en el país del norte, sino que nos invita a ver también hacia el racismo institucionalizado, por ejemplo, en Costa Rica.

Un ejemplo de ese racismo solapado, en muchas ocasiones, directo, sucedió con el “Plan Nacional de Inglés” (2008), cuyas infundados orígenes provocaron consecuencias que prevalecen una década después en todo el sistema de educación pública:

“El etnocentrismo… de algunos costarricenses llega al extremo de considerar el inglés como un idioma extranjero y a negar que muchos costarricenses poseen el inglés como lengua materna, al igual que el castellano, tal es el caso de la población caribeña de la provincia de Limón. La negación del inglés como un idioma nacional legítimo ha llegado a tal extremo de considerar el inglés hablado por la población negra de Limón como no ‘real’ o ‘buen inglés’. Se puede decir lo mismo en el caso de los costarricenses que poseen el italiano o el mandarín como sus lenguas maternas, tan maternas como el castellano que dominan por igual. No detallo acá la discriminación que se hace de las lenguas indígenas existentes en Costa Rica” (Plan Nacional de (bacheo en) Inglés: Un análisis crítico. Consideraciones sobre el Plan Nacional de Inglés 2008).

“The History of Institutional Racism in U.S. Public Schools”, es una obra de arte de lectura y estudio obligatorios -que debería estar disponible en español y muchos otros idiomas- que educa sobre lo acontecido en el sistema escolar estadounidense, y que a la vez debe ser emulada en torno a las realidades racistas que persisten, paradójicamente, en el siglo de los avances científicos y tecnológicos.

(*) Gerardo Barboza es Educador

https://independent.academia.edu/EnglishLanguageEdPolicy/Papers